Imenovan novi i smijenjen dosadašnji direktor Zrakoplovno tehničkog centra

Upravno Vijeće CERP-a na današnjoj sjednici smijenilo je direktora Zrakoplovno tehničkog centra Zdravka Klanca te je NO-u predloženo da ga na tom mjestu zamjeni umirovljeni brigadir Ivica Vidović, ​prenosi Jutarnji list.

Ovo je već šesti puta u posljednjih dvadesetak godina da država na mjesto direktora ZTC-a postavlja umirovljenu vojnu osobu. Iako se to do sada više puta pokazalo neuspješnim, i dalje se smatra kako na tom mjestu treba biti osoba s vojnim, a ne s menadžerskim iskustvom. Vidović je bio načelnik logistike u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, a prema neslužbenim informacijama prije više godina bio je kandidat za člana Nadzornog odbora ZTC-a, no nije prošao.

Klanac smijenjen je odlukom premijera Andreja Plenkovića nakon što je otkriveno da je u svom uredu sredinom rujna primio delegaciju ruske tvrtke ATS i s njima dogovarao kupnju dijelova za hrvatske vojne helikoptere, koji bi se uvezli preko Republike Srpske. Nakon toga Plenković je ministru obrane Mariju Banožiću i CERP-u naložio njegovu hitnu smjenu.Taj skandal uslijedio je nakon katastrofalno odrađenog remonta aviona za prošlu protupožarnu sezonu te otkrića da su mu radnici koji su bili na lažnom bolovanju i radili u inozemstvu dobili stimulacije za taj period.

Novi direktor ZTC-a morat će se suočiti s velikim brojem problema u tvrtki, a prije svega su oni vezani uz održavanje protupožarnih aviona. Primjerice, upitna je sudbina jednog kanadera s kojeg su skidani dijelovi kako bi se ugradili na ostale avione. Bivši direktor tvrdio je da će taj avion biti osposobljen do kraja studenog, ali naši izvori tvrde kako je realnije da će zračne snage zauvijek ostati bez njega. Nadalje, kasni se s narudžbom dijelova za remont i popravak aviona za sljedeću protupožarnu sezonu. Uz sve to nastavlja se odljev stručnih kadrova te su u posljednja dva tjedna tvrtku napustila čak četiri mehaničara.