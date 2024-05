Hedge fondovi su i dalje u trendu kupovine roba, Kina polako preuzima kontrolu nad cijenom zlata

Prosječni dnevni obujam trgovanja na Šangajskoj burzi zlata gotovo se udvostručio u travnju

Terminske cijene nafte prošlog su tjedna pale više od dva posto jer bi FED i druge središnje banke mogle zadržati kamatne stope na povišenim razinama dulje nego što se očekivalo

Bakar još nije mjehurić, ali je u fazi gdje se svi sudionici na tržištu klade na kretanje cijene u istom smjeru (rast)

Volatilnost na tržištu roba se nastavlja. I dok pojedine robe, poput nafte imaju blagi pad te obzirom na geopolitičke okolnosti u svijetu oko nas, iznenađujuće zadnjih tjedan imaju poprilično stabilnu cijenu, druge robe postižu višemjesečne maksimume. Generalno, tjedan iza nas je protekao u bearish raspoloženju za većinu roba iz sektora energije i metala, dok je za većinu agri roba to bio još jedan bullish tjedan.

U tom kontektstu zanimljivo je pogledati tri priložena grafa i kako se koja roba/index/valuta kretala prošlog tjedna, zadnjih mjesec dana te od početka godine do danas. Rast cijena burzovnih roba na godišnjem nivou vidi se i po kretanju indeksa, poput BCI koji je porastao gotovo osam posto od početka godine ili GSCI koji je porastao gotovo 10 posto od početka godine.

Što se tiče tjedna pred nama, makro raspoloženje je mješovito. Hedge fondovi su i dalje u trendu kupovine roba, podatke o PCE inflaciji vidjet ćemo u petak, vremenske prognoze za SAD pokazuju suh prozor za završetak sjetve, dok su prognoze za Rusiju vruće i suhe.

Nalazimo se u eri kinetičkih ratova, trgovinski ratova, valutnih ratovi, beskrajnih sankcija, akumulacija zlata i nestašice minerala. Prosječni dnevni obujam trgovanja na Šangajskoj burzi zlata gotovo se udvostručio u travnju i Kina polako preuzima kontrolu nad cijenom zlata. Što trenutno imaju zajedničko legendarni investitori poput Michaela Burryja, Johna Paulsona, Davida Einhorna i Raya Dalia?

Svi su raspoloženi za zlato. Paralelno, vrijednost FIAT valuta isparava, a potvrda za to vidi se u rastu vrijednosti proizvodima koji se koriste kao pohrana vrijednosti i roba za razmjenu: zlato, srebro i bitcoin. Usporedbe radi, zlato je trenutno oko razine od 71 €/g (a prije 12 mjeseci bili smo na 56 €/g), srebro oko razine od 31 $/oz (naspram 22,4 $/oz prošle godine), dok je bitcoin 69 tisuća dolara (a prije godinu dana je bio na razini od 27 tisuća dolara).

Porasle europske cijene plina

Terminske cijene nafte prošlog su tjedna pale više od dva posto jer bi američki FED i druge središnje banke u svijetu mogle zadržati kamatne stope na povišenim razinama dulje nego što se očekivalo. Konstantno se tržište, odnosno optimizam i pesimizam na tržištu izmjenjuju po pitanju trenutka kada će centralne banke diljem svijeta početi spuštati kamatne stope.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna pala 2,1 posto, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,8 posto. Na početku novog tjedna, cijena nafte Brent se kreće između 82 i 83 $/bbl, dok je cijena nafte WTI iznad 78 $/bbl. Dakle, trenutno je ovaj pad cijene posljedica bojazni trgovaca da bi FED mogao zadržati povišene kamatne stope dulje vrijeme nego što se očekivalo jer su novi makroekonomski podaci pokazali da su inflacijski pritisci u SAD-u i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno. Zbog toga su splasnuli izgledi za smanjenje kamata FED-a u rujnu.

Ista je situacija i u Britaniji, s obzirom da je u travnju inflacija porasla više nego što se očekivalo. Viši troškovi zaduživanja usporavaju gospodarsku aktivnost, a time i potražnju za energentima. Pozornost tržišta se sada usmjerava na sastanak OPEC+ članica na kojem bi se trebalo odlučivati o proizvodnji. OPEC+ trenutno smanjuje isporuke za 2,2 milijuna barela dnevno kako bi stabilizirao cijene, a većina analitičara očekuje da će ti proizvodni rezovi biti nastavljeni barem do kraja rujna.

Europske cijene prirodnog plina TTF porasle su gotovo do razine od 35 €/MWh, približavajući se petomjesečnoj najvišoj razini, zbog očekivanja manje ponude usred velike potražnje za hlađenjem. Nove prognoze predviđaju agresivne toplinske valove kasnije tijekom europskog ljeta, s višim temperaturama koje se očekuju u sjevernoj Europi početkom lipnja, dok su meteorolozi također upozorili na pretjeranu vrućinu u Francuskoj i Španjolskoj.

To je pridonijelo snažnoj potražnji za hlađenjem koje intenzivno troši plin jer su visoke temperature u Aziji pojačale nadmetanje za LNG u glavnim čvorištima, što je naglašeno godišnjim povećanjem uvoza iz Japana od 16,7 posto. Što se tiče opskrbe, strani sudovi mogu odlučiti da je nezakonito da austrijski OMV plaća ruskom plinskom divu Gazpromu za izvoz plina, riskirajući zaustavljanje ruskog plina u zemlju. Ipak, velike rezerve u europskim spremnicima i dodatni kapaciteti u norveškim plinskim poljima izdržali su ozbiljne rizike nestašice.

Hedge fondovi su pokrili svoje short pozicije i dodali long pozicije tijekom pet od proteklih šest tjedana zbog globalnih vremenskih problema, rastućih cijena fizičke robe, sporije sjetve u SAD-u, slabog dolara i generalno bullish momentuma koje je trenutno zahvatilo tržište agri roba. Dakle, fondovi su ukupno gleajući prešli u long poziciju. Ako pogledamo po robama, onda su još uvijek short na soji, dosta long na sojionoj sačmi i poprilično long na pšenici MATIF (gotovo 4 milijuna tona). Prije ili kasnije na ovim će se pozicijama uzimati profit, ali nepoznanice o usjevima, financijama, bankarskim/državnim dugovima i geopolitici su takve da se teško može reći kada će se to dogoditi.

Pala cijena bakra

Cijene žitarica su u porastu zbog straha da će suša u Crnom moru smanjiti prinose pšenice i kukuruza u Rusiji i Ukrajini. Imajte na umu da je cijena kukuruza na burzama osjetno niža od cijene pšenice. To znači da će u tjednima pred nama ili kukuruz ići gore ili će cijena pšenice pasti ili će se naći na pola puta. Na razini proteklog tjedna termisnka cijena (CBOT) soje porasla je 1,7 posto, kukuruza 2,7 posto, a pšenice gotovo 8 posto. Cijene ozime pšenice u SAD-u skočile su na najvišu razinu u 10 mjeseci zbog vijesti o raširenoj šteti i suši na ruskim usjevima. Pšenica je na Euronextu u 28 dana porasla za čak 46 €/tm i novi tjedan započinjemo na razini iznad 265 €/t.

Terminske cijene bakra pale su na 4,8 $/lbs, oštro se povlačeći s rekordno visokih 5,2 $/lbs od 20. svibnja jer je slaba potražnja u kratkom roku prevagnula protiv špekulativnih oklada koje su ovog mjeseca izazvale opsežni porast baznih metala. Potražnja za uvozom u Kini, najvećem svjetskom potrošaču bakra, ostala je na niskim razinama usprkos ograničenoj opskrbi rudama i malim količinama prerade u ogromnoj industriji rafiniranja u zemlji.

To je povećalo zalihe i dovelo do smanjenja cijena za isporuku iz carinskih skladišta u odnosu na cijene na LME-u po prvi put od početka objavljivanja podataka 2017., što ukazuje na nisku fizičku potražnju. Ipak, špekulativne oklade za bakar zadržale su cijene 25 posto višima od početka godine do danas, na temelju njegove ključne uloge u elektrifikaciji u mrežnom skladištenju energije i infrastrukturi podatkovnih centara, što odgovara eventualnoj privlačnosti kineskih ponuda nakon što je Peking otkrio povijesne mjere za podršku za svoje gospodarstvo.

Nakon što su cijene bakra skočile na najvišu razinu svih vremena u trenutku kada zelena tranzicija ima za cilj elektrificirati sve, od vožnje do grijanja, jasno je da će bakar biti posvuda. Predvidljivo, postao je miljenik robnog tržišta. Slogan je jednostavan: u eri klimatskih promjena, bakar je nova nafta - ključni mineral neophodan za ponovno ožičenje našeg energetskog sustava s obnovljivom energijom. Kao i sa svakom financijskom pričom, priča o procvatu ima zrnce istine i dovoljno gluposti. Ciničnim investitorima u metale treba oprostiti što su imali slučaj déjà vu: ista je priča poslužila za napuhavanje mjehurića u metalima za baterije, litiju i kobaltu, i rijetke zemne metale prije nekoliko godina. Njihove cijene su se srušile nakon kratkotrajnog, razvikanog rasta. Bakar još nije mjehurić, ali je u fazi gdje se svi sudionici na tržištu, od trgovaca, preko hedge fondova, Wall Streeta, do rudnika, klade na kretanje cijene u istom smjeru (rast).