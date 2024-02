Hrvatska ide u sudski spor s Europskom komisijom zbog odvjetnika?

Europska komisija uputila je opomenu Vladi RH zbog neusklađenosti hrvatskih nacionalnih propisa s pravilima EU vezano za slobodu pružanja usluga domaćim odvjetnicima i odvjetničkim društvima u EU, kao i stranim u Hrvatskoj

U Ministarstvu pravosuđa i uprave šute, dok u Hrvatskoj odvjetničkoj komori argumentiraju da je hrvatska regulativa usuglašena s pravnom stečevinom EU pa će vjerojatno Vlada RH taj stav braniti na Sudu Europske unije

Sudeći po šutnji Ministarstva pravosuđa i uprave te stavovima Hrvatske odvjetničke komore (HOK), iako se to nigdje izričito ne navodi, država je odlučila ići na Sud EU na kojem će se suprotstaviti Europskoj komisiji (EK) vezano za slobodu kretanja odvjetnika i odvjetničkih društava. Drugim riječima, čini nam se da je Vlada RH uvjerena da EK nije u pravu što prigovara zbog neusklađenosti hrvatskih nacionalnih propisa s pravilima EU-a, pa će ići, kako bi se to nekada reklo, ‘i do Maršalata‘.

Šalu na stranu, EK je službeno opomenula Hrvatsku zbog toga, što je prvi korak u mogućem kažnjavanju naše zemlje ako u roku od dva mjeseca u Bruxelles ne bude poslan odgovor i ne budu uklonjeni nedostaci. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija Hrvatskoj može uputiti obrazloženo mišljenje, a ako ni nakon toga ne bude ništa, onda će o sporu odlučiti Sud EU.

Ali i tu je procedura dosta duga, na što vjerojatno računaju u Vladi, iako se da naslutiti kako vjeruju da u konačnici mogu pobijediti Komisiju na sudu. Riječ je inače o starim opomenama EK Hrvatskoj, no odvjetnici nisu time bili oduševljeni ni prije, a sudeći prema odgovorima, ni sada.

Pravila EU, kako navode u EK, odvjetnicima i odvjetničkim društvima olakšavaju pružanje usluga u više država članica i ujedno jamče odgovarajuću razinu zaštite potrošača i građana. Konkretno, Komisija smatra da hrvatski propisi nisu u skladu s Direktivom o odvjetnicima, Direktivom o uslugama ni načelom slobode poslovnog nastana te navodi primjere.

Prvi je da hrvatski nacionalni propisi odvjetničkim društvima iz EU-a zabranjuju da osnuju društvo kćer u Hrvatskoj, dok hrvatska odvjetnička društva pak imaju tu mogućnost. Kao drugo ističe se da odvjetnike koji obavljaju djelatnost u Hrvatskoj obvezuju da rade samo u jednom odvjetničkom društvu. Nadalje, kao treće, određene su visoke, diskriminirajuće i neproporcionalne naknade za prvu registraciju pri Odvjetničkoj komori.

To nije sve, jer EK ima primjedbe i na to što se odvjetnička društva nerazmjerno ograničavaju u komunikaciji o svojim aktivnostima putem društvenih mreža i internetskih stranica. Peta primjedba odnosi se na odvjetnike iz EU-a koji žele raditi u podružnici svojeg odvjetničkog društva u Hrvatskoj. Oni se, prema hrvatskim nacionalnim propisima, obvezuju da budu u radnom odnosu sa svojim odvjetničkim društvom.

EU potvrdio usklađenost propisa sa stečevinom

Poslali smo upit Ministarstvu pravosuđa i uprave u kojem smo tražili da prokomentiraju navedene briselske stavove, no nisu poslali odgovor. Iz Hrvatske odvjetničke komore (HOK) pak poručuju da imaju detaljno i argumentirano obrazloženje da su hrvatski nacionalni propisi ‘u potpunosti usklađeni s europskom pravnom stečevinom i da europski odvjetnici nisu diskriminirani u pogledu obavljanja odvjetničke službe u Republici Hrvatskoj‘.

Osim toga, u odgovoru Lideru pišu da je riječ o ‘navodnoj‘ neusklađenosti, no nisu naveli argumente zbog čega to smatraju. Ipak, upućeni smo na članak koji je objavio predsjednik HOK-a Robert Travaš u časopisu Odvjetnik (4/23) pod naslovom ‘Utjecaj briselske administracije na obavljanje odvjetničke službe u zemljama srednje i istočne Europe - Ples po notama briselske birokracije‘.

U članku Travaš napominje da je u pristupnim pregovorima za članstvo Hrvatske EU Direktiva o uslugama, koja je već bila na snazi, implementirana u Zakon o odvjetništvu te su u HOK-u smatrali da je inzistiranje na primjeni nekih odredbi te Direktive posljedica ‘pritiska država koje prakticiraju anglosaksonsko pravo i interesa velikih inozemnih odvjetničkih društava‘.

No, naglašava Travaš, odvjetnici nisu trgovci u smislu Zakona o trgovačkim društvima, što su svojim presudama u više navrata presuđivali Ustavni i Vrhovni sud te Visoki trgovački sud, nego su dio i sudionik pravosuđa. To potvrđuje i presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Maurice protiv Francuske. Travaš podsjeća: ‘U toj presudi od 23. travnja 2015. godine, koja je od strane Vijeća suda usvojena jednoglasno, navodi se između ostalog da odvjetnik djeluje ‘kao sudionik pravosuđa koji je direktno uključen u funkcioniranje tog sustava‘.

Osim toga, navodi dalje Travaš u svom članku, u Zajedničkom stajalištu EU-a za poglavlje 3, Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, koje je bilo temelj za zatvaranje pregovora, izričito je navedeno: ‘EU zamjećuje da je Hrvatska uskladila Zakon o odvjetništvu sa svojim obvezama iz članka 49. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. EU zamjećuje da spomenute izmjene i dopune zakona nedvojbeno omogućuju, s neposrednim pravnim učinkom, osnivanje podružnica odvjetničkih društava iz Zajednice, koje će pružati pravne usluge za koje se prema međunarodnim sporazumima Hrvatska obvezala da će dopustiti njihov ulazak na tržište.‘

Nepoznavanje hrvatskog jezika

On podsjeća da je izmjenama Zakona o odvjetništvu iz 2021. već udovoljeno spomenutim zahtjevima EK-a. Izmjenama je omogućeno odvjetniku pojedincu da ima više pisarnica i zaposli drugog odvjetnika, podružnicama stranih odvjetničkih društva da pružaju usluge savjetovanja o pravu u Hrvatskoj, kao i to da hrvatski odvjetnici mogu obavljati djelatnosti u trgovačkim društvima u drugim državama članicama EU-a, ako to propisi te države dopuštaju.

Nadalje, navodi Travaš, pojednostavnjena je dokumentacija potrebna za registraciju pri HOK-u te je dozvoljeno odvjetničkom društvu da otvori drugo odvjetničko društvo sa svojstvom pravne osobe. I konačno, odvjetnik iz države članice Europske unije upisan u Imenik stranih odvjetnika u Hrvatskoj može obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz matične države, može osnovati odvjetničko društvo ili zajednički odvjetnički ured s odvjetnicima iz Hrvatske ili odvjetnicima iz druge države članice Europske unije te zajedno s odvjetnicima iz Hrvatske ili odvjetnicima iz druge države članice Europske unije zajednički obavljati odvjetničku djelatnost.

Ovdje treba podsjetiti i na prigovor EK da se odvjetnička društva nerazmjerno ograničavaju u komunikaciji o svojim aktivnostima putem društvenih mreža i internetskih stranica, međutim Travaš u svom članku podsjeća da je i na tom području došlo do liberalizacije.

Na naš upit odgovorio je i odvjetnik Marko Kallay, direktor odvjetničkog društva Kallay i partneri, naglašavajući da iznosi osobno mišljenje o zahtjevima EK-a, a ne mišljenje bilo kojeg tijela HOK-a, iako je član Upravnog odbora te organizacije. On razumije nastojanja EK da na cijelom području EU odvjetnici pružaju svoje usluge bez administrativnih i drugih prepreka, no podsjeća na još uvijek postojeće razlike pravnih sustava u zemljama članicama, o čemu piše i Travaš u spomenutom članku.

Osim toga, navodi i činjenicu ‘da se strani odvjetnici, uglavnom, ne služe hrvatskim jezikom, a što za kvalitetu pružanju odvjetničkih usluga i pravnu sigurnost njihovih stranaka može, i često, predstavlja ozbiljan problem jer bez znanja hrvatskog jezika ne mogu zamisliti kvalitetno i pouzdano pružanje odvjetničkih usluga u RH‘.

Prema njemu, HOK mora štititi profesiju odvjetnika, što znači da ne može svakome bez ispunjavanja odgovarajućih preduvjeta dozvoliti da pruža odvjetničke usluge u RH.

– U tom smislu podržavam stav HOK-a da i visokim upisninama i članarinama i provjerama znanja, provjerama znanja hrvatskog jezika i sl. dodatno oteža upis u Registar odvjetnika – a taj stav se ne odnosi samo na strane odvjetnike već i na sve one iz Hrvatske koji, u nekom trenutku svojeg profesionalnog života, odluče da budu odvjetnici.

Iz osobnog dugogodišnjeg iskustva mogu posvjedočiti kakvu sve štetu mogu strankama nanijeti odvjetnici kojima se dopusti pružanje odvjetničkih usluga u Hrvatskoj, bez da su za tu i takvu profesiju adekvatno školovani/osposobljeni – u tom kontekstu držim da bez minimalno tri godine rada u odvjetništvu u Hrvatskoj nitko ne bi smio biti odvjetnik u našoj zemlji. Posebno je iritantno kada se prilikom pravnog savjetovanja primjenjuje odgovarajuće hrvatsko pravo, a strani odvjetnici/pravni savjetnici koriste pravna rješenja koja hrvatski pravni sustav ne poznaje i sl.

Pri tome ne govorim o transakcijama, sporovima i sl. u kojima je ugovorena primjena kakvog drugog prava osim hrvatskog prava, a u kojem slučaju se sudjelovanje stranih odvjetnika ne samo podrazumijeva, već je isto conditio sine qua non za kvalitetno pružanje odvjetničkih usluga strankama – poručuje Kallay.

HOK podržava Vladu

Ipak, smatra da iz EU treba uzeti sve ono što je dobro, primjerice da se i u hrvatskom odvjetništvu dozvole organizacijski oblici uobičajeni u Uniji. Kao argument u korist takve inicijative ističe da bi u suprotnom to bilo sputavanje poduzetničkih sloboda hrvatskih odvjetnika (npr. da članovi uprave odvjetničkog društva mogu biti i osobe koje nisu zaposleni odvjetnici u društvu, da suvlasništvo u odvjetničkom društvo mogu imati i fizičke/pravne osobe koje nisu vezane uz odvjetništvo, reklamiranje i sl.). Sputavanje poduzetničkih sloboda odvjetnika, smatra Kallay, čini ih ‘nekonkurentnima svima onima koji će, vjerojatno, u konačnici u Hrvatskoj pružati odvjetničke usluge ili već duže vrijeme putem prijavljenih ili prikrivenih suradnji/podružnica/društava za pravni konzalting i sl. u našoj zemlji pružaju usluge pravnog savjetovanja‘.

- Zaključno, držim da je u ovom trenutku, i to nakon političke epopeje oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, netom završenog štrajka sudaca koji nemaju pravo na štrajk, cirkusa oko izbora glavnog državnog odvjetnika, kontinuiranog lošeg i zakašnjelog i neplanskog i ad hoc zakonodavstva – ova tema od manjeg značaja za uredno funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava – kaže Kallay.

Iz navedenih stavova, kao i šutnje Ministarstva pravosuđa i uprave, izvjesno je da se država opredijelila usprotiviti Komisiji na Sudu Europske unije, što u odgovoru nedvojbeno podržava i HOK, vjerujući u navedene argumente koje je iznio Travaš u svom članku u časopisu Odvjetnik.

- Hrvatska odvjetnička komora vjeruje da će Republika Hrvatska u očitovanju Europskoj komisiji na predmetnu službenu opomenu podržati stajališta Hrvatske odvjetničke komore koja su usmjerena na zaštitu hrvatskog odvjetništva i omogućavanje obavljanja odvjetničke službe od strane domaćih i europskih odvjetnika u Republici Hrvatskoj u skladu s europskom pravnom stečevinom, i da će se na taj način otkloniti prigovori Europske komisije – poručuju iz HOK-a.