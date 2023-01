Kako se ovih dana učlaniti u političku stranku?

Mislili ste da je lako učlaniti se u neku stranku? Kod nekih su u prosincu postroženi etički kriteriji, ali samo za nove članove, kod drugih prolazite inicijacije i strogu kontrolu stavova, a treći traže aktivizam

Dosta se ovih dana javnost uzburkala oko toga kako se postaje članom jedne, za hrvatske okolnosti, marginalne stranke koja je nastala iz aktivizma pa se i od članova očekuje da budu – aktivisti, što nas je motiviralo da istražimo kako se u Hrvatskoj može postati članom i drugih stranaka, pa ako je to nekome od naših čitatelja to možda novogodišnja odluka ovo je tekst za vas.

Najveća stranka u državi, stranka na vlasti, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), od 10. prosinca ove godine zakomplicirala je dobrano tko se i pod kojim uvjetima može učlaniti u njihove redove te od novih članova traži malo više od puke gnjavaže s papirologijom. Naime, za upis u HDZ potrebno je držati se određenih etičkih načela. Da, dobro ste pročitali. Ako ste pobornik korupcije, nepotizma, nepoštenog pogodovanja, diskriminacije, nasilja, netolerancije, isključivosti, govora mržnje i drugog nedopustivog djelovanja u domaćoj politici, nećete se (više) moći učlaniti u HDZ. Srećom, ti kriteriji neće se primjenjivati retroaktivno.

Naime, članom HDZ-a se postaje ispunjavanjem pristupnice koja se nalazi na web stranicama stranke ili na licu mjesta u prostorijama stranke, a članom može postati, prema Statutu, svaki punoljetni hrvatski državljanin ili pak, kako navode, pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu koji prihvaća Statut i Program stranke, a nije član druge političke stranke. No, članom može postati samo osoba čije ponašanje nije u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a koji je usvojen tek na sjednici Nacionalnog odbora HDZ-a 10. prosinca 2022. godine. Naime, tim je dokumentima propisano da HDZ ustrajava na iznimno visokoj razini odgovornosti prema javnim i stranačkim dužnostima, profesionalnosti, transparentnosti i toleranciji u njihovu obavljanju te sankcioniranju svih vidova pristranosti, sukoba interesa, pogodovanja članovima obitelji i poznanicima, ekstremizma i socijalne neosjetljivosti, a osim toga, za kršenje tih kriterija moguće sankcije i stegovne mjere.

Ukoliko ste dosad bili član HDZ-a i učinili ste nešto sasvim suprotno svim tim novopropisanim načelima ili su vas mediji uhvatili "s prstima u medu" te vas je vodstvo stranke brže bolje isključilo, imamo dobre vijesti za vas. Naime, osoba koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a može ponovno postati član uz prethodnu suglasnost Visokog časnog suda.

Inače, zanimljivo je i to da svaki član HDZ-a ima i obveze: redovito sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu, pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa i odluka mjerodavnih tijela, zastupati i promicati Program i interese stranke, zalagati se za uspjeh HDZ-a na izborima, ispunjavati ostale obveze utvrđene Statutom ili odlukama mjerodavnih tijela stranke te redovito plaćati članarinu.

- Nakon ispunjenja pristupnice o primanju kandidata u članstvo HDZ-a odlučuje Izvršni odbor temeljnog ogranka ili općinski, gradski odnosno Odbor gradske četvrti, ako organizacija HDZ-a nema ustrojene temeljne ogranke. Mjerodavni odbor može kandidatu uskratiti primanje u Stranku u roku od 30 dana od dana zaprimanja pristupnice ako obrazloženom odlukom ustvrdi da kandidat ne zadovoljava uvjete za članstvo – stoji u Statutu stranke na što se potencijalni HDZ-ovac ipak može žaliti i tako ostvariti svoje bogom dano pravo.

Postati članom druge najveće stranke u državi nešto je, makar naizgled, manje komplicirano. Članstvo u Socijaldemokratkoj partiji SDP-u je regulirano Statutom SDP-a. Članom SDP-a može, pod jednakim uvjetima, postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske. Zahtjev za prijem u članstvo SDP-a podnosi se na obrascu koji sadrži izjavu da je upoznata sa sadržajem Statuta SDP-a i Programa SDP-a te da iste prihvaća. Osoba koja ne prihvaća sadržaj Statuta i Program SDP-a ne može postati članom SDP-a. I tu se navedene vrlo slične parole o etici i stavovima, koje nećemo više ponavljati. Ukoliko ste spremni za cijelu političku karijeru u opoziciji, ovo je idealno za vas.

- Odluku o prijemu u članstvo donosi općinski, odnosno gradski odbor općinske, odnosno gradske organizacije SDP-a mjesno nadležne prema mjestu prebivališta člana. Za osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj odluku donosi Predsjedništvo SDP-a. Rok za donošenje odluke je 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva za prijem u članstvo – stoji u odgovoru SDP-a.

Član te stranke također ima neke obveze i prava, kao na primjer plaćanje članarine, sudjelovanje u utvrđivanju i provedbi politika SDP-a, provođenje Programa SDP-a i utvrđene, biti kandidat SDP-a na svim izborima koji se provode u državi.

Nije najjednostavnije postati članom Mosta Nezavisne liste na primjer. Osim ako niste dokazani u nekim tv emisijama u kojima ste osim popularnosti stekli i bračnog partnera ili ako niste divljali na sindikalnim prosvjedima i istodobno predavali vjeronauk dok ste se kreveljili u eter u radijskim emisijama. U suprotnom, članom Mosta može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i prihvaća program Mosta te pravne akte Mosta. Odluku o tome hoćete li vas primiti ili ne donosi Središnje tijelo Mosta – Predsjedništvo koje o tome odlučuje na temelju pisanog prijedloga nadležnog županijskog ili gradskog/općinskog koordinatora, odnosno povjerenika ako koordinator nije izabran.

- Svaki koordinator odnosno povjerenik ima pravo i obvezu tražiti učlanjenje osobe koja će pridonositi radu Mosta, pridržavati se svih propisa i politički djelovati u korist svojeg grada/općine/županije i Republike Hrvatske primjerice: sudjelovati u vođenju i kreiranju politika svojim stručnim znanjima, inicijativama, izradi i provedbi projekata, sudjelovati u provedbi organizacije skupova i drugih aktivnosti Mosta, sudjelovati u akcijama u lokalnoj zajednici, tematskim konferencijama, i slično – odgovorili su iz Mosta istaknuvši da članstvo prestaje učlanjenjem u drugu stranku, kandidiranjem na izborima bez suglasnosti nadležnog tijela Mosta, podnošenjem ostavke, istupanjem/izlaskom iz kluba u kojem djeluje Most u predstavničkim tijelima, smrću ili pak pravomoćnom osudom za kaznena djela za koja se progon vrši po službenoj dužnosti te neplaćanjem članarine.

Za Možemo već znamo. Statutom je propisano da članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut, Etički kodeks, program i ciljeve stranke.

- Da bi postala članom Stranke, zainteresirana osoba mora prethodno biti uključena u aktivnosti stranke kroz rad u lokalnim, tematskim ili operativnim grupama u trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za članstvo. Nakon proteka navedenog roka zainteresirana osoba može podnijeti pisani zahtjev za članstvo u Stranci o kojem odlučuje Upravni odbor. Kod donošenja odluke Upravni odbor mora o zahtjevu zatražiti mišljenje od lokalne, tematske ili operativne grupe u kojoj je osoba aktivna. Drugim riječima, nije dovoljno da osoba samo deklarativno potvrdi kako se slaže s vrijednostima i načelima kojima se Stranka vodi, već se kroz zajednički rad utvrđuje je li to doista tako i potom se prima u članstvo – stoji u odgovoru stranke u koju se možete bez problema upisati ako stojite pred nekim gradilištima dok vas policija ne odvede u lisičinama. Dodatne bodove dobivate ako se to događa pred kamerama.

Ako ste mislili da je to radikalno, čekajte da vidite kako se postaje članom Radničke fronte. Naime, iz te stranke bez imalo zadržavanja poručuju "u Radničku frontu ne može svatko ući i to je tako od prvog dana osnivanja i dva su osnovna razloga za to".

- Prvo, u današnjem kapitalističkom sistemu Radnička fronta je jedina antikapitalistička stranka, odnosno na samom je rubu političkog spektra kao krajnja ljevica. Često govorimo da smo i jedina lijeva stranka u Hrvatskoj, jer smatramo da se lijevima mogu zvati jedino stranke koje su antikapitalističke. Ako je RF na samom rubu političkog spektra, to znači da su sve ostale stranke desno od RF-a. Dakle, na trenutnoj političkoj sceni u Hrvatskoj RF ima jako malo "susjeda" s kojima može surađivati pa sukladno tome i najviše "neprijatelja". Stoga moramo biti i posebno oprezni u svemu pa tako i kod primanja novih članova. I drugo, RF je jedina direktno-demokratska stranka u Hrvatskoj. RF nema predsjednika niti predsjedništvo, već teži tome da svaki član odlučuje o svakoj odluci, odnosno da se što više odluka donosi skupštinski. Osim odlučivanja, unutar stranke smo potpuno transparentni, jer svaki član u svakom trenutku ima uvid u bilo koju odluku i zapisnik te može raspravljati o bilo kojoj temi – odgovaraju u toj stranci i citiramo ih jer je ovo teško i prepričati i skratiti.

Nadalje, tvrde u toj stranci, oni "teže rotacijama članova na svim funkcijama: od osoba za zastupanje i predstavljanje stranke, koordinatora lokalnih organizacija, radnih grupa i sekcija, do predstavnika u političkim tijelima". A to znači, svjesni su i sami da uU stvarnosti, mnoge od tih stvari ne mogu idealno provesti zbog nedostatka ljudi općenito, ali i onih koji posjeduju specifična znanja za sve ono što nas zanima i čime se bavimo.

- Zato neke ljude ne rotiramo na svojim pozicijama, poput npr. Katarine Peović u Saboru RH. Jednostavno, ona je trenutno jedina koja je adekvatna i zainteresirana za tu poziciju – poručuju.

U Radničku se frontu nitko ne učlanjuje automatski. Nakon ispunjavanja pristupnice, radna grupa za nove članove kontaktira ih i dogovara tzv. predsastanak, na kojem se svi međusobno upoznaju, a slijedi tzv. kandidacijski staž od obično mjesec-dva.

- U tom razdoblju osoba može sudjelovati u svim našim aktivnostima, procijeniti da li smo mi stranka za njega, a u kojem i mi procjenjujemo postoje li neki njegovi stavovi koji su neprihvatljivi za RF. Možda ovaj postupak izgleda rigorozan i smetnja za omasovljenje stranke, no nama se pokazao izvrstan kod primanja novih članova. Naime, normalni ljudi dođu, ništa im ne smeta, uklope se i postanu od prvog dana ravnopravne članice i članovi, dok svi oni drugi koji su nestrpljivi, kojima stalno nešto smeta i od kojih bi u pravilu bilo više štete nego koristi, odmah u tom kandidacijskom stažu pokažu tu svoju neprikladnost te najčešće sami i nestanu iz RF-ovog života – poručili su iz Radničke fronte.

Gotovo da se učlanjenje u stranku Centar koju vodi Ivica Puljak nakon ovog čini lakim poput perca, a nije. Član Centra može postati svaki punoljetni građanin Hrvatske koji prihvaća Statut, Program i pravila stranke, objašnjavaju iz te političke opcije.

- Prijavnica se popuni online na web stranicama stranke, a zatim s potencijalnim članovima razgovore uživo obavljaju članovi predsjedništva podružnice u čiji se rad žele uključiti. Nakon razgovora preporuka za upis se šalje predsjedništvu podružnice koje formalno potvrđuje upis u stranku. U stranku ne primamo osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela korupcije, gospodarskog i organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka ili bilo kakvog oblika diskriminacije, kao ni one za koje se utvrdi da su se ponašale neetično i radile protivno javnom interesu, politički trgovale ili neodgovorno obnašale javne funkcije – zaključili su u centru.