Inflacija u SAD-u zabilježila najsporiji rast u godinu dana

Sudeći prema tome da je i drugi mjesec za redom inflacija u SAD-u nastavila popuštati, čini se da su striktne monetarne mjere Američke središnje banke Fed o povećavanju kamatnih stopa nakon više od pola godine konačno počele djelovati. Inflacija u SAD-u pala je na najnižu razinu u godinu dana, i to više nego što se očekivalo.

Naime, godišnji indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index) pao je u studenom na 7,1 posto, sa 7,7 posto u listopadu, a to je niži rezultat od 7,3 posto koje su predviđali ekonomisti. Također, najniža je to razina od prosinca 2021. godine, prenosi Financial Times.

U usporedbi s prethodnim mjesecom, ukupni CPI porastao je 0,1 posto, što je manje od povećanja od 0,4 posto u listopadu. Temeljni godišnji indeks, koji ne uključuje troškove energije i hrane, također je pao na mjesečnoj razini sa 6,3 na 6 posto, iako je na godišnjoj razini porastao za 0,2 posto.

Podaci o inflaciji u SAD-u koje je u utorak objavio američki Zavod za statistiku rada odmah su doveli do skoka cijena burzovnih ugovora i obveznica. Očekuje se da će burzovni indeks S&P 500 danas porasti tri posto u usporedbi s porastom od 0,8 posto koji je bio predviđen prije objave podataka o inflaciji. Prinos na dvogodišnje obveznice američke državne blagajne pao je za 0,16 postotnih bodova na 4,23 posto.

Kamatne stope i dalje rastu

Vijesti o usporavanju inflacije stigle su u trenutku održavanja posljednjeg ovogodišnjeg sastanka Feda, koji bi već sutra trebao još jednom povećati kamatne stope za pola postotnog boda. Time će prekinuti višemjesečni niz povećanja kamatnih stopa za 0,75 bodova i započeti sljedeću, blažu fazu pooštravanja monetarne politike.

S tim povećanjem, stopa saveznih fondova pomaknut će se na novi ciljni raspon od 4,25 posto do 4,5 posto. Međutim, većina stručnjaka smatra da to i dalje nije dovoljno visoko da spusti inflaciju na Fedov cilj od 2 posto.

Očekuje se da će Fed još podignuti kamatne stope između 4,75 i 5,25 posto sljedeće godine te da će se ta razina zadržati barem do 2024. godine. Dakle, unatoč smirivanju inflacije, kamatne stope nastavit će rasti u SAD-u barem još do ožujka 2023.

Za stavljanje situacije pod kontrolu, priznaju dužnosnici Feda, bit će potrebno dugotrajno razdoblje niskog rasta inflacije, kao i veće nezaposlenosti. Ne prognoziraju recesiju, ali većina ekonomista se slaže da će ekonomsko usporavanje biti neophodno te predviđaju blagi pad sljedeće godine.

Dakle, još je dug put do potpunog iskorijenja inflatornih pritisaka.