HŽ Infrastruktura nagradila Tihomira Lažetu s 15 tisuća kuna jer je ‘iznimno doprinio‘ gradnji pruge Dugo Selo - Križevci

Unatoč tome što izgradnja i rekonstrukcija pruge Dugo Selo – Križevci još nije gotova, a radovi se ne izvode već više od dvije godine, Uprava HŽ Infrastrukture nagradila je voditelja tog projekta Tihomira Lažetu s 15 tisuća kuna ‘zbog iznimnog doprinosa u realizaciji Projekta‘. Tako piše u oduci koja je donesena 6. travnja i koju je potpisao predsjednik Uprave Ivan Kršić, a koju nam je dostavio izvor blizak kompaniji.

Kako su potvrdili iz HŽ Infrastrukture, radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, vrijedni 196,9 milijuna eura, započeli su u travnju 2016., a trebali su završiti u veljači 2020. No već dva puta je rok produljen i sada radovi kasne praktično četiri godine, pa u HŽ Infrastrukturi procjenjuju da će prema trenutnoj dinamici trajati minimalno do kraja sljedeće godine. Kažu da ‘unatoč navedenome radovi nisu nikada u cijelosti obustavljeni, a financijska realizacija projekta trenutačno iznosi oko 72 posto ugovorene vrijednosti‘. Naš dobro upućeni izvor pak tvrdi da je realizacija oko 60 posto, možda čak i manja. Ipak, zanimalo nas je na temelju čega je donesena takva odluka s obzirom na činjenicu da radovi dosta kasne i da je vrlo upitno hoće li biti gotovi i do kraja 2023. U HŽ Infrastrukturi ne vide ništa sporno u toj odluci, a kao potvrdu aktivnosti voditelja projekta Lažete i suradnika ističu čitav niz sastanaka koje su oni održali.

- Uprava HŽ Infrastrukture i voditelj projekta su zajedno s resornim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, ali i svim ostalim zainteresiranim stranama, svo vrijeme trajanja projekta izgradnje nizom sastanaka na svim razinama aktivno sudjelovali u provedbi projekta pokušavajući iznaći rješenja vezana uz niz otvorenih pitanja, prvenstveno onih vezanih uz financijske probleme i potraživanja izvođača i podizvođača, probleme koji su uzrokovali pandemija i eskalacija cijena materijala i energenata, ali i svih ostalih problema koji su vezani uz višegodišnju provedbu složenih infrastrukturnih projekata – poručuju iz te državne kompanije.

Podsjećaju da je niz faktora utjecalo na kašnjenje radova; prvi među njima bio je stečaj podizvođača radova (Hidroelektra niskogradnja) u čijoj domeni je bio najveći dio (38 posto) ugovorenih radova o kojima su ovisili svi ostali radovi na projektu. Zatim je član konzorcija Zagreb Montaža raskinuo ugovor s podizvođačem Integral Inženjeringom koji je preuzeo radove Hidroelektre niskogradnje, a nastupile su i financijske poteškoće konzorcija, posebno predstečaj člana konzorcija DIV Grupe u čijoj domeni je trenutno i najveći opseg radova. Osim toga, svi članovi konzorcija u većem dijelu 2020. i 2021. te posebno prvog kvartala ove godine bili su neaktivni, a u međuvremenu se desila i eskalacija cijena građevinskih materijala, proizvoda i energenata zajedno s posljedicama pandemije.

- Uprava HŽ Infrastrukture, a niti voditelj projekta, bez obzira što su aktivno sudjelovali u iznalaženju rješenja, nisu u mogućnosti rješavati financijske probleme izvođača koji su ipak bili i još uvijek jesu najveći i najznačajniji razlog kašnjenja tijekom cijelog vremena provedbe, prvenstveno podizvođača radova sa značajnim udjelima, odnosno Hidroelektre niskogradnje u vremenu od srpnja 2016. do ožujka 2018. i Integral Inženjeringa od ožujka 2018. do studenog 2020. O njihovim radovima ovisili su i radovi drugih podizvođača te kasnije i svih ostalih članova konzorcija, u najvećoj mjeri DIV Grupe koja je krajem 2020. preuzela ostatak radova navedenih podizvođača – kažu u HŽ Infrastrukturi.

Bez obzira na razloge kašnjenja, a za koje odgovornost snose zasigurno i u HŽ Infrastrukturi, pomalo je neobično da se za dosadašnji neuspjeh dodijeli nagrada ‘zbog iznimnog doprinosa u realizaciji Projekta‘.