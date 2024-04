Analitičari: Bit će teško formirati Vladu, mogući novi izbori

Pišu: Anamarija Mujanović i Roko Kalafatić

Na parlamentarnim izborima najviše glasova osvojio je HDZ, koji ima 58 mandata, a koalicija Rijeke pravde predvođena SDP-om dobiva 44 mandata, pokazuje izlazna anketa po zatvaranju birališta. Treći je Domovinski pokret s 13 mandata, a četvrto mjesto s 11 osvojenih mandata zauzima Možemo, dok je Most peti s devet mandata.

Prema anketi provedenoj među biračima po izlasku s biračkog mjesta, u 11. saziv Hrvatskoga sabora ulaze još IDS s dva mandata, Nezavisna platforma Sjever na čelu s međimurskim županom Matijom Posavcem također s dva mandata te koalicija Fokus-Republika s jednim mandatom.

Izlazne ankete za Lider je prokomentirao ekonomist Damir Novotny.

– Ove izlazne ankete bi nas mogle uputiti na zaključak da će biti teško formirati Vladu i da je moguće da se ne može formirati većinska Vlada te da su mogući i drugi raspleti. Mogući su i novi izbori iako za to nije tako velika vjerojatnost – kaže nam Novotny dodajući da učinak kakav taj tip političke stabilnosti može imati na ekonomska kretanja je pitanje za one koji su povezani s državom kao kupcem.

– Povezani su brojni poduzetnici koji očekuju raspisivanje različitih tendera, različitih poziva za podnošenje ponuda i takva se nestabilnost može odraziti na to da se uspori objavljivanje takvih tendera i javne nabave za različite proizvode i usluge, a osobito velike projekte i one projekte koji se financiraju iz europskih fondova – govori ekonomist dodajući pritom da za onaj dio hrvatskog gospodarstva koji je tržišno orijentiran politička nestabilnost ne znači mnogo i neće imati važnijeg učinka.

– Turistički sektor koji je u Hrvatskoj izrazito konkurentan će opet privući brojne turiste bez obzira tko je formirao i je li formirao vladu. To nas upućuje prema mojoj staroj tezi da bi se državni sektor morao smanjiti, odnosno veličina vladinih kupovina bi se morala smanjiti kako bi se ovakve situacije u budućnosti izbjegle. Nažalost je još uvijek snažan utjecaj narudžbi koje dolaze iz Vladinih sektora i veliki je broj poduzetnika koji očekuju narudžbe od strane Vladinog sektora tako da bih rekao da nemamo jednoznačnog odgovora na pitanje kako bi se eventualna nemogućnost formiranja vlade mogla odraziti na ekonomsku situaciju – zaključuje Novotny netom nakon objave rezultata izlazne ankete.

O prvim rezultatima parlamentarnih izbora razgovarali smo i s profesorom ekonomije Borisom Podobnikom.

- Radi se o preliminarnim rezultatima, a HDZ obično prođe bolje na kraju. Ali kad bi ovi rezultati ostali, SDP, Možemo, Sjever, IDS i Fokus nisu dovoljni ni uz osam manjinaca. Jer tih 67 ne bi podržali ni DP ni Most, kao odgovor crne desnice prema Možemo. SDP, Most, Sjever, IDS i Fokus uz osam manjina čine 67 zastupnika pa da ih Možemo podrži izvan vlade to je većina od 78, ali vrlo labava. Takvu vladu po meni podržao bi sigurno i Kolakušić. Ako Možemo ne pokaže zrelost, HDZ s 61 zastupnika uključujući dijasporu povezat će se s barem osam DP-ovaca i s manjincima čini 77. A možda i 79, ako svi DP-ovci osim Kolakušića podrže HDZ. Tko god da pobijedi, labava je većina, a onda ide ili kupovina ili novi izbori - rekao je Podobnik.

Povodom prvih rezultata obratio nam se i Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

- Držim da je poruka građana jasna - ne želimo da HDZ vlada s partnerima i manjincima… Žele ipak širu koaliciju s kontrolingom premijera, sad je pitanje tko je umješniji u sastavljanju Vlade, je li to Plenković ili Milanović. Kako sada stvari stoje, izglednija je Vlada HDZ/DP, sa jednim dijelom manjinaca, a bez SDSS-a.

I da, najveći gubitnici su RF i Socijaldemokrati. Držim da su prošlost - zaključuje Bujas.