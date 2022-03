Damir Zorić: Kao i ruske rakete, sankcije razaraju sve oko sebe. Treba biti precizniji

Ruska invazija Ukrajine i sankcije koje su zbog nje Rusiji uvele Europska unija i SAD imaju sve opipljiviji povratni efekt i počinju predstavljati novu prijetnju gospodarstvima koja se još oporavljaju od pandemijskih šokova. Cijene niza ključnih industrijskih inputa i osnovnih prehrambenih proizvoda eksplodirale su i to nakon što je stopa inflacije već bila izrazito zabrinjavajuća, prijete nestašice i redukcije, a u velikim problemima našle su se sve kompanije koje posluju s Rusijom, što je i više nego dovoljno razloga za razgovor s čelnom osobom Hrvatske udruge poslodavaca.

Usprkos sve sumornijem raspoloženju analitičara i pogoršanim gospodarskim prognozama, Damir Zorić ostaje, možda i iznenađujuće, optimističan. Recesiju i nestašice ne očekuje, a ne vjeruje ni da će biti problema s uvođenjem eura, koje će se najvjerojatnije dogoditi početkom sljedeće godine, premda priznaje da bol sankcija osjeća i domaće gospodarstvo, kao i da Vlada ne može mnogo učiniti da ublaži njihove negativne učinke. Rast će se nastaviti i ove godine, uvjeren je, što potkrepljuje velikom potražnjom za radnom snagom na domaćem tržištu, ali i osjetno drugačijim ozračjem u hrvatskoj ekonomiji. Kako sumira, prije su se ljudi u HUP najviše dolazili žaliti, sada dolaze uglavnom s razvojnim planovima.

Kako hrvatska ekonomija podnosi situaciju u Ukrajini i koji su sektori najviše pogođeni?

Sankcije su dakle nedovoljno promišljene?

– Nemoguće je sada izračunati štetu zato što ne znamo kada će rat u Ukrajini stati. Sasvim sigurno, šteta postoji i bit će veća što dulje invazija bude trajala. Pogođeni su izvoz, uvoz i tvrtke u ruskom vlasništvu, a rješenje za njihove probleme morat će se tražiti na razini Europske unije jer samostalno teško možemo nešto napraviti. Možda se tvrtke koje posluju u tom području mogu snaći nalaženjem nekih drugih tržišta, ali i tu će biti potreban politički dogovor na razini EU jer se mogu pojaviti neki viškovi proizvoda, primjerice. Što se tiče uvoza, govorimo ponajprije o energentima o kojima Europa putem raznih strategija pokušava smanjiti ovisnost, no to se ne može realizirati preko noći i dok se to ne dogodi taj će sektor trpjeti štetu, kao i drugi povezani sektori. Kad je riječ o tvrtkama u vlasništvu ruskih oligarha, potrebno je odvojiti upravljanje i rad tih tvrtki od vlasnika. Ta je imovina u Hrvatskoj i u tim tvrtkama su zaposleni hrvatski radnici koji neopravdano ispaštaju, zato mislim da su to najgore koncipirane sankcije. Potrebno je, dakle, razdvojiti tvrtku od vlasništva, a to sami u Hrvatskoj ne možemo napraviti, potrebno je te sankcije kao takve modificirati. Između Đure Đakovića i nogometnoga kluba Chelseaja ne bi trebalo biti razlike, no Chelsea igra, a Đuri Đakoviću prijeti 'ispadanje iz lige' i nije jedina naša tvrtka s tim problemom. Pogrešno je zauzeti stajalište prema kojem izvoz u Rusiju ne predstavlja veliki problem jer čini jedva dva posto ukupnog izvoza. Tvrtkama koje čine taj postotak to je mnogo, čak i kompletno njihovo poslovanje. Isto vrijedi i za uvoz jer se to tiče energenata i pogađa sve.

– Kao i ruske rakete, razaraju sve oko sebe. Treba biti precizniji. Nisam protiv sankcija, ali se njihov utjecaj na naše gospodarstvo mora minimizirati. Jasno, kad si u ratu, moraš očekivati štetu s obje strane.

Mi smo u ratu?

– Mislim da jesmo. Formalnopravno ne, ali nismo bili ni 1991. godine. Ni Rusija nije formalno objavila rat Ukrajini, nego provodi specijalnu vojnu operaciju. Uostalom, što je slanje oružja i vojne pomoći? Mislim da bismo bolje razumjeli stvari kada bismo ih nazvali pravim imenom. EU i demokratski svijet su u ratu. Ne sudjelujemo vojno, ali uveli smo razarajuće sankcije za rusku ekonomiju i te sankcije imaju posljedice i po nas.

