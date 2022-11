Investitori pažljiviji u odabiru tvrtke, no nema straha za hrvatski IT sektor

Ove je godine prekinuto desetljeće jeftinog novca koji je, između ostalog, financirao tehnološku revoluciju te rast VC i private equity sektora. Zbog visoke inflacije središnje su banke, ponajviše FED, reagirale rastom kamatnih stopa te samim time guraju svjetska gospodarstva u recesiju. Postavlja se pitanje kako će se s ovakvom situacijom nositi hrvatska startup scena od koji mnogi nisu do sada nikada prolazili kroz recesiju.

Upravo zato je na CISEx Fridayu ovaj tjedan o trenutnoj makroekonomskoj situaciji u svijetu govorio jedan od vodećih hrvatskih makroekonomista Vuk Vuković.

Vuković je u svom uvodnom predavanju naglasio da je vrlo jasno da nas čeka recesija, ako već nije tu. Kako je rekao, tržište obveznica dobar je pokazatelj onoga što nas čeka u budućnosti te i prije no što je FED krenuo dizati kamatne stope povrati na obveznice su krenuli rasti.

‒ Predviđalo se da će FED-ova referentna stopa do kraja godine biti oko 3 posto. Ona je već sada na 4 posto, a do drugog kvartala sljedeće godine pretpostavlja se da će biti i 5 posto ‒ rekao je Vuković dodajući da je inflacija počela padati pa bi se očekivanja mogla promijeniti.

Hrvatska kasni s trendovima

Makroekonomist je objasnio da kada centralna banka krene dizati kamatne stope to znači i veće troškove za banke te će onda banke dizati kamatne stope na kreditne kartice i stambene kredite.

‒ Trenutno su vam krediti za hipoteke u Americi na 7 posto. U Hrvatskoj se to još ne događa, mi kasnimo. Naša se država još uvijek jeftinije zadužila od SAD-a te će trebati neko vrijeme da se to dogodi, ali očekujemo taj rast kamata ‒ izjavio je Vuković.

Također je govorio i o jakom dolaru, pa kako je rekao, u pravilu kada je visoka inflacija u zemlji vrijednost valute pada, no ove godine je zanimljivo da je u SAD-u inflacija najviša u posljednjih 40 godina, a dolar je jači od svih drugih valuta.

‒ To je zato što Federalne rezerve dižu kamatne stope više nego što ih dižu druge banke. Dakle što vam je veća razlika u kamatnim stopama to će biti snažnija valuta one zemlje u kojoj je kamatna stopa veća. ECB je sada počeo dizati, ali ne očekuje se oporavak eura dok FED ne krene spuštati kamatne stope ‒ objasnio je naglašavajući da je situacija doista ozbiljna te da će kamatne stope prvo utjecati na tržište nekretnina.

Dodao je i da je i u SAD-u i u Europi dosta niska nezaposlenost, pa se zato mnogi nadaju da do recesije neće ni doći, no naglasio je da nezaposlenost uvijek dođe tek kada recesija već stupi na snagu.

Ipak, Hrvatska s 1. siječnja sljedeće godine ulazi u eurozonu, a kako govori Vuković likvidnost će u sustavu biti ogromna te je pravo pitanje gdje će ju banke usmjeriti. Dodao je i da smo mi kao država postali manje rizični pa je situacija bolja nego što je bila tijekom posljednje krize.

Za IT tvrtke nema zime

Predavanje makroekonomskog stručnjaka bilo je uvod u panel diskusiju u prostorijama Algebre jer, kako se u IT-ju nalazi velik broj mladih poduzetnika koji su na tržište rada ušli u posljednjih godinu dana, potrebno je razumjeti makroekonomske uvjete i shvatiti što ih čeka u sljedećem razdoblju kako bi lakše oblikovali vlastita očekivanja.

Hrvatski IT sektor već godinama raste dvoznamenkastim stopama, najviše na krilima rasta globalnog, međutim u okviru smanjene globalne potražnje realno je očekivati promjene i na IT tržištu.

Sudionici panela pod vodstvom moderatora Svena Marušića, potpredsjednika upravnog odbora CISEx-a bili su Božidar Pavlović, investitor i partner u tvrtki Aymo Ventures, makroekonomist Vuk Vuković, Nikola Kapraljević, izvršni direktor tvrtke Infinum te Tomislav Nikočević, suosnivač SQ Capitala.

Kako su naveli sugovornici, problem će biti kapital, odnosno financiranje, te je zato važno da jačaju fondovi. Svi se trenutno boje što će sada biti, a fondovi će detaljnije gledati u koga će uložiti. No mnogi sugovornici vjeruju da za IT tvrtke ipak nema zime. Kako su potvrdili, u Hrvatskoj ima odličnih startupova, baš kao u regiji pa treba gledati šire s obzirom da nemamo unutar vlastitih granica dovoljno tvrtki za investiranje.

‒ Baš zbog konzervativnosti mi ćemo biti pažljiviji i oprezniji u izboru kompanije u koje ćemo ulagati ‒ rekao je Pavlović naglašavajući da smanjuju rizik te da će ulaganja biti, ali će se više birati. Dodao je i da fund raising postaje sve teži no kada bi bilo lako onda bi se svatko time bavio.

Ipak u svijetu se trenutno vidi trend pada tehnoloških tvrtki, kako onih velikih, tako i malih, što je prokomentirano i na ovom panelu.

‒ Kod tehnoloških je kompanija bilo više očekivanja rasta. Covid je potaknuo velik rast prethodnih godina kojeg je sada teško nastaviti ‒ rekao je Nikočević dodajući da podizanjem kamatnih stopa nisu pogođene tehnološke tvrtke nego growth kompanije.

Startup scena se u Hrvatskoj ne predaje, unatoč lošoj trenutnoj situaciji, a kako je potvrđeno na panelu, sada treba znati raditi i tko trenutno zaradi taj je ‘faca‘.

‒ Velika je potražnja, imamo jake foundere, i dalje smo jeftiniji od zapadnih zemalja. Ja se za IT u Hrvatskoj uopće ne brinem ‒ zaključio je Pavlović.