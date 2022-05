Gubici zapadnih brendova u Rusiji su veliki, ali to tržište im je malo pa gubitak manje boli

Piše: Roko Kalafatić

Rusija nije jedina koja skupo plaća cijenu ruske agresije na Ukrajinu, a pad rezultata globalnih brendova u zadnje vrijeme se samo nižu. McDonald's, Netflix i Adidas samo su neke od mnogih svjetskih kompanija koje će se zbog odlaska iz ruskog tržišta suočavati s gubicima.

McDonald's je još u ožujku ove godine najavio da će privremeno zatvoriti svoje restorane u Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a upravo zbog toga su svoja vrata zatvorili i u Ukrajini. Zatvaranje tih vrata za jednu od najvećih svjetskih restoranskih franšiza dosta je koštalo: 127 milijuna američkih dolara u prvom kvartalu 2022. godine ili 0,13 dolara po dionici. Od tog iznosa 27 milijuna dolara je iskorišteno za plaće zaposlenika, zakupnine i plaćanja dobavljačima.

Naime, McDonald's je odlučio nastaviti plaćati svojih 62 tisuće zaposlenika u Rusiji, ali i one koji su Ukrajini, kazao je izvršni direktor Chris Kempczinski za CNN. Unatoč gubicima u Rusiji i Ukrajini, McDonald's je u prvom kvartalu ostvario rezultate iznad očekivanja Wall Streeta, ukupan prihod je bio 5,67 milijardi dolara, što je 11 posto više nego u istom kvartalu prošle godine. Restorani u Rusiji i Ukrajini imali su udio od devet posto u ukupnim prihodima McDonald'sa u 2021. godini.

U problemima se našao i streaming gigant Netflix koji je nakon izlaska iz Rusije izgubio oko 700 tisuća pretplatnika, a koji je i bez tih gubitaka prethodno raskrstio s čak 200 tisuća pretplatnika u prva tri mjeseca 2022. godine. Na samom vrhuncu pandemije, cijena dionice Netflixa je iznosila nešto iznad 450 američkih dolara. Ista ta dionica sad vrijedi nešto više od 190 dolara, a strmovit pad već usporenog diva među streaming servisima i dalje nije dotaknuo dno, smatra David Trainer, izvršni direktor tvrtke New Constructs koja se bavi istraživanjem tržišta.

Za Washington Post, Trainer je nedavno komentirao da vjeruje kako će vrijednost Netflixa pasti i na znatno manjih 150 dolara po dionici, što je poprilično nesretan, ali i realan rezultat s obzirom na gubitak ruske publike, ali još važnije, i drugih problema s kojima se u zadnje vrijeme susreće ta streaming kompanija. Iako je gubitak 700 tisuća korisnika bolan, to je vrlo mali udio u ukupno 220 milijuna pretplatnika koliko ih Netflix ima globalno.

Bez gubitaka nije prošao ni Adidas koji je upozorio na pad prodaje zbog izlaska iz ruskog tržišta. Za tu snažnu njemačku kompaniju, novonastala situacija rezultirala je zatvaranjem nešto više od 500 prodajnih mjesta diljem Rusije, ali i privremeno gašenje online dućana. Za 2022. godinu, iz Adidasa predviđaju povećanje prodaje od 11 do 13 posto, uključujući i riskantnu situaciju zbog rata u Ukrajini, ali i gotovo siguran porast prometa u kontinentalnoj Kini nakon bojkota potrošača u 2021. godini. Iz kompanije su također poručili da ukrajinska kriza predstavlja rizik za prodaju do 250 milijuna eura, što je otprilike polovica njihovih prihoda u toj regiji u 2021. godini, prenosi Reuters. Unatoč velikim brojkama i riziku, to je samo jedan posto prodaje cijele Adidas grupe.