HGK: U razdoblju dvojnog optjecaja kune i eura koristite bezgotovinske modele plaćanja

Deset dana do ulaska Hrvatske u eurozonu i schengenski prostor, trgovina koja će uz financijske institucije u prvim danima iduće godine podnijeti najveći teret prelaska na novu valutu, spremna je za ovaj zahtjevan proces kako bi se građanima i potrošačima u najvećoj mjeri olakšala tranzicija na novu valutu, kažu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Premda je najveći dio priprema ukupnog gospodarstva iza nas, za potrošače ali i trgovce, najizazovnije razdoblje vrijeme je dvojnog optjecaja koje započinje 1. siječnja 2023. godine, a završava 14. siječnja 2023. U vremenu dvojnog optjecaja za sva gotovinska plaćanja mogu se upotrebljavati i kune i euri, uz napomenu da trgovac ili primatelj plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji. Također, ukoliko u navedenom razdoblju poslovni subjekt nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, ostatak iznosa može vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Preporuka sektora trgovine HGK je da građani u navedenom razdoblju u najvećoj mjeri koriste bezgotovinske modele plaćanja te opskrbe se manjom količinom gotova novca za potrošnju tijekom novogodišnje noći i prvih dana u siječnju. – Pozivamo građane da prvih dana dvojnog opticaja, u trgovinama prilikom plaćanja na blagajnama daju prednost prolaza našim starijim sugrađanima, ali i pokažu razumijevanje prema radnicima na blagajnama kojima će obveza primanja dvije valute i preračunavanje iste, predstavljati dodatni izazov - izjavila je Sanja Smoljak Katić, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

U HGK također podsjećaju kako će na računima svih građana i poslovnih subjekata doći do automatske konverzije sredstava što će olakšati inicijalno razdoblje gospodarske aktivnosti tijekom dvojnog opticaja. Korištenje elektroničkih sredstava plaćanja, npr. plaćanje karticama i digitalne transakcije, osigurat će nesmetano plaćanje roba i usluga i smanjiti pritisak za potrebom gotovog novca. - Osim što bi to smanjilo troškove poslovanja za poduzeća, redovi čekanja u trgovinama bi se smanjili i neizvjesnosti i potencijalni nesporazumi izbjegli oko točnog povrata novca - izjavio je glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja.

Tijekom novogodišnjeg vikenda uglavnom nedostupno online bankarstvo

Proces uvođenja eura i zamjena hrvatske kune eurom, izuzetno je zahtjevan proces, posebice u dijelu prilagodbe informatičkih sustava banaka pa će neke bankovne i financijske usluge biti privremeno nedostupne ili će biti dostupne ograničeno tijekom konverzijskog vikenda (subota, 31. prosinca i nedjelja, 1. siječnja), a u nekim manjim bankama i 30. prosinca. Stoga se očekuju kraći prekidi u mogućnosti plaćanja karticama u noći s 31. prosinca na 1. siječnja, neposredno prije i poslije ponoći, dok tijekom novogodišnjeg vikenda, internetsko i mobilno bankarstvo uglavnom neće biti dostupno, pa u većini slučajeva neće biti moguće izvršavati online plaćanja.

Iz HGK podsjećaju i kako bi građanima bio omogućen dovoljan broj bankomata za isplatu kuna do kraja ove godine, i eura od prvog dana nove godine, do 15. siječnja 2023. privremeno je ukinuto plaćanje naknade za podizanje gotovog novca debitnim karticama na svim bankomatima. Očekuje se da će svih četiri tisuće bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja 2023. Građani sve informacije o uvođenju nove valute mogu dobiti na središnjem informativnom portalu euro.hr, a uvid o bankomatskoj mreži na poveznici Hrvatske udruge banaka.

HGK je od sredine 2021. godine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom financija, Hrvatskom narodnom bankom i HANFA-om, aktivan sudionik ovog procesa, kroz organizaciju više od deset edukativnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 3.300 sudionika. Kao instrument u borbi protiv neopravdanog podizanja cijena pokrenut je Etički kodeks kao jedan od mehanizama koji doprinose stvaranju sigurnog okruženja za potrošače. Do sada je Etičkom kodeksu pristupilo 1002 tvrtki i obrta, a ukupno je izdano 15.465 naljepnica, najviše iz područja trgovine i uslužnih djelatnosti.