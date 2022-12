Kina ponovno otvara granice, ali mnoge zemlje ne žele kineske putnike

Iz Kine je jučer stigla obavijest kako su odlučili ukinuti karantenu za putnike od 8. siječnja što znači da će nakon gotovo tri godine Kina otvoriti svoje granice onima s radnim i studijskim vizama ili onima koji žele posjetiti obitelj. Također, otvaranjem granica, ponovno su dopuštena i putovanja za kineske stanovnike, međutim, pitanje je u koje će zemlje moći bezbrižno otići.

Nakon što je Kina počela s ukidanjem ograničenja za svoje građane, izvještaji govore kako se Covid-19 ponovno proširio tom zemljom. Slična stvar se zapravo dogodila na početku pandemije koja je buknula upravo u Kini, samo što su nas tada uvjeravali da Kina drži sve pod kontrolom, da su oni ogledni primjer kako se s istom nositi i slične bajke koje smo slušali mjesecima. Čak su i neki domaći stručnjaci govorili kako se trebamo ugledati na Kinu.

No, možda su neki zaboravili da su kineski dužnosnici kao i mnogi drugi u siječnju 2020. poricali da se virus može širiti među ljudima iako se to znalo još od prosinca 2019., prema nekim liječnicima. Zbog takvog narativa, u Kini je početkom te 2020. nastavljena proslava kineske lunarne Nove godine, a i nastavila su se tradicionalna putovanja kineskih građana upravo u to doba godine. Svi znamo kako je to završilo.

Sada se Kinezi otvaraju, puštaju svoje građane da putuju dok virus kod njih i dalje, čini se, uzrokuje velike probleme. Iako su prestali objavljivati podatke o brojevima slučajeva i zaraženima, britanska tvrtka za zdravstvene podatke Airfinity procjenjuje čak 5000 smrtnih slučajeva dnevno, što naravno treba uzeti s dozom opreza.

Kakva god bila istina o broju slučajeva, istina je da je Kina posljednje veliko gospodarstvo u svijetu koje je prešlo na ‘život s covidom‘ nakon tri godine zatvaranja, zatvorenih granica i obavezne karantene. Takozvani zero-covid pristup uništio je gospodarstvo i učinio građane umornima od ograničenja i ponovljenih testova. Ogorčenost protiv te politike eksplodirala je u rijetkim javnim prosvjedima protiv predsjednika Xi Jinpinga u studenom, nakon čega su vlasti samo nekoliko tjedana kasnije odbacile pravila o covidu.

Ograničenja za putnike

Iako se Kina otvara i dopušta svojim građanima da odlaze u svijet ‘bez ograničenja‘, niz zemalja pooštrava mjere za putnike iz Kine, zabrinuti zbog tsunamija slučajeva virusa koji bi tamo mogao stvoriti nove Covid varijante, ali i poučeni događajima s početka pandemije.

Sjedinjene Američke Države će tako do 5. siječnja zahtijevati da zrakoplovni putnici koji dolaze iz Kine pokažu negativan rezultat testa na Covid-19, bez obzira na njihovu nacionalnost ili status cijepljenja. Putnici koji su također bili u zemlji 10 dana prije odlaska u SAD morat će pokazati ili negativan PCR ili antigenski test. Zahtjev se također odnosi na putnike iz Hong Konga i Macaua. Putnici koji su bili pozitivni više od 10 dana prije putovanja mogu dostaviti dokumentaciju i dokaz o oporavku od covida umjesto negativnog rezultata testa. Zračne tvrtke morat će potvrditi negativan covid test ili dokumentaciju o oporavku prije ukrcaja na bilo koji let za SAD.

Italija je također uvela obvezni brzi test na Covid-19 za sve putnike koji u zemlju ulaze iz Kine, navodi se u priopćenju ministarstva zdravstva. Nova mjera odnosi se i na putnike u tranzitu. Prva europska nacija koju je Covid početkom 2020. teško pogodio poziva druge zemlje u regiji da usvoje kolektivni ugovor o testiranju, budući da su dio otvorenog šengenskog prostora. Ovaj potez uslijedio je nakon što su vlasti u Milanu ranije rekle da je gotovo polovica putnika na dva leta iz Kine bila pozitivna na virus, a većina nije pokazivala nikakve simptome.

Tajvan se priključio ograničenjima za kineske putnike koji će se morati podvrgnuti PCR testiranju po dolasku, prema tajvanskim centrima za kontrolu bolesti. Oni koji budu pozitivni morat će odslužiti petodnevnu kućnu karantenu.

Japanska vlada je od 30. prosinca uvela izvanredne mjere protiv covida kako bi pooštrila ograničenja putovanja iz Kine. Vlasti sada zahtijevaju od putnika iz kontinentalne Kine i onih koji su bili tamo u roku od sedam dana da se testiraju na covid po dolasku i da idu u karantenu tjedan dana ako su pozitivni. Izravni letovi iz kontinentalne Kine, Hong Konga i Macaua bit će prihvaćeni samo u određenim zračnim lukama, a zrakoplovne tvrtke zamoljene su da ne povećavaju trenutni broj letova.

Indija sada zahtijeva PCR testove za putnike koji dolaze iz kontinentalne Kine, Hong Konga, Japana, Južne Koreje i Tajlanda, a karantena će biti potrebna za one koji su pozitivni na covid. Sličnu politiku prema kineskim putnicima vodi i Malezija, a vrlo je vjerojatno da se ovaj trend proširi i na mnoge druge zemlje.