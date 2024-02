Inflacija u siječnju usporila na 4,1 posto

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena usporila je u siječnju na 4,1 posto na godišnjoj razini, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), što predstavlja najnižu stopu inflacije od listopada 2021. godine.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojem je u siječnju 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na siječanj 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest prosinac prošle godine, bila niža za 0,4 posto.

Time je rast potrošačkih cijena usporio na godišnjoj razini, s obzirom da je u prosincu 2023. inflacija iznosila 4,5 posto.

Stopa od 4,1 posto najniža je stopa inflacije od listopada 2021. godine, kada je iznosila 3,8 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan iznosila je 6,1 posto, za usluge 5,9 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije tri posto, dok je kod energije zabilježen pad za 0,6 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2023., u komponenti hrane, pića i duhana cijene su porasle za 1,1 posto, a usluga za 0,7 posto. Istodobno, prema prvoj procjeni, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 3,1 posto. a energije za 0,6 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u prosincu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 22. veljače.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u siječnju 4,8 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u siječnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,8 posto, dok je na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2023., pala za 0,3 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u siječnju iznosila je 2,8 posto. Višu stopu inflacije od Hrvatske imala je samo Estonija, pet posto.