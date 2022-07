Između Istoka i Zapada: Indija grabi svoj dio kolača u gospodarstvu, ali i u geopolitici

Najljepše misice svijeta stižu iz Indije (ukupno ih je iznjedrila šest). Joga, obožavana tjelesna disciplina, rođena je u toj zemlji. Naravno, i Mahatma Ghandi, čovjek koji je 1947. Indiju izveo iz kolonijalizma i uveo je u svijet slobode i demokracije. Nenasilno. I to bi za većinu, kada je o Indiji na prvu riječ, bilo – to. Okej, ima tu još ponešto indijske kuhinje s mirišljivim začinima, životinjske egzotike, hiperprodukcije bolivudske filmske produkcije, svetih krava, golemog jaza između bogatih i onih na dnu, bez vezivnoga tkiva, srednjeg sloja. Ali, ekonomije i geopolitike teško. Pa, pogrešno!

Osim što će iduće godine prema svim predviđanjima preteći Kinu prema broju stanovnika, prosječno starih 27 godina, dakle, u naponu fizičke i kreativne snage, Indija grabi svoj dio kolača i u geopolitici. Jer, dobre su im karte pale u ruke.

– U ratu svjetova koji nam se upravo odvija pred očima, ključno je pitanje kako će se svrstati Indija. Rusija i Kina kontra su SAD-a i on se silno trudi da drugu najmnogoljudniju zemlju privuče zapadu. Indija je, doduše, duhovno bliža Kini, ali imaju dosta otvorenih vojnih i sigurnosnih pitanja. No, činjenica je da će svijet i kapital nakon Kine, kojoj pripada 21. stoljeće, krenuti u Indiju, tek potom u Afriku. Prednost im je engleski jezik kao službeni, a i procjene su ekonomskoga rasta na strani Indije, ona će idućih godina rasti više od 6 posto, Kina oko četiri do pet posto – uvjerava ekonomist

No, Kristijan Kotarski s Fakulteta političkih znanosti ne glorificira toliko ulogu te zemlje, prije svega onu ekonomsku.

– Indija čini važan dio QUAD-a (Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga koji čine SAD, Japan, Indija i Australija) kojemu je cilj biti protuteža rastućem utjecaju Kine u Indijsko-pacifičkoj regiji. Dugoročno, interesi Indije više konvergiraju sa Zapadom nego sa blokom država koje dijele autoritarni model upravljanja. No, svjesna svoje strateške uloge, Indija vidi povećani manevarski prostor koji je stvorila ruska agresija na Ukrajinu. Stoga ne treba čuditi da uz diskont kupuje ogromne količine ruske nafte i umjetnih gnojiva kako bi lakše održala ekonomsku stabilnost u zemlji s ogromnim postotkom mlade populacije.

Do sada je Indija kupovala dosta vojne opreme od Rusa, ali sada je Rusija sve manje atraktivan partner jer je pod sankcijama i nedostaje joj tehnologija za sofisticirano naoružanje. Tu jedino može uskočiti Kina, ali teško bi bila suglasna s transferom svoje vojne tehnologije Indiji posredstvom Rusa – precizira Kotarski dodajući da Indija prema paritetu kupovne moći jest treća najveća ekonomija svijeta, ali kada se mjeri u američkom dolaru, onda je to maleno tržište u usporedbi s EU i Kinom.

