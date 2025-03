Inflacija u veljači usporila na 3,6 posto, Plenković pozvao na odgovorno ponašanje

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u veljači mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,7 posto, a od članica eurozone viša je bila jedino u Estoniji

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u veljači 2025. stopa inflacije iznosila 3,6 posto u odnosu na veljaču 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest siječanj 2025, godine, bila niža za 0,2 posto.

U listopadu 2024. je prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena na godišnjoj razini, a nakon rasta za 2,2 posto u listopadu, 2,8 posto u studenom, 3,4 posto u prosincu te za četiri posto u siječnju ove godine, u veljači se godišnja inflacija vratila na silaznu putanju.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,7 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,9 posto, za energiju 3,4 posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj 2025., cijene hrane, pića i duhana te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su pale za po 0,4 posto. cijene energije su porasle 0,6 posto, dok su cijene usluga u prosjeku ostale na istoj razini.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u veljači prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 17. ožujka.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u veljači mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,7 posto, a od članica eurozone viša je bila jedino u Estoniji, pet posto. Godišnja stopa inflacije u eurozoni mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila je u veljači 2,4 posto, izračunali su statističari. U siječnju cijene su bile porasle za 2,5 posto.

Nove podatke prokomentirao Plenković

Inflacija je tako popustila u prošlom mjesecu prvi puta od rujna prošle godine, pokazuju podaci Eurostata. Najsnažnije su ponovo poskupjele usluge, za 3,7 posto, nešto blaže nego u siječnju.

Svježa hrana poskupjela je za čak 3,1 posto, najsnažnije od početka prošle godine i otprilike dvostruko snažnije nego u siječnju. Cijene energije zadržale su se na razini veljače 2024. Na početku godine bile su porasle za 1,9 posto, pokazuju revidirani podaci europskog statističkog ureda.

Kada se isključe energija i svježa hrana cijene su u veljači bile više za 2,6 posto nego prije godinu dana. Podaci za siječanj pokazali su temeljnu stopu inflacije od 2,7 posto. Mjesečna usporedba pokazuje rast cijena u veljači za 0,5 posto. U siječnju bile su pale za 0,3 posto. Energija je pojeftinila za 0,3 posto u odnosu na siječanj kada su joj cijene bile poskočile za čak 2,9 posto.

Najsnažnije su u veljači na godišnjoj razini porasle cijene u Estoniji, za 5,0 posto, pokazuju podaci Eurostata. Slijedi Hrvatska, zatim Belgija te Slovačka. Najblaži rast cijena bilježila je Francuska, za 0,9 posto, pokazuju Eurostatovi podaci.

Nove podatke o inflaciji prokomentirao je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji usporavanje inflacije u veljači promatra u kontekstu proširenja košarice s ograničenim cijenama, a s ciljem daljnjeg smanjenja inflacije sve aktere na tržištu poziva na društveno odgovorno ponašanje pri određivanju cijena.

– Subvencioniramo cijene struje, plina i goriva, a broj proizvoda ograničenih cijena podigli smo na 70. Uveli smo dodatne mjere za zaštitu potrošača i nastavljamo voditi računa o građanima s najmanjim primanjima. Sve aktere na tržištu pozivamo na društveno odgovorno ponašanje pri određivanju cijena s ciljem daljnjeg smanjenja inflacije – napisao je Plenković na platformi X. Podsjetimo, Vlada je odlukom, koja je stupila na snagu 7. veljače, proširila listu proizvoda s ograničenim cijenama na 70, dok ih je na prijašnjoj listi utvrđenoj u rujnu 2023. godine bilo 30.