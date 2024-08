HUP: Kod novog paketa mjera Vlada treba voditi brigu o mikro i malim poduzećima

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) reagirala je u petak na najave Vlade da će kod donošenja novog paketa mjera protiv krize te mjere kalibrirati i postupno ići ka njihovom smanjenju, poručivši da prilikom njihova donošenja treba zaštititi najranjivije, što uključuje mikro i mala poduzeća, a izrazili su i zabrinutost najavama o mogućim redukcijama struje u EU zbog nestašice.

Kako ističu iz HUP-a, na čijem je čelu Irena Weber, s velikom pažnjom prate najave o postupnom ukidanju protukriznih mjera koje su uvelike olakšale poslovanje u izazovnim vremenima energetske krize.

- Svjesni smo potrebe za povratkom na tržišne uvjete, no smatramo da je prilikom donošenja konačnih odluka nužno uzeti u obzir i zaštititi one najranjivije – što uključuje mikro i mala poduzeća - navode iz tog udruženja poslodavaca.

Napominju pritom da domaća industrija i druga velika poduzeća već duži period plaćaju tržišne cijene energenata te za njih izmjene neće donijeti novosti. Tržišna cijena plina je već duže vrijeme ispod gornje granice 180 eura za Mwh, no zbog geopolitičkih nestabilnosti tvrtkama je važno da se ta granica (price cap) kao osigurač zadrži.

Kako ističu, male poduzetnike zabrinjava potencijalno ukidanje subvencija za plin, jer bi to za mnoge od njih predstavljalo značajno povećanje troškova energenata, čak i do 30 posto. S obzirom na to da su mikro i mala poduzeća okosnica hrvatskog gospodarstva, ovakav potez bi mogao imati negativne posljedice na njihovo poslovanje i zapošljavanje, navode.

Što se tiče električne energije, iako su trenutne cijene na tržištu nešto povoljnije u odnosu na prošlu godinu zbog izrazito toplog ljeta, zabrinjavaju najave o mogućim redukcijama.

- Industrija je već duže vrijeme suočena s problemom viših cijena električne energije u odnosu na kućanstva, što je situacija koja nije uobičajena u većini europskih zemalja i dodatno opterećuje hrvatske proizvođače i smanjuje njihovu konkurentnost. Stoga predlažemo Vladi da prilikom donošenja odluka o ukidanju protukriznih mjera pažljivo analizira njihov utjecaj na različite segmente gospodarstva i društva - ističu iz HUP-a.

Podsjetimo, u ožujku ove godine Vlada je donijela šesti po redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, vrijedan 503 milijuna eura, kojima se ciljalo zadržati nisku cijenu energenata i štititi od inflacije. Tako su cijene struje, plina i toplinske energije subvencionirane sve do 30. rujna, kao i cijene 30 osnovnih proizvoda.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je kazao da se vode konzultacije o novom paketu mjera za borbu protiv energetske krize, a da će se kod njegova donošenja voditi briga o europskom kontekstu, koji je takav da se ide ka smanjenju tih mjera. Kako je istaknuo, pristupit će tome na način da će uvažavati promjenjene okolnosti, budući da su aktualne mjere na snazi već praktično dvije i pol godine.

Ante Šušnjar u Ministar gospodarstva četvrtak je najavio da će Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) uskoro izaći s metodologijom izračuna cijena struje i plina, a nakon toga su moguće blage korekcije mjera vezanih za zaštitu građana i malih poduzetnika od krize.

- Imali smo blage korekcije na nizozemskom tržištu referentnom za određivanje tih cijena, međutim, imali smo i mjere proteklih godina koje su regulirale cijene i osigurale socijalnu koheziju i sigurnost za naše građane. Kao što je i uputa Europske komisije, razgovaramo o relaksiranju tj. kalibriranju tih mjera, ali svakako Vlada će voditi računa i prvenstveno nam je interes sigurnost i dostupnost energije za naše građane. U tom smislu, mogu najaviti da će eventalno biti nekih blagih korekcija vezano za mjere, ali da bi cijene trebale ostati u postojećim okvirima ili uz blagi rast, koji ne bi trebao imati negativnih efekata na građane i malo poduzetništvo, dok veliki poduzetnici i u ovom trenutnu plaćaju tržišnu cijenu - izjavio je Šušnjar.