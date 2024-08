HAC: Nismo odgovorni za propast motela Plitvice, ovrha je bila posljednje mjera za naplatu potraživanja

Nakon objave teksta u tiskanom i online izdanju Lidera, Hrvatske autoceste poslale su reagiranje koje objavljujemo u cijelosti:

‘Otklanjamo imputaciju da su Hrvatske autoceste odgovorne za propast Motela Plitvice. Naprotiv, desetljećima smo s odgovornima u društvu Motela Plitvice kao i njihovog osnivača tj. većinskog imatelja poslovnih udjela pokušavali pronaći način za uređenje postojećih objekata i podmirenje njihovih zakonom propisanih obveza prama Hrvatskim autocestama, za što na drugoj strani nije bilo ozbiljne i konkretne inicijative, što je dovelo do kumuliranja duga, a Hrvatske autoceste od njihovog korištenja cestovnog zemljišta nije ostvario niti minimalno propisanu naknadu, što predstavlja ne samo legitimno očekivanje nego i zakonsku obvezu pa je ovrha bila posljednja i nužna mjera u pokušaju naplate dosuđenog potraživanja, a daljnje ignoriranje problema ne bi dovelo do poboljšanja na stani Motela Plitvice jer je upravo njihovo upravljanje motelom i drugim poslovnim objektima dovelo do zapuštenog stanja kakvo jest.

Hrvatske autoceste d.o.o. dužne su postupati prema svim poslovnim subjektima jednako, nevezano o vlasničkoj strukturi subjekta (državno ili privatno vlasništvo) jer u protivnom krše zakon i oštećuju svoje društvo.

Slijedom navoda iznesenih u tekstu, dajemo sljedeće činjenice;

Sukladno Zakonu o cestama, Hrvatske autoceste d.o.o. su društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje autocesta. Isto tako, predmetnim Zakonom te Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti propisani su uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta kao i obvezna sklapanja ugovora za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti radi obavljanja pratećih djelatnosti.

Rekonstrukcija i uređenje odmorišta na autocestama u svrhu osiguranja sigurnosti prometa kao i svih potrebnih uslužnih djelatnosti korisnicima autocesta na razini dostojne jedne države članice Europske unije, zakonska je obveza Hrvatskih autocesta. Odmorište Zagreb nije jedino odmorište koje je u posljednjih 7 godina, koliko traje intenzivna revitalizacija odmorišta i uslužnih sadržaja na autocestama, u zahvatu rekonstrukcije, od kojih je većina uspješno završena.

Pogrešan je navod da su Hrvatske autoceste vlasnik objekata i odmorišta uz autoceste jer da im je država to vlasništvo prepustila 1996. godine. I prema prijašnjim propisima koji su uređivali ceste, takvo cestovno zemljište i objekti na njima bili su izvan režima privatnog vlasništva ili vlasništva uopće, prvo u režimu društvenog vlasništva pa potom općeg dobra.

Dakle, društvo Motel Plitvice d.o.o. nikada nije zakonito mogao biti vlasnikom izgrađenih smještajno-ugostiteljskih objekata pa im vlasništvo nije niti moglo biti oduzeto, a naročito ga nisu stekle Hrvatske autoceste.

Motel Plitvice nikada Hrvatskim autocestama nije htio plaćati propisanu naknadu za korištenje objekata i površina koje istima služe niti sklopiti ugovor kojim bi se regulirali odnosi u predmetu korištenja cestovnog zemljišta, u razdoblju kada je zakonski bilo dozvoljeno izravno ugovaranje s postojećim korisnicima, iz kojeg razloga su Hrvatske autoceste bile prisiljene svoje potraživanje, za koje imaju i zakonsku obvezu naplatiti ga, ostvarivati sudski. Zbog dugotrajnosti parničnih postupaka, zatezne kamate su i premašile glavnicu te je postalo gotovo nemoguće jednostavno podmiriti obvezu, čega su Hrvatske autoceste bile svjesne pa su sa svim upravama Motela Plitvice pokušavale postići sporazume o modusu otplate, što nije postignuto jer su tvrdili kako im to prihodi ne omogućavaju, a što nije točno i razvidno je i iz podataka koje ste istražili i sami iznijeli u članku.

Ne bi se složili s navodom kako je za propast Motela Plitvice okidač bila pandemija korona virusa.

Dakle, netočan je navod da je Motel Plitvice Hrvatskim autocestama od 1996. „plaćao za korištenje zakupniku koje se HAC nije htio odreći niti u pandemiji“. Da je to tako potvrđuje i pravomoćna i ovršna presuda Trgovačkog suda u Zagrebu (potvrđena na svim sudskim instancama) kojom je Hrvatskim autocestama dosuđena naknada za korištenje cestovnog zemljišta upravo zato jer ju nisu plaćali, a bili su dužni.

S obzirom na činjenicu da niste zatražili informacije od Hrvatskih autocesta, vjerujemo da je i u Vašem interesu objavljivanje provjerenih i istinitih informacija pa stoga i sukladno Zakonu o medijima očekujemo objavu ovog reagiranja u cijelosti‘, stoji u reagiranju HAC-a koje smo objavili u cijelosti.