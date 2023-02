Hrvatska jedina zemlja EU u kojoj trebate dozvolu za male brodice jer se ministar Butković boji jet-skija

Hrvatska je jedina zemlja u Europi, izuzev Portugala, koja traži dozvolu za upravljanje najmanjim brodicama do pet metara dužine i snage porivnog uređaja do 5kW. To smiju samo osobe koje imaju položen ispit o stručnoj osposobljenosti, što je suprotnoj praksi većine zemalja EU, gdje se brodica i veće snage od 5kW može iznajmiti bez dozvole.

Hrvatska obrtnička komora tražila je hitno donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o Izmjenama i dopunama pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti koji je bio u javnoj raspravi još 2. ožujka prošle godine, a savjetovanje je trajalo mjesec dana. U izmjenama Pravilnika to je korigirano pa tako piše da takvim smije upravljati osoba bez osposobljenosti starija od 18 godina, uz ograničenje udaljavanja od najbliže obale najviše 500 metara. Međutim, ministar Oleg Butković još nije potpisao navedeni Pravilnik koji još uvijek nije stupio na snagu niti je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo izvješće o provedenom savjetovanju. Obrtnici su neslužbeno saznali da je glavni problem u tome što se ministar boji nevolja sa jet-ski vozilima.

– Jako je važno da se donesu izmijene Pravilnika za iznajmljivanje najmanjih brodica i za hrvatsku turističku ponudu i obrtnike koji bi tada napokon sa sigurnošću znali koji su uvjeti propisani i na temelju toga planirali poslovanje. Za iznajmljivače i turistička središta u kojima je ova djelatnost od velikog značaja, neuređenost zakonskih propisa znači gubitak potencijalnih prihoda – ističu u HOK-u.

Mate Novak iz Udruženja obrtnika Grada Hvara koji i sam putem obrta iznajmljuje pet malih brodica, kaže da je hvarska komora slala na desetke dopisa u Ministarstvo, ali bez ikakvog povratnog odgovora. Sastanak s ministrom traže preko sedam mjeseci no nitko im se ne javlja.

-Pravilnik koji je trenutno na snazi je iz bivše Jugoslavije, a prema kojem na Jadranu trebamo dozvole za svaku brodicu, nema nitko u Europi. Zato se na Hvaru već 40 godina brodice iznajmljuju ilegalno jer 90 posto gostiju ne posjeduje dozvole koje se traže. Štoviše, kad im kažemo da im treba dozvola ostaju u šoku. Tim se poslom bave svakakvi iznajmljivači i stoga smo odlučili dati neke svoje prijedloge izmjena Pravilnika, za koje smo dobili zeleno svjetlo na sastanku s državnim tajnikom koji se s nama složio. Jer Talijani imaju do izuzeće od dozvola do 40 KS-a, što je možda previše, Grci, Španjolci i Nijemci do 15 KS. Mi bismo bili sretni kad bi nam ukinuli dozvole za do pet KS – ispričao je Novak.

Po njegovom mišljenju problem leži u tome što izmjene Pravilnika u isti koš stavljaju male brodice do pet metara i jet ski vozila koja dostižu puno veću brzinu. – Postoje jet ski vozila koja u sebi imaju ugrađen uređaj za usporavanje kada se približe 500 metara od obale. Međutim mi tražimo da se male brodice odvoje od kategorija jet skija jer su brzine neusporedive. Spremni smo i na razne varijante, primjerice izdavanje certifikata za iznajmljivače koji bi podučavali goste ili online dozvole koje imaju Amerikanci (ali kod nas ne vrijede), ali treba sjesti na stol s ministarstvom i razgovarati – smatra Novak.

I u HOK-u smatraju da male motorne brodice snage motora do 5 kW nisu sporne, posebice uz ograničenje udaljavanja od najbliže obale najviše 500 metara, što je izmjenom Pravilnika trebalo bi biti omogućeno. -U postojećoj verziji izmjena i dopuna Pravilnika ove dvije skupine vozila trebalo razdvojiti na način da brodicom koja se iznajmljuje bez posade duljine do 5 m i snage porivnog uređaja do 5 kW smije upravljati osoba bez osposobljenosti starija od 18 godina, uz ograničenje udaljavanja od najbliže obale najviše 500 metara.

Brodicom na vodomlazni pogon koja je opremljena elektronskim sustavom koji omogućava ograničavanje maksimalne brzine plovidbe do, od i unutar poligona definiranog koncesijom ili koncesijskim odobrenjem smije upravljati osoba bez osposobljenosti starija od 18 godina, uz ograničenje približavanja najbližoj obali na udaljenost ne manju od 500 metara – predlažu u HOK-u.

Nije ovo jedini primjer u kojem Hrvatska ima stroža pravila od ostatka EU. Problem nije u strogosti i oprezu nego u dobroj staroj apsurdnosti. – U Europi ste oslobođeni obveze nošenja dozvola za male brodove, a ako hoćete voziti brže morate na moru polagati ispit. U Hrvatskoj bez problema ispit polažete u Zagrebu, a da nikad na moru niste bili – priča Novak.

I mi čekamo već više od deset dana na odgovor iz Ministarstva na pitanje što se događa s Pravilnikom i zašto ga ministar ne želi potpisati, ali imamo istu sreću kao i obrtnici, iz Ministarstva, bez obzira na podsjetnik, ne stiže odgovor. Ministar ovu temu izgleda ne želi izvaditi iz svoje ladice.

Ono što je očito je da promijene Pravilnika ne bi sigurno išle u korist dvjema stranama: lučkim kapetanijama koje naplaćuju i izdaju dozvole i policiji koja ima mogućnost naplate velikog broja kazni tijekom ljetnih mjeseci.