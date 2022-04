Inate se Slavonija, Baranja, Srijem i Podravina: Ulagače ipak ne donose rode

Unatoč oporavku posljednjih godina istok još vapi za razvojem. Ohrabrujuće je što investitori uglavnom ne namjeravaju zaustavljati investicije zbog rata u Ukrajini. Oni koji su pak primorani na to – nisu ih zaustavili zauvijek

Istok se budi, sudeći po onome što smo mogli vidjeti prošli tjedan na forumu 'Lider invest – istok' održanom u Virovitici, ali i sudeći po onome kako se razvijaju investicije. Iz podataka koje smo dobili od Hrvatske gospodarske komore vidi se da je pandemija utjecala na investicije jer su one u nekima od pet istočnih županija u 2020. rasle u odnosu na 2019., a u drugima su se smanjivale. Nažalost, podataka o investicijama u prošloj godini još nema, no ima dobrih primjera investicija.

Dugotrajni povrat uloženoga

Primjerice, jedna je od njih turistička investicija 'Aquapark Shhhuma' tvrtke Vinota u općini Velikoj u Požeško-slavonskoj županiji. Vlasnica tvrtke je Zorka Šutalo. Govore nam u njoj da se projekt sastoji se od tri dijela: akvaparka, hotela s četiri zvjezdice i zgrade zatvorenih bazena. Akvapark je počeo raditi lani u srpnju, nakon godinu i pol dana rekonstrukcije i nadogradnje, a hotel, koji bi se trebao početi graditi ove godine, planiraju otvoriti 2026. Nakon toga gradit će zgradu sa zatvorenim bazenima, što znači da je riječ o dugoročnom projektu. Ipak, napominju, ako se budu mogli prijaviti na europske fondove, hotela i zgrada sa zatvorenim bazenima gradit će se istodobno. Ulaganje u projekt 'Aquapark Shhhuma' vrijedi pet milijuna eura, koliko i zgrade sa zatvorenim bazenima, a investicija u hotel trebala bi vrijediti 15 milijuna eura. Ukupno, dakle, 25 milijuna eura.

– Ovaj projekt iznimno je velika investicija za koju do sada nismo dobili nikakve potpore niti su bili otvoreni natječaji EU na koje smo se do sada mogli prijaviti, zato ćemo to ulaganje dugo vraćati. Glavni je cilj investitora razvoj ovoga kraja i županije, što je u današnje vrijeme jedino moguće uz pomoć turizma i kvalitetne ponude u njemu. Ovim projektom izravno utječemo na više od dvjesto obitelji, koliko se osoba planira zaposliti u objektima Shhhume do kraja gradnje – kažu u Vinoti.

Neizravne blagodati

Neizravno pak, kažu, stvaraju prilike za rast i razvoj malim lokalnim poduzećima, OPG-ovima, lokalnim iznajmljivačima i ugostiteljima. Planiraju, iznose, i nove investicije, koje ne namjeravaju odgađati.

– Nadamo se da nećemo ni morati i da će ova tragična situacija ubrzo završiti. Cijeli svijet osjeća krizu kao posljedicu rata i s time se trebamo suočiti i boriti kako bi se trajne posljedice ove ekonomske krize minimizirale i kako naši zaposlenici ne bi patili – poručuju iz Vinote.

U nekim istočnim županijama ulaganja su u prvoj pandemijskoj godini rasla u odnosu na 2019. Istok se budi...

Jedan je od najvećih ulagača u Brodsko-posavsku županiju Đuro Đaković Montaža, tvrtka koja je u protekle tri godine uložila više od trideset milijuna kuna u investicijske projekte. Kako kažu u njoj, više od trećine novca ​ uloženo je u projekt proširenja i tehnološkog opremanja proizvodnih kapaciteta u Slavonskom Brodu.

– Nove investicije zacijelo će uvelike pridonijeti poboljšanju kvalitete proizvodnih procesa. Zasad ne planiramo započinjati veće investicije zbog trenutačne situacije na tržištu i aktualnih poremećaja u opskrbnim lancima –​ poručuju.

Privremeno zaustavljanje

Vinkovački proizvođač dekorativnih panela za ulazna vrata Grad-export stalno je u ulaganjima. Investirao je u dvije nove proizvodne hale i novu proizvodnu opremu. Kako kaže vlasnik i direktor Petar Šimić, ukupna je vrijednost investicija 2021. bila 38 milijuna kuna. Inače, dio je to investicijskog ciklusa koji je počeo u lipnju 2020., a završit će se u lipnju sljedeće godine, ako ne bude nepredviđenih teškoća, što se pokazalo za planove u ovoj godini.

– U ovoj godini planirana je gradnja dviju novih proizvodnih hala ukupne površine od 4500 m2, no zbog trenutačne situacije vezane uz cijene sirovine privremeno smo je zaustavili. Ukrajinska kriza ekstremno je utjecala na cijene sirovina. Novim investicijama povećavamo proizvodne kapacitete za 30 posto – kaže Šimić.

Ukupna je vrijednost investicijskog ciklusa 74 milijuna kuna.

Novi kompleks

Lijep primjer dolazi nam iz Kneževih Vinograda, gdje je kompanija BP Group, koja se bavi proizvodnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i zraka, investirala u gradnju kompleksa s tri hale proizvodno-poslovne namjene. Vrijednosti projekta čija je gradnja počela lani u listopadu jest dva milijuna eura, a dovršetak radova očekuje se u lipnju ove godine. Dijelom ga je sufinancirala zaklada mađarske vlade Economica Hungarica. Riječ je o proizvodnoj hali opremljenoj suvremenim strojevima, novom skladišnom prostoru i upravnoj zgradi uz najnoviji laboratorij za ispitivanje kakvoće voda, a potpuno će se urediti i manipulativni prostori unutar kompleksa grupacije.

– Cilj i svrha investicije jest povećati i osuvremeniti proizvodno-infrastrukturne resurse kako bi se povećala konkurentnost na zapadnim tržištima i učvrstila pozicija regionalnog lidera u pročišćavanju otpadnih voda i zraka. Suvremena oprema i strojevi te povećani proizvodni kapaciteti omogućit će nam rad na najsloženijim projektima u zemlji i inozemstvu. Dodatno je pritom planirana suradnja sa sveučilištima i obrazovnim ustanovama diljem širega regionalnog područja na razvoju tehnološko najzahtjevnijih rješenja, uređaja i prototipa u domeni očuvanja životne sredine, konkretno voda i zraka. Uza sve navedeno otvorit ćemo nova radna mjesta u svim segmentima, zbog čega ćemo morati zaposliti širok spektar kadrova, od VSS inženjera do SSS bravara, zavarivača, CNC operatera i slično – kaže Marin Vladić, voditelj pravne i kadrovske službe BP Groupa.

Nema zastoja

Dodaje da je tvrtka uspješno prebrodila COVID krizu i da vjeruju da će tako biti i s trenutačnom ukrajinskom. Zbog toga ne staju s investicijama jer planiraju sagraditi solarnu elektranu u tvrtkinu sjedištu da bi postali elektroenergetski neovisni i samodostatni, što je odgovor na rast cijene električne energije. BP Goup ove godine obilježava 25 godina djelovanja na tržištu i, potaknut događajima u Ukrajini, odlučio se na humanu gestu.

Poduzetnici Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije trude se povećati proizvodne i skladišne kapacitete

– Umjesto da organiziramo veliku proslavu, u suradnji s kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima organizirat ćemo pokret solidarnosti za djecu Ukrajine i novac preusmjeriti u UNICEF-ovu akciju za pomoć djeci Ukrajine. U tu svrhu uplatili smo 50 tisuća kuna, odnosno 25 tisuća kao simbol proteklih uspješnih 25 godina i dodatnih 25 tisuća kao zalog za uspješniju budućnost. Očekujemo pozitivan odaziv i svojih partnera, kupaca i dobavljača – kaže Vladić.

Inače, ta se kompanija donedavno zvala Bor-plastika, a razlog promjene imena Vladić objašnjava time što je u međuvremenu postala grupacija.

Triput veći kapaciteti

Iz Osječko-baranjske županije dolazi nam još lijepih vijesti o investicijama – one koje pripremaju u obiteljskoj tvrtki Mesna industrija Ravlić na čelu s Marijem Ravlićem. Riječ je o dva velika i za tu industriju važna projekta. Jedan je dogradnja pogona prerade mesa na površini od 3000 m2, koji je u tijeku. Ulaganje vrijedi sedam milijuna eura, od čega je 50 posto iznosa financirano iz europskih fondova. Povećat će kapacitet postojeće prerade mesa na dvadeset tona dnevne proizvodnje koji će zajedno s najsuvremenijim strojnim parkom omogućiti čak tri puta veće proizvodne kapacitete.

– Ovom investicijom omogućit će se sudjelovanje na tržištu u većem obujmu od trenutačnoga i gradnjom nove prerade mesa otvorit će se pedeset novih radnih mjesta. Novi pogon bit će spojen s postojećim zgradama, a cilj je poboljšati uvjete rada i kvalitetu proizvoda automatizacijom procesa i upotrebom novih tehnologija – kažu u toj tvrtki.

Završetak svih radova i nova prerada mesa trebali bi biti završeni do proljeća sljedeće godine. Druga je investicija u farmu tovne junadi kapaciteta od tisuću grla, čija je gradnja počela 2020. Ukupna je vrijednost tog ciklusa zajedno s investicijom u novi pogon prerade mesa gotovo 70 milijuna kuna.

Suvremeno-tradicionalna kombinacija

Kako kažu u MI-ju Ravlić, riječ je o farmi na kojoj će se uzgajati junad kombinacijom suvremene tehnologije i tradicionalnog uzgoja. Završetak gradnje se očekuje početkom ovog ljeta.

– Rat u Ukrajini već je utjecao na cjelokupno gospodarstvo i donio nove izazove, i to kad smo se tek počeli izvlačiti iz onih koje je nametnula pandemija COVID-a. No to ne smatramo razlogom za odustajanje od započetih investicija, nego razlogom više da ih dovršimo što prije, jer dobre vijesti i dobre investicije pridonose razvoju gospodarstva, a ono će se tek naći pred novim predvidljivim, ali i nepredvidljivim izazovima. Svakako planiramo ostvariti i nove investicije te već imamo planove za budućnost vezane uz unaprjeđenje cjelokupne proizvodnje mesa i mesnih prerađevina primjenom novih tehnologija na ekološki prihvatljiv način – poručuju iz MI-ja Ravlić.

Ohrabruje, barem u našim primjerima, to što investitori uglavnom ne namjeravaju zaustavljati investicije zbog rata u Ukrajini, a oni koji su primorani na to nisu ih zaustavili zauvijek. To je dobro jer pokazuje da poduzetnici nisu postali malodušni nakon pandemijskog i ratnog udara u protekle dvije godine. Valja se nadati da će tako i ostati, pogotovo kad je riječ o slavonskim županijama koje, unatoč oporavku posljednjih godina, još vape za razvojem.