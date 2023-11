Je li 476 eura po stablu koliko plaća Grad Zageb puno ili malo?

Je li 476 eura po stablu koja se ovih dana sade po Gradu Zagrebu previše, pitanje je koje ovih dana užarilo društvene mreže, pa smo u zemlji s 3,8 milijuna nogometnih izbornika dobili isto toliko stručnjaka iz područja hortikulture. Svatko tko je ikada posadio drvo u svom dvorištu našao se pozvanim prokomentirati cijenu, uspoređujući kruške i jabuke, odnosno u ovom slučaju jasene, crni bor i ukrasne trešnje.

Upravo kako bi dobili odgovor je li iznos od četiri milijuna eura previše za sadnju osam tisuća stabala, od Grada Zagreba smo zatražili pojašnjenje spomenutog iznosa te strukturu troškova, a komentar tih cijena zatražili smo i od stručnjaka za ovo područje.

- Jedinična cijena sadnje stabala uključuje trošak same sadnice kao i sve vezane troškove ljudi i angažiranih strojeva.Sadnja zamjenskog stabla uključuje i strojno vađenje panja, utovar i odvoz na deponij, te je sadnja takvog stabla skuplja. Radovi koji se obavljaju na lokaciji rasadnika Markuševec uključuju pripremu stabla i vađenje, zaštitu korijena i sadnice za transport te utovar na dostavno vozilo. Zemljanu balu sadnice nužno je zaštiti žičanim pletivom. Po potrebi radi se i redukcija krošnje. Uključen je veći broj radnika, kao i stoj za vađenje i utovar. Prijevoz se obavlja s više vozila svakodnevno – naveli su iz Grada, objasnivši da je riječ o odraslim sadnicama starosti između 5 do 10 godina, školovano uzgojenim, dobro razvijene krošnje karakteristične za vrstu, dobro razvijenog korijenovog sustava, koja dostižu opseg debla do 35 cm te visinu 2.5 do 5 metara.

Naveli su također da u navedenu cijenu ulazi i transport, iskop jame, utovar i odvoz neplodne zemlje na deponij, dovoz plodne zemlje, komposta te sve ostale radnje koje su potrebne prilikom sadnje.

- Jedinična cijena nove sadnje, koja uključuje sve navedene radnje, kao i trošak uzgojene sadnice i pripadajući potrošni materijal, iznosi 320 eura plus pdv po sadnici. Radi se o redovnom cjeniku Podružnice Zrinjevac. Usporedbe radi, cijena iste radnje iz 2020. godine iznosila je 1.970 kn, odnosno 261 eura plus pdv, što je porast manji od stope inflacije u navedenom razdoblju. U slučaju zamjenske sadnje kada je dodatno potrebno strojno izvaditi i zbrinuti panj, trošak iznosi 476 eura uvećano za pdv po sadnici. Ukupna vrijednost sadnje je oko 3,7 milijuna eura – objasnili su iz Grada.

Komentar spomenutih cijena zatražili smo i od Roberta Duića, krajobraznog arhitekta, koji je nakon što smo mu izložili objašnjenje troškova uz Grada Zagreba rekao da su navedene cijene u realnim okvirima. Ujedno, Duić je prokomentirao i zagrebačku akciju sadnje stabala.

- Mogu pozdraviti ovu akciju sadnje stabala i ona je definitivno dobrodošla. Apsolutno podržavam sadnju 3000 zamjenskih stabala stradalih u oluji, no ono što me brine je što ne znamo gdje će se posaditi preostalih pet tisuća i na osnovu kojih planova. Zagreb je grad perivojne kulture i tradicije, ali se to posljednjih godina gubi. Zelene površine su element strukturnog tkiva grada. Nama treba oblikovanje zelenih površina, a ne pošumljavanje. Kada govorimo o toplinskim otocima i zaštiti od klimatskih promjena, puno više vrijedi nekoliko stabala zasađenih na Trešnjevci nego stotine u Brezovici. Da zaključim, pozdravljam akciju, ali bih volio kada bi u radnoj skupini za ozelenjivanje sjedilo više urbanista, arhitekata i krajobraznih arhitekata kako bi se stručno pristupilo oblikovanju zelenih površina u gradu te očuvala i proširila zelena infrastruktura – zaključio je Duić.