Investitori kupcima: Vraćamo vam duplu kaparu, ali stan ide na prodaju po sadašnjim tržišnim uvjetima

Novogradnja u Zagrebu po 1.900 eura kvadrat?! Iz današnje perspektive, čini se kao utopija, no za kupce koji su predugovore o kupoprodaji stanova potpisali s investitorima prije gotovo dvije godine i tada debelo 'kaparili' projekte koji su tada još bili samo na papiru, a sada su već pred dovršetkom, te su cijene itekakva stvarnost. I nabijaju ih na nos bez milosti svima koji su se, dok su oni parafirali svoje predugovore, još premišljali i domišljali, što je i očekivano.

Nove zgrade, novi stanovi, novi kvartovi, novi stambeni kompleksi debelo poprimaju svoje vizure, odabrani su parketi, pločice, sanitarije, PVC stolarija, ma čak i komarnici, doslovno su ljudi pred useljenjem, prodali su svoje postojeće stanove, otkazali podstanarske i hladan tuš - investitor javlja da se promijenilo stanje na tržištu.

- Žao nam je, stanje na tržištu se od početka projekta toliko promijenilo da radimo na rubu isplativosti. Vraćamo vam uplaćeni predujam i to po ugovornoj obvezi, dvostruko više od uplaćenog, a stanove koje ste rezervirali stavljamo na tržište po sadašnjim, tržišnim cijenama - kupcima poručuju investitori.

I to, kako Lider doznaje, nije uopće izoliran, jedan slučaj. Takvih poziva naslušali su se kupci koji su potpisali predugovore sa sada već nekolicinom investitora što u Zagrebu, ali i u drugim gradovima Hrvatske. Rezervirani stanovi za koje je plaćen predujam stavljaju se natrag u prodaju ponekad i po dvostruko većoj cijeni kvadrata od prvotno reklamirane prije početka izgradnje projekta, dok su cijene materijala, ali i radne snage bile kudikamo drugačije. Prema ugovoru, investitor ima takvu pravnu mogućnost, a jedina mu je obveza vratiti dvostruku kaparu što i čine.

- Jasna nam je bojazan kupaca s obzirom na trenutno stanje na tržištu uzrokovano rastom prodajnih cijena nekretnina i kontinuiranim povećanjem troška gradnje. Iako smo i sami suočeni sa značajnim porastom navedenih troškova te poremećenim dobavnim lancima, naš fokus ostaje isporučiti stanove postojećim kupcima u predugovorenoj kvaliteti i rokovima - poručili su investitori iz Green Side Residencea za Lider. Naime, taj je investitor neslužbenim kanalima najavio mogućnost korekcije cijene svojim kupcima kao i vraćanje dvostrukog iznosa predujma, no na izravno novinarsko pitanje o tome odgovaraju kako komunikacije prema kupcima o mogućim raskidima predugovora ili povećanju cijene nisu imali.

Dramatičan rast cijena čelika

No, jesu drugi investitori i developeri i da je to već postala praksa, ističu i glavni igrači u građevinskom biznisu Hrvatske. Čak i sami imenuju investitore koji su kupce doveli pred gotov čin, no ističu, razlog jesu povećani troškovi izgradnje koju su cijeli sektor doveli do ruba egzistencije.

- Čuo sam da se to događa, no ljudi moraju shvatiti da su u našoj industriji cijene materijala i radne snage toliko poskupjele da se brojni projekti, pogotovo oni ekskluzivniji, klackaju s razinom isplativosti. Naravno da se kupce to ne tiče, no ako je u ugovoru klauzula o promjenjivim uvjetima poslovanja, što uglavnom jest slučaj, onda takvi ishodi nisu pravno neutemeljeni, premda mogu biti reputacijski upitni - istaknuo je Mirko Habijanec, većinski vlasnik križevačkog Radnika.

I Dragutin Kamenski, osnivač i vlasnik Kamgrada, zna za takve primjere i kao i Habijanec, ne ulazi u meritum problema između kupaca i investitora, već samo ističe da je sve to rezultat brojnih poremećaja na tržištu koji su cijeli građevinski sektor pogodili više nego što je itko mogao predvidjeti prije godinu, dvije.

- Cijene materijala su i prije rata u Ukrajini bili alarmantno visoke, a sada nakon što je, i to je tek jedan primjer, uništena tvornica čelika Azovstalj u Mariupolju koja je osiguravala 30 posto potreba za tim materijalom u Europi, situacija je još gora i dramatičnija. A bez čelika i proizvoda od čelika i željeza, građevinski sektor ne može. Situacija je takva da ga sad moramo nabavljati na trećim tržištima, koja su iskoristila trenutak i povećala svoje cijene, a povećane su i cijene dopreme materijala, što se odražava na našim troškovima koji su iz dana u dan sve veći - rekao je Kamenski.

A što se kupaca koji su u ovom slučaju izvukli deblji kraj tiče, oni će pravo prvokupa stanova u novogradnji i dalje imati, ali po novoj, tržišnoj cijeni. A koliko je to sretna okolnost u ovakvim uvjetima na tržištu, ne treba ni nagađati.