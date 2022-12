HUP i Carinska uprava: Kad bi znali u kojim uvjetima se proizvode nelegalni duhanski proizvodi, ne bi ih ni konzumirali

Ulazak u Schengen je iznimno pozitivna stvar za Hrvatsku jer otvara dodatne prilike svima u gospodarstvu, no ulazak u prostor bez unutarnjih granica predstavlja dodatan izazov u kontekstu borbe protiv nelegalnog prometa trošarinskim robama, posebno duhanskim proizvodima, zaključak je panel diskusije ‘Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima – što nam donosi Schengen?‘ koju su danas organizirali HUP i Carinska uprava. Uz predstavnike HUP-a i Carinske uprave na panelu su svoja iskustva u borbi protiv nelegalnih tokova podijelili i Bojan Vodopivec iz Financijske uprave Slovenije te Lt. Col. Róbert Schöninger Dr, iz Nacionalne porezne i carinske uprave (NTCA) Mađarske, a obojica su potvrdili povećani pritisak takvih proizvoda na vanjske granice Schengena.

Hrvatska je napravila puno u suzbijanju nelegalne trgovine duhanskim proizvodima, a neke od najvažnijih mjera su uvođenje sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda, povećanje nadzora koje je rezultiralo rastom zapljena, kao i smanjenje količine dozvoljenog unosa duhanskih proizvoda iz država koje nisu članice EU. Iz Carinske uprave su naglasili da Hrvatska posljednjih pet godina bilježi trend pada potrošnje nelegalnih duhanskih proizvoda, što je suprotno globalnom trendu porasta konzumacije tih proizvoda.

Sve manje krijumčarenja

- Negativne posljedice ovih nezakonitih aktivnosti nisu samo u gubitku prihoda, odnosno financijske naravi, već je to i visok rizik za zdravlje potrošača jer najčešće takvi proizvodi nisu u skladu sa propisima o označavanju ili propisima o zdravstvenoj ispravnosti. Prateći i analizirajući pojavne oblike nezakonitih radnji, na osnovu raspoloživih podataka i prikupljenih informacija, suradnjom sa susjednim i drugim EU državama članicama i institucijama, sa nacionalnim institucijama, pa i sa industrijom, nastoji se kontinuirano usmjeravati aktivnosti na sve moguće kritične točke, prvenstveno kako bi se prevenirale, a onda, i što uspješnijim otkrivanjem i većim zapljenama, umanjile štetne posljedice ovih oblika nezakonitih radnji.

Tako je primjerice u 2021. Carinska uprava zaplijenila više od 18 milijuna različitih marki i vrsta cigareta, te preko 90 tona duhanskih prerađevina (rezanog duhana, duhana u listu, duhana za nargile), a u 2022. godini više od 3.5 milijuna cigareta i 72 tone duhana. Iz trendova koje pratimo razvidno je da se u zadnjih pet godina bilježi snažan intenzitet suzbijanja krijumčarenja cigareta, što ima za posljedicu svođenje tog oblika krijumčarenja na najniže povijesne razine od osamostaljenja RH.

- U pogledu duhana (duhanske sirovine i sitno rezanog duhana) također se bilježe značajna sužavanja ilegalnog tržišta, čemu je, smatramo, u najvećoj mjeri doprinio ciljani i usmjereni operativi rad carinske i policijske službe, kao i moderan normativni okvir kojim se uveo represivni instrumentarij prema svim pojavnim oblicima šverca.

Osim toga, izrazito je pojačana otkrivačka djelatnost carinske službe na vanjskim granicama EU, a što sve ukupno treba sagledavati kao pripremu za ulazak RH u Schengenski prostor, koji u naravi, između ostaloga, zahtijeva i snažan angažman tijela nadzora u odgovoru na promijenjeni regulatorni okvir - izjavio je Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave, Ministarstvo financija RH.

U EU se bilježi rast potrošnje ilegalnih cigareta, dok u Hrvatskoj taj udio nastavlja padati te se smanjio na šest posto, pokazalo je izvješće KPMG-a o potrošnji ilegalnih cigareta u EU. Ipak, i dalje imamo relativno visok udio rezanog duhana koji dolazi na tržište bez plaćanja trošarina i poreza u RH, pokazalo je istraživanje IPSOS-a, zbog čega je važan kontinuiran napor u suzbijanju nelegalnih tokova.

- Raspolažemo s puno podataka, ali mogu reći da uspjesi koje smo pratili kroz medije od 2015. nakon što je carina promijenila svoje zakone postoje zbog niza vrlo zahtjevnih kriminalističkih istraživanja. Ona traju minimalno devet mjeseci, za njih su potrebni ogromni resursi. Kad s našim prijedlozima za istraživanja dolazimo USKOK-u, nikada nam nije odbijen ni jedan predmet.

Kad bi oni koji puše te ilegalne prerađevine vidjeli gdje se proizvode, vjerojatno to nikad ne bi konzumirali. To su štale, podrumi i skladišta, sve se to radi u vrlo nehigijenskim uvjetima - rekao je Mario Marković iz Uprave kriminalističke policije RH.

‘Vidimo pozitivne efekte ulaska u Schengen‘

Iz HUP-a su pozdravili sve bolje rezultate u borbi sa nelegalnom trgovinom duhanskim proizvodima u Hrvatskoj i trend pada potrošnje nelegalnih duhanskih proizvoda. Naglasili su da je ključno nastaviti s napretkom domaćeg regulatornog okruženja koje mora imati na umu činjenicu da graničimo s državama u kojima su cijene duhanskih proizvoda značajno niže što znači da kontinuirano postoji poticaj za uspostavljanje nelegalnih tokova prema Hrvatskoj, a nakon ulaska RH u Schengen, preko Hrvatske prema ostatku EU tržišta.

- U HUP-u vidimo izražene pozitivne efekte ulaska u Schengen, no isto tako moramo biti svjesni da će to pred državne institucije postaviti dodatan izazov u kontroli nelegalnih tokova, a tu je svakako u kontekstu Hrvatske i dalje prisutni problem nelegalnog tržišta duhanskim proizvodima, u kojem ostvarujemo napredak ali je on i dalje prisutan.

Visoka razina ilegalnih duhanskih proizvoda nije problem samo za industriju i trgovce, već sa sobom nosi značajne ekonomske i društvene implikacije. Pristupanje zajedničkom graničnom prostoru donosi novi izazove poput promjene u načinu prodaje i dostave ilegalnih proizvoda, ali kao članica Schengena moramo biti jako aktivni u procesu donošenja novih regulativa poput nove Direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda.

Naime, bilo kakvo naglo značajnije podizanje minimalnih trošarina na te proizvode u Hrvatskoj može ozbiljno utjecati na povećanje neleglane trgovine s obzirom da graničimo s državama koje imaju značajnije niže cijene duhanskih proizvoda. Kako bi sačuvali sve dobro što je na tom polju bilo rađeno do sada, moramo biti oprezni u osiguravanju kvalitetnog regulatornog okruženja - izjavila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.