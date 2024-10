Jasminka Horvat Martinović, direktorica HUM-CROMA-e i predsjednica udruge Lead.You: Želimo veću prisutnost na vodećim pozicijama temeljem sposobnosti, a ne kvota

Danas će u Zagrebu biti predstavljena nova udruga koja okuplja žene, ovaj put liderice poslovnog i javnog okruženja, pod nazivom Lead.You. Inicijatorica, jedna od osnivačica te prva predsjednica te udruge je Jasminka Horvat Martinović, direktorica Hrvatskog udruženja menadžera CROMA, bivša dugogodišnja predsjednica Uprave Wiener osiguranja, koja je s te pozicije više godina bila proglašena jednom od deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa po izboru Lidera.

Budući da ste direktorica CROMA-e, zašto niste žensku udrugu pokrenuli unutar tog udruženja?

- Prije svega jer CROMA okuplja menadžere i poduzetnike, a Lead.You lidere i poslovnog i društvenog života Hrvatske. I s različitim prioritetima. Vjerujem da ćemo se povezivati na neki način, ali i ciljevi Lead.You zaslužuju organizaciju kojoj je to prvi prioritet.

Po čemu se udruga Lead.You razlikuje od svih drugih organiziranih oblika okupljanja poslovnih žena, kojih već ima popriličan broj?

- Činjenica da se žene okupljaju na razne načine je pokazatelj da za time postoji potreba. Želimo se povezati, imati snažniji glas i utjecaj. Razlikuje nas to što Lead.You okuplja liderice iz poslovnog, ali i svih drugih društvenih sfera, a imamo i muškarce kao pridružene članove. Pitanja kojima se bavimo su društvena pitanja, a ne samo ženska i jedino ih zajedno možemo uspješno riješiti. U isto vrijeme, mladima želimo pružiti priliku da ih mentoriraju prvaci hrvatskog biznisa jedan na jedan. Konačni cilj su osnažene žene i društvo u kojem se o liderstvu govori bez predznaka i predrasuda, a s pozicija onog što za to društvo kao pojedinci činimo.

Ako dobro shvaćam, prioritet udruge nije borba za ženska prava. Pa što je onda svrha i vizija?

- Smisao naše udruge nije klasična borba za prava žena u bilo kojem, pa i poslovnom segmentu života, već djelovanje s pozicije već ostvarenih osoba i liderica, koje su svojim angažmanom i uspjehom nadišle podjele ili svrstavanja. Takvo životno i poslovno iskustvo želimo upotrijebiti da bismo se međusobno osnažile, koristile snagu kolektiva za otvaranje važnih društvenih pitanja, ali i dale potporu mladim osobama koje su na početku tog puta. Želimo da kroz taj put idu što smislenije, kvalitetnije i bliže optimalnom rezultatu. To je nešto što se može ostvariti kroz mentorstvo.

Zašto je fokus baš na vodećim ženama, lidericama, s obzirom na to da su one još uvijek u manjini u poslovnom svijetu, što smanjuje broj potencijalnih članica udruge?

- Upravo zato što su u manjini. Fokus je na osnaživanju žena kako bismo povećale svoju prisutnost na vodećim pozicijama, i to zbog svojih objektivnih sposobnosti, a ne zadanih kvota. I da se o ženama u biznisu ne govori kao o endemskoj vrsti. U Hrvatskoj, prema regionalnom istraživanju Deloitte-a za 2022. godinu, u upravama velikih kompanija samo je 23 posto žena. Iako smo u tome malo iznad europskog prosjeka smatramo da promjene još uvijek dolaze sporo i da tempo mora biti znatno brži. Danas se žene sve više penju korporacijskom ljestvicom zahvaljujući vlastitom znanju i postignućima, ali često im izostaje onaj posljednji korak. Lead.You želi to promijeniti, zalažemo se za jednake prilike. Pozicije nam nitko ne treba ‘dati‘, želimo stvoriti okruženje inkluzivnosti i raznolikosti gdje svaka osoba ima priliku napredovati i ostvariti svoj puni potencijal.

Kako bi zapravo definirali tko su žene liderice kakve želite u udruzi? Postoji li neki cenzus u veličini kompanije ili neki drugi kriterij?

- To su žene na upravljačkim pozicijama, poduzetnice, žene koje su u svom segmentu uspješne, provode pozitivne promjene i žele svoje iskustvo podijeliti međusobno, ali i s mlađim generacijama putem mentoringa.

Kako gledate na liderstvo u njegovoj biti?

- Liderstvo u svojoj srži predstavlja sposobnost da izazivaš status quo i vodiš ljude kroz promjene prema uspješnom ishodu. Postoje različiti stilovi liderstva, ali uspjeh nije vezan za rodne karakteristike. Često se čuje da neke žene vode na ‘muški‘ način, agresivno, dok muškarci ponekad pokazuju više empatije. Istina je da učinkovito vođenje proizlazi iz sposobnosti da se kombiniraju različiti stilovi. Uspješan lider prepoznaje kada je potrebna stabilnost, kada inovacije, kada preuzeti rizik, a kada stati korak unatrag kako bi sagledao širu sliku.

Koje su onda karakteristike i prednosti ženskog vodstva?

- Žene karakterizira veća prilagodljivost, što je poželjna karakteristika u ovim promjenjivim i neizvjesnim tržišnim okolnostima. U VUCA svijetu (volatilnost, neizvjesnost, kompleksnost, dvosmislenost, nap.a.) ključno je ostati smiren i odlučan, a istovremeno poticati kreativne timove da brzo donose odluke. Ključna je kombinacija empatije i strateške vizije koja omogućava stvaranje stabilnosti usred promjena. Zanimljivo je McKinsey istraživanje iz 2023. koje ističe da organizacije s većim udjelom žena na vodećim pozicijama pokazuju veće performanse, produktivnost i inovacije. I da kompanije koje imaju barem 30 posto žena na rukovodećim pozicijama imaju 15 posto veću vjerojatnost da nadmaše svoje konkurente u pogledu profitabilnosti.

Kakvi su planovi i aktivnosti udruge? I kako ćete se financirati?

- Ambiciozni. Uskoro dovodimo konzultanta London Business Schoola Petera Moolana Ferozea na temu ‘Kreativnost za liderstvo novog doba‘, jer upravo su kreativnost i inovacije nešto što karakterizira uspješne tvrtke. Imat ćemo redovita mjesečna tematska druženja, radne doručke i afterwork okupljanja na kojima ćemo razgovarati o aktualnim pitanjima. Financirat ćemo se iz članarina i kotizacija od edukacija. Mentoring mladih je važan dio rada udruge jer smatramo da je to dvosmjerni razvoj.

Kakve koristi hrvatsko društvo dakle može očekivati od udruge Lead.You?

- Očekujte naš glas, naše stavove. Ne samo o staklenom stropu, već i o demografiji, ekonomskim politikama i svemu što oblikuje budućnost ovog društva. Okupile smo se radi boljeg povezivanja, razmjene znanja i iskustava, veće vidljivosti i uključenosti žena na vodećim pozicijama u korporacijama kroz aktivno umrežavanje, podršku razmjenu iskustava i mentoriranje budućih lidera. Okupljamo žene koje na svoju poziciju i utjecaj gledaju kao na odgovornost da sudjeluju u oblikovanju budućnosti u kojoj su žene osnažene, prepoznate i ravnopravno zastupljene u svim društvenim i poslovnim sferama.

Matematičarka ste i financijašica, o strategiji ste se educirali na prestižnim poslovnim školama poput Harvard Business Schoola, London Business Schoola i IMD-a. Kako će vam to pomoći u radu na društvenim pitanjima?

- Ta pozadina je učinila da svemu pristupam kroz prizmu brojki, analiza i mjerljivih rezultata, ali i da uvijek tražim širu perspektivu. Tijekom svoje karijere, bilo na poziciji predsjednice Uprave ili u radu udruženja, strategiju sam gradila na temelju podataka i jasno definiranih ciljeva, ali ostvarivala pomoću angažiranih zaposlenika i timova. U Lead.You strategija se neće temeljiti samo na teorijskim okvirima, nego i na stvarnim rezultatima koji će imati konkretan društveni utjecaj. Poboljšanje društva na svim razinama odgovornost je svakog od nas. Lead.You okuplja one koje su preuzele odgovornost za svoj put, a sada to vide i kao svoju odgovornost za društvo.

Poznato je da mnoge strategije po kompanijama ostaju mrtva slova na papiru. Što biste savjetovali kompanijama, kako to spriječiti?

- Kako bi strategije bile uspješne, ključno je ne samo jasno ih i realno definirati, već osigurati njihovu implementaciju kroz jasan plan djelovanja i redovno praćenje rezultata. Moj savjet kompanijama je da uključe sve razine zaposlenika u proces razvoja strategije i postave mjerljive ciljeve koji se redovno prate. Također, važno je da lideri budu primjer. Stalna i otvorena komunikacija sa svima uključenima u proces, stalno praćenje napretka i stvarna posvećenost rukovodećih preduvjet su da strategije ugledaju život i daju rezultat.

Ima li kakvih promjena u CROMA-i otkako ste preuzeli mjesto njezine direktorice?

- Kao što je to profesor i poduzetnik Stjepan Orešković nedavno rekao, HUM- CROMA se od ružnog pačeta pretvara u lijepog labuda. To je pozitivna priča o organizaciji koja, uz inkluzivne, otvorene, tolerantne i etične ljude koje CROMA okuplja oko sebe, primjerom pokazuje da se mogu napraviti pozitivne promjene. Upravo je to pokazao i nedavni Kongres menadžera u Opatiji pod nazivom ‘Ljudi, tehnologija i budućnost poslovanja‘ gdje su se okupili vodeći poduzetnici i menadžeri i razgovarali o aktualnim temama iz gospodarstva te promišljali o budućnosti poslovanja.