Hrvatsko gospodarstvo u drugom tromjesečju poraslo 2,7 posto

Zahvaljujući rastu potrošnje i investicija, hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u drugom tromjesečju ove godine, 10. kvartal zaredom, no rast je blago usporen na 2,7 posto na godišnjoj razini.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

To je nešto sporiji rast nego u prvom ovogodišnjem tromjesečju, kada je BDP porastao 2,8 posto, no to je već 10. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste.

Rast BDP-a u drugom tromjesečju zahvaljuje se rastu većine sastavnica BDP-a, posebice potrošnje i investicija.

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, nešto brže u odnosu na 1,4-postotni rast u prethodnom tromjesečju.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 3,2 posto na godišnjoj razini, sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,9 posto.

Porasla je i državna potrošnja, za 0,3 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 2,2 posto.

S druge strane, izvoz roba i usluga pao je za 1,6 posto na godišnjoj razini, nakon snažnog rasta prethodnih kvartala. Pritom je izvoz roba pao za 9,7 posto, dok je izvoz usluga porastao za 8,3 posto.

Uvoz roba i usluga smanjen je istodobno za 3,6 posto, znatno više nego u prethodnom kvartalu, kada je skliznuo 0,8 posto. Pritom je uvoz roba smanjen za 7,3, dok je uvoz usluga porastao za 23,9 posto.

Rast brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo 2,5 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj razini poraslo 1,1 posto.

Tako je rast domaćeg gospodarstva brži u odnosu na prosjek u EU.

Eurostat je nedavno objavio da je u proteklom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, stagniralo u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 0,5 posto na godišnjoj razini.

Gospodarstvo eurozone je, pak, u drugom tromjesečju poraslo za 0,3 posto na kvartalnoj, a 0,6 posto na godišnjoj razini.