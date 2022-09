Investiranje malih tvrtki: bez ulaganja nema opstanka

Mikro i male tvrtke bore se protiv otežanih uvjeta poslovanja i investicijama jer bi bez ulaganja u nove proizvode teško opstale na tržištu

Rast cijena sirovina, inflacija, poremećaj dobavnih lanaca, nedostatak zaposlenika danas udruženim snagama otežavaju poslovanje, ali unatoč tomu mnogi poduzetnici ne odustaju od investicija. No ne radi se o velikim i moćnim kompanijama, nego o mikro i malim tvrtkama, većinom proizvodnim koje moraju investirati da bi opstale na tržištu. O tome u što trenutačno investiraju i zbog čega govore vlasnici i direktori nekoliko malih hrvatskih tvrtki koje ulažu u nove proizvodne pogone i nove proizvode, zapošljavaju, certificiraju se te osnivaju nove tvrtke.

Prema riječima Tomislava Anadolca, suvlasnika tvrtke Duh u boci poznate po proizvodnji Old Pilots džina, bez obzira na najave o krizi te sveprisutnu inflaciju odlučili su nastaviti s provedbom plana investicija te su u fazi proširenja proizvodnih kapaciteta radi zadovoljavanja potražnje.

– Trenutačno na tržištu postoje poslovne prilike za koje smatramo da ih trebamo iskoristit te nastavljamo s investicijama. Otežani uvjeti poslovanja su sveprisutni, međutim smatramo kako se pravovremenom prilagodbom novim pravilima tržišne igre može preživjeti i profitirati. Samo tvrtke koje se brzo prilagode novim pravilima na tržištu mogu rasti i profitirati – kaže Anadolac.

Duh u boci trenutačno ima rast prodaje veći od 40 posto u odnosu na isto razdoblje lani, te strategija o čvršćem pozicioniranju njihovih proizvoda na tržištu ostaje nepromijenjena, a širenje na strana tržišta i dalje je jedan od prioriteta.

Rast inflacije i otežani uvjeti poslovanja nisu omeli ni IT tvrtku Factory u investicijama koje su usmjerene na razvoj tvrtke i zaposlenika.

– Ove godine pojačali smo odjel marketinga i ušli u proces rebrandinga vizualnog identiteta. Uz to, uspostavili smo konzultantski odjel koji trenutačno čine dva stručnjaka s bogatim iskustvom, a u rujnu će nam se pridružiti još dvije osobe na tim pozicijama. Tijekom iduće godine planiramo udvostručiti broj zaposlenih u tom odjelu – kaže, izvršni direktor i osnivač Factoryja.

Osim toga, Factory radi i na jačanju kompetencija kako bi ostvarili strateško partnerstvo za Pimcore, a to samo po sebi iziskuje određene investicije. Također, u idućoj godini planiraju investirati u certificiranje; konkretno u ISO 9001 i ISO 27001 certifikate čime bi dodatno učvrstili svoju poziciju pouzdanog partnera za Enterprise tvrtke.

– Nismo odustali od ulaganja, zapravo neprestano ulažemo u razvoj profesionalnih kompetencija zaposlenika, a uz to osigurali smo i sredstva za povećanje plaća te smo uveli dodatne benefite za zaposlenike tijekom ove godine. Također smo provodili procese zapošljavanja kroz cijelu godinu, a plan nam je nastaviti u istom smjeru i u 2023. Jedina je novost da smo odlučili zatvoriti ured u Osijeku koji će operativno prestati s radom od 1. listopada ove godine. Iako u Hrvatskoj imamo urede u Osijeku i Virovitici, od 2020. godine potpuno smo prošli na remote način rada i time postali remote-first tvrtka, tako da svi naši zaposlenici zapravo rade od doma – kaže Horvat te pojašnjava da su urede ostavili kao opciju ako netko ipak želi povremeno doći raditi.

No danas je situacija takva da im u virovitički ured zaposlenici i dolaze povremeno, ali u osječkom uredu su u posljednje tri godine ponekad dolazile dvije-tri osobe, a u zadnjih šest mjeseci – nitko. S obzirom na to, odlučili su maknuti taj operativni trošak i sredstva usmjerena na osječki ured preusmjeriti u druge segmente poslovanja. No zasad nema potrebe za restrukturiranjem tvrtke, taj su posao obavili u 2019. godini kada se Factory specijalizirao za Pimcore tehnologiju.

– Kada smo prelazili na Pimcore tehnologiju napravili smo veliki zaokret s produkcije web i mobilnih aplikacija i fokusirali se na kompleksna digitalna rješenja koja omogućavaju organizaciju i upravljanje velikim količinama raznih podataka te potpunu digitalizaciju procesa poslovanja. Kako bismo uspješno prošli kroz taj proces transformacije, morali smo prilagoditi procese, presložiti odjele – u praksi je to značilo da smo neke odjele morali ugasiti, ali smo paralelno i oformili nove.

Tako da su 2019. i 2020. godina za nas bile dosta izazovne i pune velikih promjena. Zahvaljujući svemu tome, sada možemo ići naprijed potpuno spremni na nove izazove koje nam donosi kraj ove i početak iduće godine. Svakako nastavljamo u istom smjeru – s ambicioznim planovima za širenje poslovanja u 2023. – kaže Horvat.

Prema riječima Marije Čulo, vlasnice i direktorice tvrtke 7Stars, u proizvodnji je investiranje neizbježno. Njezina tvrtka proizvodi ledene deserte, a od rujna ove godine započinju investirati u nove proizvode koje će ponuditi na tržištu u 2023.

– U daljnjoj budućnosti voljeli bismo investirati u novi proizvodni pogon i strojeve koji bi nam olakšali rad. Današnja situacija je izazovna no nismo odustali od širenja poslovanja. Cijene sirovina su nam drastično narasle pa smo u skladu s tim morali povećati i cijene proizvoda. Naši klijenti prepoznaju kvalitetu proizvoda tako da nismo imali nikakvih problema u prodaji. Mislim da su svi svjesni inflacije i toga da cijene svih sirovina rastu te se treba prilagoditi tome – kaže Čulo.

Također ističe da trenutačno nemaju potrebu za restrukturiranjem tvrtke jer svi njihovi gotovi proizvodi izlaze i dostavljaju klijentima na tjednoj bazi iz proizvodnje te su zadovoljni s takvim načinom rada.

U tvrtcikoja proizvodi i izvozi sprave za fitnes, prema riječima, osnivača i vlasnika, trenutačno su u pripremama e-projekta o kojem ovise investicije.

– Radimo u otežanim uvijetima, minimalna su ulaganja, no kako imamo potražnju proizvoda u izvozu to nam diktira sve veću i veću proizvodnju – kaže Presečki i dodaje da usvršavaju i unapređuju procese proizvodnje radi bržeg i fluidnijeg poslovanja.

Startup Mikrotvornica, koji se bavi aditivnom tehnologijom, 3D ispisom, upravo je u fazi restrukturiranja izdvajanjem proizvoda nastalog tijekom višegodišnjeg razvoja u novu tvrtku oko koje će se moći oformiti novi tim, tražiti investicije za dovršetak razvoja i komercijalizaciju. Nikola Blažević, osnivač i vlasnik Mikrotvornice, počeo je razvijati poslovanje usporedno na dva projekta: 3DPrintaj platformi kojom objedinjuje edukaciju i implementaciju opreme u mnoge tvrtke i edukacijske ustanove u Hrvatskoj i šire, te projektu razvoj vlastitog rješenja 3D printera Modax Machines namjenjenoga globalnom tržištu koji će biti izdvojen u novu tvrtku.

– Kako je osnova našeg poslovanja aditivna proizvodnja, koja je stup industrije 4.0, i kao takva brzorazvijajuća industrija, investicije u novu opremu su uvijek nužne i potrebne. Namjeravamo u nadolazećem razdoblju investirati u tvrtku kroz zajmove i kreditiranje, ali i dovođenje vanjskih investitora. Nismo odustali, dapače zbog navedenih uvjeta želimo ubrzati neke procese kako bismo novu opremu nabavili u što skorijem roku. Zbog problema s opskrbom i sve većeg rasta cijena u proteklom razdoblju želimo reagirati što ranije kako bismo pribavili novu opremu, te se samim time nastojali i bolje pozicionirati na tržištu – kaže Blažević.No ima i tvrtki koje će zbog nepovoljnih uvjeta poslovanja investiranje odložiti za bolja vremena. Među njima je ikoja proizvodi Walkow Blonde Ale pivo., vlasnica i direktorica, osnovala je tvrtku 2018. koju je tek uhodavala kada je pandemija koronavirusa temeljito uzdrmala tržište i otežala razvoj poslovanja.

Zbog toga je, ističe Komšić, privremeno odustala od ulaganja jer je trenutačni proizvodni kapacitet dovoljan. Prema njezinim riječima, poslovni rezultati su ispod očekivanja jer su pandemija koronavirusa, ali i rast cijena, znatno utjecali na prodaju.