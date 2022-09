Ima li HDZ ‘non-paper‘ o pijančevanju i krađi u slobodno vrijeme?

Radno vrijeme ovih je dana opet u središtu pozornosti. Doduše, ne mislim na osmosatno radno vrijeme, koje je na ovim prostorima legalizirano još 1919. godine. Nije riječ ni o svakidašnjoj jadikovki blagajnica koje rade nedjeljom, ni o četverodnevnom radnom tjednu, pa ni o radu od kuće. Riječ je o pravima i obvezama za vrijeme radnog vremena, i nakon toga.

Još je 1. svibnja 1886. u Chicagu policija ubila šest i ranila 50 od 40.000 prosvjednika koji su tražili 'tri osmice' – osam sati rada, osam sati odmora i osam sati kulturnog obrazovanja. Ovdje je riječ o 'kulturnom obrazovanju', odnosno slobodnom vremenu između posla i sna. Zaposlenik u svoje slobodno vrijeme može raditi što hoće. Ta je teza, zapravo, popularna u posljednje vrijeme.

Istaknuti karlovački HDZ-ovac i savjetnik ravnatelja Županijske uprave za ceste Stjepan Turković (64) uhvaćen je zajedno sa sinom Mijom (31) u krađi željezne armature s gradilišta lokalne obilaznice. Iz Županijske uprave za ceste za Telegram.hr rekli su da ih ne brine činjenica da je Turković krao armaturu jer se to dogodilo 'izvan radnog vremena'. Dva mjeseca kasnije ipak je dobio otkaz, ali zato jer mu je ukinuto radno mjesto. Otišao je s otpremninom od 32.500 kuna.

Još bizarniji je slučaj s Antunom Vujićem, ravnateljem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. On je nastradao na fešti nakon otvorenja sajma 'Viroexpo'. Prema pisanju medija, u sitnim ga je satima doslovno nokautirao domar sajamskog prostora u kojem se održava 'Viroexpo' i to nakon što je, prema riječima svjedoka, ravnatelj Agencije, navodno u alkoholiziranom stanju, uhvatio domarevu suprugu za stražnjicu. On se pak ničeg ne sjeća, ali tvrdi da se to čega se ne sjeća dogodilo izvan radnog vremena (što je točno) i izvan prostora sajma (što nije točno).

Turković je odmah izbačen iz HDZ-a, Vujić nije. I još je na svojoj dužnosti. Pa nije napravio ništa neprilično u radno vrijeme! Kao da je 'duboki HDZ' donio non-paper o radnom vremenu, koji propisuje da svi uhljebi moraju biti uzorni zaposlenici, a nakon toga – kradi, drpaj, laži… I razne malverzacije najbolje je dogovarati izvan radnog vremena. Samo, pazi da te u tome ne uhvate, jer tad ti ni stranka neće moći pomoći.

A eventualne ostavke? Pomalo, pomalo! Ako i bude radnopravnih posljedica, neka to bude uz otpremninu ili eventualno prebacivanje na drugo mjesto u bespućima državne birokracije. Moral se u tom stranačkom 'nedokumentu' ne spominje. Ali spominje politički ga tajnik stranke, 'nosač Sanaderove torbe' Branko Bačić. Rekao je da bi on, da je na mjestu hrvatskih članova Uprave Ine, dao ostavku zbog moralne odgovornosti. Istini za volju, moralnu odgovornost nije osjećao kao član Predsjedništva HDZ-a u vrijeme 'mažnjavanja' pustih milijuna preko Fimi medije. Sigurno se to događalo izvan radnog vremena