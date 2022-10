Kako je Elon Musk postao nositelj geopolitičkog kaosa

U posljednjih nekoliko tjedana Elon Musk je ponudio mirovni plan za Rusiju i Ukrajinu kojim je razbjesnio ukrajinske dužnosnike, objavio je tweet o iranskom pristupu internetu koji je vladine prosvjednike izložio shemi krađe identiteta te je u intervjuu sugerirao da bi se Kina mogla umiriti ako dobije djelomičnu kontrolu nad Tajvanom. Sve to rezultiralo je mišljenjem da je Musk kaotični akter na globalnoj političkoj pozornici.

Dok drugi milijarderski direktori vole tweetati o svojim svjetskim poslovima, nitko nije ni blizu Muska po sposobnosti da izazove probleme jer čak i nakon što mu je savjetovano da neke stvari ne čini upadao je u situacije gdje je iza sebe ostavio mnogo nereda.

Dok najveći udio Muskova bogatstva dolazi od udjela u firmi Tesla, njegov utjecaj u velikoj mjeri proizlazi iz njegove tvrtke SpaceX koja upravlja satelitskom mrežom Starlink. Starlink može prenositi internetsku uslugu u zone sukoba i geopolitičkog žarišta, a postao je osnovni alat ukrajinske vojske.

Utjecaj mu raste i rasti će sa sklapanjem ugovora o kupnji Twittera, a sebe je nazvao apsolutistom slobode govora koji će lagano moderirati sadržaj Twittera.

Njegovi kritičari, kojih je uistinu mnogo, brinu se da je teško razdvojiti Muskova mišljenja od njegovih poslovnih interesa, a pogotovo kada je riječ o Tesli, koja sve više ovisi o Kini.

‒ Tehnologija je postala ključna za geopolitiku. Fascinantno je i zbrkano, a u središtu je Elon Musk ‒ rekla je Karen Kornbluh, direktorica German Marshall Funda, geopolitičkog think tanka, i bivša savjetnica predsjednika Baracka Obame.

Ne može financirati Ukrajinu

U nekim slučajevima Musk je poslužio kao dobra opcija, kao kada je početkom godine omogućio pristup internetu Starlinku u Ukrajini i financirao barem dio harvera i usluga, a opremio je i civile i vojnike ključnim sredstvom komunikacije tijekom tekućeg sukoba s Rusijom.

No poruke koje je slao uzrokovale su probleme. Prošli je tjedan, u objavi na Twitteru, u potpunosti promijenio vlastiti stav kada je rekao da ne može ‘beskonačno‘ financirati ukrajinsko korištenje Starlinka.

Nadalje, prošlog je mjeseca prisustvovao privatnom događaju u Aspenu, djelomično organiziranom od strane bivšeg izvršnog direktora Googlea Erica Schmidta, pod nazivom The Weekend na kojem su se okupili američki poslovni i političke vođe.

Za vrijeme ručka, Musk je izašao na pozornicu gdje je predložio mirovni plan za rat u Ukrajini koji bi Rusiji omogućio aneksiju ukrajinske zemlje, naizgled stajući na stranu Kremlja. Deset dana nakon događaja, svoj je plan otkrio i pratiteljima na Twitteru što je Kremlj javno podržao.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi suradnici žestoko su osudili plan, ali njegove promjene mišljenja doveli su ih u škripac jer su Starlink terminali postali ključno sredstvo komunikacije ukrajinske vojske.

Najviše je nesigurnosti milijarder unio kada je rekao da ne može nastaviti plaćati Starlink u Ukrajini, zbog čega se činilo da on sam snosi troškove, dok zapravo SAD, Velika Britanija i Poljska plaćaju barem dio troškova Starlinka.

Problemi s Iranom

‒ On mora odlučiti je li Starlink komercijalna usluga koja svojim klijentima ponekad pruža tehnologiju koja spašava živote ili usluga koja uvelike ovisi o geopolitičkim interesima svoje uprave i stoga je nepouzdana za korisnike koji su zabrinuti za nacionalnu sigurnost ‒ izjavio je Dimitri Alperovitch, suosnivač Silverado Policy Acceleratora, geopolitičkog think tanka u Washingtonu.

Musk se nije mogao ostaviti ni Irana jer dok su se prosvjedi širili zemljom i dok je vlada blokirala zemaljske internetske veze što je Irance u mnogim gradovima u potpunosti ostavilo bez pristupa mreži, Musk je najavio aktiviranje Starlinka koji bi zaobišao vladine blokade.

No prešutio je bilo kakav kontekst o tome što je potrebno da se Starlink pokrene i koliko će to trajati, baš kao i činjenicu da bi ograničenja iranske vlade onemogućile široku ponudu usluge unutar Irana. Ipak, mala količina Starlink pristupa internetu sada je dostupna u Iranu zahvaljujući prokrijumčarenoj opremi, no to stvara dodatnu zabrinutost da će vlasti moći identificirati podatke koji se prenose jer se satelitski signali mogu pratiti do pojedinaca.

Upravo zato su ga mnogi u Iranu optužili da su njegovi postupci neodgovorni jer nije razumio kakve posljedice mogu nastati za lokalno stanovništvo.

Plan za Kinu

Musk je zakoračio i u najdelikatnije geopolitičko žarište na svijetu, Tajvan. Napetosti između Kine i Tajvana predstavljaju velike rizike za Muskovo poslovno carstvo s obzirom da Tesla upravlja proizvodnim pogonom u Šangaju koji proizvodi čak 50 posto novih automobila tvrtke. Vlada u Pekingu strogo kontrolira kako zapadne tvrtke u zemlji posluju, a promatrači su dugo vremena zabrinuti kako bi Teslina ovisnost o Kini mogla utjecati na Muskovu političku poziciju.

Musk je ovog mjeseca potvrdio da se suočio s pritiskom iz Pekinga rekavši da mu je kineska vlada jasno dala do znanja da ne odobrava njegovu ponudu internetske usluge Starlink u Ukrajini te su navodno tražili jamstvo da neće usluge nuditi u Kini.

Američki je milijarder ponudio rješenje za napeti odnos s Kinom, a to je prepuštanje dijela kontrole nad Tajvanom. Komentar, koji se očito protivi politici SAD-a i njihovih saveznika, izazvao je žustre kritike tajvanskih političara.

U telefonskom intervjuu za The New York Times, Chao Tien-Lin, član Demokratske progresivne stranke i odbora za vanjske poslove i obranu tajvanskog zakonodavnog tijela, pozvao je Muska da povuče svoju izjavu.

‒ Ako to ne učini, iskreno ću savjetovati ne samo Tajvanu, već i svim potrošačima u liberalnim demokratskim zemljama da bojkotiraju Teslu i njene srodne proizvode ‒ rekao je.

Neki su istaknuli da bi, ako izbije vojni sukob između dviju strana, Tajvanci, kao i Ukrajinci, mogli pozvati Muska da osigura hitno sredstvo komunikacije putem satelitskog interneta. Ali s obzirom na javno stajalište poduzetnika o situaciji i vezama s Kinom, Starlink možda nebi bila održiva opcija.