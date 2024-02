Hrvatski poljoprivrednici mogli bi se uskoro pridružiti europskim kolegama u prosvjedima

Hrvatski poljoprivrednici mogli bi se uskoro priključiti svojim europskim kolegama u prosvjedima, javili su iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK). Ističu da podržavaju prosvjede europskih poljoprivrednika jer se s istim problemima suočavaju i domaći.

Odluku o tome će donijeti sektorski odbori HPK, a konačnu će odluku donijeti Upravni odbor te asocijacije na sjednici koja bi se trebala održati početkom idućeg tjedna.

- Nekoliko sektorskih odbora HPK proteklih je dana održao svoje sjednice na kojima su izrazili želju da se priključimo prosvjedima naših europskih kolega. Smatramo kako su zahtjevi o kojima se govori na prosvjedima u EU nešto sa čime se i sami slažemo, a radi se o problemima s kojima je suočena cijela EU. Prije svega radi se o prevelikim zahtjevima nove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za poljoprivrednike, kao i sklapanju trgovačkih sporazuma koji urušavaju zajedničko EU tržište i čine našu proizvodnju nekonkurentnom - poručio je predsjednik HPK Mladen Jakopović.

IZ HPK ističu da se poljoprivredna zajednica suočava s golemim izazovima i pritiscima koji su se samo akumulirali posljednjih godina te da osluškuju odjeke koji se šire na prosvjedima diljem EU država.

- Gospodarski tereti i birokracija guše poljoprivrednike diljem EU-a. Diljem EU učinci klimatskih i geopolitičkih kriza značajno utječu na poljoprivrednike. Uz sve to imamo osjećaj da će nam biti nametnuto još više ograničenja i više europskih propisa s teškim i nepovratnim posljedicama na proizvodnju, prihode i povećanje uvoza uz manje ekološke i socijalne standarde. Posljednjih nekoliko godina HPK je žestoko upozoravala na to, a kao rezultat imamo situaciju koja je trenutačno vrlo napeta u mnogim državama članicama, dok poljoprivrednici izlaze na ulice jer je opstanak europskog obiteljskog gospodarstva, kakvo je danas poznato u opasnosti - kažu u HPK.

Reciprocitet u standardima

Dalje navode da svi članovi dvaju udruženja - Committee of Professional Agricultural Organisations (COPA) i General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), kojih je HPK članica, poručuju kako postoji hitna potreba za pružanjem kratkoročnih odgovora na pitanja tisuća farmera koji već nekoliko mjeseci pokazuju svoje nezadovoljstvo. To se prije svega odnosni na odluke o prijeko potrebnim odstupanjima od uvjeta ZPP-a, eko-programima i agro-okolišnim-klimatskim obvezama koje se nadovezuju na to, za 2024 godinu.

Isto tako potrebno je prilagoditi sljedeći prijedlog ukrajinskih autonomnih trgovinskih mjera (ATM) stvaranjem sustava kojim se osigurava da odredište za sve pošiljke ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda bude određeno prije ulaska u EU te je nužno uvesti sustav koji jamči da ukrajinski proizvodi stignu do tog konačnog odredišta i ne završe na zajedničkom tržištu EU. Osim toga, smatraju, potrebno je uvođenje uvoznih pragova za bilo koju poljoprivrednu robu koja podliježe liberalizaciji trgovine na temelju godišnjeg ili tromjesečnog prosjeka za kombinirane godine 2021. i 2022.

- Jedan od zahtjeva naših EU kolega, s kojim se slažemo, je i da se osigura reciprocitet u standardima poljoprivredne proizvodnje te jednaki uvjeti kako bi se osigurala pravedna trgovina - poručuju. Objašnjavaju da trgovinske preokupacije daleko nadilaze učinke liberalizacije trgovine s Ukrajinom. U tom smislu je sporazum Mercosur, kažu, neprihvatljiv za većinu poljoprivrednika u EU.

​- Europska poljoprivreda je najodrživiji model na svijetu. Poljoprivrednici i poljoprivredne zadruge ključni su za lance opskrbe hranom i energijom, ključni u trenutačnom geopolitičkom kontekstu i zaslužuju biti prepoznati kao strateški sektor. Zato nam je važno da podržimo naše kolege, ali i da sami donesemo odluku na koji način ćemo izraziti svoje nezadovoljstvo ZPP-om i odukama europskih čelnika koji idu na štetu ukupne hrvatske poljoprivrede - zaključuju iz HPK.