Je li odbijanje gotovine u kafićima dopušteno? Odvjetnik kaže ‘ne‘, iz HNB-a tvrde: ‘Nije propisano!‘

Nije nepoznanica da i dalje brojni ugostiteljski objekti, ponajviše kafići, baš kao i kvartovske pekarne, nemaju mogućnost plaćanja karticama, no nedavno je do Liderove redakcije došlo i jedno nesvakidašnje iskustvo; osoba poznata redakciji odlučila je popiti kavu na terasi jednog zagrebačkog hotela koju je željela platiti gotovinom na što joj je konobar rekao da to nije moguće jer primaju samo kartice.

– Napisali su na vidljivom mjestu da primaju samo kartice, no dok sam se smjestila i dok je konobar došao do mene stvarno nisam obraćala pažnju na materijale koji su se nalazili na stolu – ispričala nam je dodajući da, iako je u tom trenutku imala karticu u svom novčaniku nije željela platiti karticom jer su novčanice i kovanice eura službeno sredstvo plaćanja u Hrvatskoj što je i rekla konobaru na što ju je on, kako tvrdi, odbio poslužiti ako ne želi platiti karticom.

Osoba poznata redakciji frustrirano nam je ispričala svoje iskustvo pitajući se pritom je li to što ovaj ugostiteljski objekt ne prihvaća gotovinu uopće legalno. Isto smo pitanje postavili i odvjetniku Vlahi Hrdalu.

– U maloprodaji je odbijanje primanja gotovine zabranjeno. To posredno proizlazi iz više propisa, a neposredno iz odluke Europske komisije broj 2010/191/EU u kojoj se, citiram, navodi: ‘Vjerovnik neke obveze plaćanja ne može odbiti primiti euro novčanice i kovanice osim ako su se stranke sporazumjele o drugačijem načinu plaćanja‘. Dakle, bez pristanka kupca kao dužnika u tom odnosu, trgovac ne može jednostrano odrediti da ne prima gotovinu. Jedina iznimka koju Europska komisija predviđa je ako trgovac, koji mora biti u dobroj vjeri (ne smije to koristiti kao izliku), slučajno u tom trenutku nema gotovine koju može vratiti. To naravno ne znači da trgovac namjerno svaki dan nema gotovog novca u blagajni pa onda to uzima kao temelj za neprihvaćanje gotovine. Istom odlukom zabranjeno je i odvraćati kupce od korištenja gotovine, primjerice zaračunavanjem veće cijene za gotovinska plaćanja – objašnjava Hrdalo.

Hrdalo dodaje i da, povrh te odluke Europske komisije, hrvatski Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj navodi da se temeljna načela uvođenja eura i aktivnosti koje iz tog proizlaze moraju provesti na način da se svima osigura postupanje uz što manje troškova, a s obzirom da je korištenje gotovine besplatno, a imanje kartice najčešće podrazumijeva nekakvu naknadu u vidu upisnine, izrade kartice ili članarine, i iz toga proizlazi da je pravo na korištenje gotovine zajamčeno.

– Konačno, važno je napomenuti da Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma definira gotovinu kao ‘novčanice i kovani novac koji su u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja‘. Samorazumljivo je da se nešto što je zakon odredio kao službeno ne može isključiti. Ističe se još kako isti Zakon trgovcima stavlja gornji limit na gotovinska plaćanja u visini od deset tisuća eura tako da bi precizniji odgovor na pitanje bio - do iznosa od deset tisuća eura u maloprodaji je odbijanje primanja gotovine zabranjeno – zaključuje Hrdalo.

‘Problem ne postoji‘

Je li prihvatljivo da ugostiteljski objekt ne prihvaća gotovinu pitali smo i Hrvatsku narodnu banku (HNB) koja je istaknula da Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kao ni Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci te drugi primjenjivi propisi u Republici Hrvatskoj ne sadrže opću odredbu o načinu plaćanja u Republici Hrvatskoj tj. ne propisuju može li primatelj plaćanja uvjetovati naplatu prodaje svojih proizvoda ili pružanja usluga isključivo platnim karticama.

– U tom smislu, premda se ne radi o obveznoj pravnoj normi, upućujemo Vas na točku 2. Preporuke Europske komisije br. 2010/191/EU od 22. ožujka 2010. u vezi prihvaćanja novčanica i kovanica eura u maloprodaji, koja ističe da bi prihvaćanje novčanica i kovanica eura u maloprodajnim transakcijama trebalo biti pravilo te da bi odbijanje trebalo biti moguće samo ako se temelji na razlozima koji se odnose na ‘načelo dobre vjere‘ (na primjer, trgovac nema gotovine za uzvratiti) – poručuju iz HNB-a.

Unatoč situaciji u kojoj se našla osoba poznata Liderovoj redakciji, iz HNB-a tvrde da postojeća praksa ukazuje na to da u Hrvatskoj generalno ne postoji problem odbijanja gotovine kao načina plaćanja te smatraju da bi bilo dobro da trgovci, ili u ovom slučaju ugostitelji, omoguće sve načine plaćanja koji su im dostupni.

– Moguće je da u pojedinim slučajevima propisanima posebnim zakonima budu dozvoljena svojevrsna ograničenja pri pojedinim načinima plaćanja kao i da određeni način plaćanja bude izričito ograničen. Tako članak 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura, između ostaloga, propisuje da ‘...Osim tijela nadležnog za izdavanje i osoba koje su na temelju nacionalnog zakonodavstva države članice koja izdaje kovanice posebno određene, nijedna stranka nije obvezna prihvatiti više od 50 kovanica pri svakom pojedinačnom plaćanju‘ – objašnjavaju iz HNB-a također se pozivajući na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji propisuje da se ne smije platiti u gotovini u vrijednosti većoj od deset tisuća eura.

Iz HNB-a su istaknuli i Zakon o zaštiti potrošača kojim je propisano da trgovac može odbiti plaćanje samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja. Poručili su i da nadzor nad trgovcima obavlja Državni inspektorat, odnosno njegovi tržišni inspektori u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.

– Slijedom navedenog, mišljenja smo da je navedeno tijelo nadležno i za nadzor u smislu mogu li se određene okolnosti u pojedinim slučajevima smatrati opravdanim razlogom za neprihvaćanje gotovine od strane trgovca (ugostitelja), a na temelju odredbe članka 8. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača – zaključuju iz HNB-a.