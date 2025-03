Kineska ‘Fantastična četvorka‘: Tehnološki magovi iz sjene

Nametljivi američki tehnološki moguli često su vrlo glasni pa se natječu, što međusobno, što sa bilo kime drugime u tome tko će dati bombastičniju izjavu, lansirati luđu ideju ili jednostavno biti najglasniji u prostoriji. Tko će biti bliže novom predsjedniku i tko će ga savjetovati, tko će predvoditi AI revoluciju.. Mnogo je tu, kako se u narodu kaže, gledanja ili mjerenja ‘čiji je veći‘. Prednjače tu Elon Musk i Sam Altman, ali ni ostali poput Bezosa nisu daleko.

I dok američka tehnološka scena vrvi samoprozvanim ‘tech rock zvijezdama‘ nova generacija kineskih tehnoloških titana igra potpuno drugačiju igru. Umjesto rasprava na X-u i javnih nastupa, oni rade tiho, ali moćno – iz sjene, s minimalnim istupima i maksimalnim rezultatima.

Osim što, kako pišu svjetski mediji, rade iz sjene, oni već imaju i svoj cool nadimak koji glasi Fantastična četvorka, ali za razliku od razvikanih američkih tehno mogul zvijezda, ovi kineski više nalikuje šahovskim velemajstorima koji strateški pomiču figure i šutke osvajaju globalnu tehnološku scenu.

Među njima su Liang Wenfeng, osnivač AI startupa DeepSeek, Wang Xingxing, osnivač Unitree Robotics, Zhang Yiming, tvorac ByteDancea, te Wang Tao, osnivač DJI-a.

Njihovi proizvodi osvajaju tržište, njihove inovacije šokiraju Silicijsku dolinu, a njihovi intervjui? Pa, njih zapravo ni nema. Umjesto da troše vrijeme na PR i javne nastupe, oni grade AI, robote, dronove i globalne platforme koje oblikuju budućnost – bez buke, ali s ogromnim utjecajem. Njihov uspjeh donio im je reputaciju inovatora koji su Kini osigurali status ozbiljne tehnološke sile.

Od startupa do tehnoloških divova

Za razliku od prve generacije kineskih tehnoloških poduzetnika, poput Jacka Maa (Alibaba), Robina Lija (Baidu) i Ponyja Maa (Tencent), koji su odrastali u doba siromaštva i ograničenih mogućnosti, nova generacija poslovnih lidera stasala je u razdoblju ekonomskih reformi Deng Xiaopinga. Tijekom 80-ih i 90-ih godina kinesko društvo doživjelo je nagli razvoj, liberalizaciju tržišta i ekspanziju STEM obrazovanja. Odrastanje u tom okruženju omogućilo im je pristup resursima, obrazovanju i tržišnim prilikama koje njihovi prethodnici nisu imali.

Liang je, primjerice, prije osnivanja DeepSeeka vodio hedge fond High-Flyer Quant, inspiriran legendarnim američkim kvantnim menadžerom Jimom Simonsom. Zhang Yiming, osnivač ByteDancea, u mladosti je putovao u Silicijsku dolinu, gdje je posjetio Facebook, Google i Airbnb, što ga je inspiriralo na stvaranje TikToka. Njihovi su projekti nastali u izuzetno kompetitivnom i dinamičnom kineskom tržišnom okruženju, gdje su se morali brzo prilagođavati i inovirati kako bi opstali. Prema analitičarima, upravo ta oštra konkurencija daje im prednost pred kolegama iz Silicijske doline.

Kopiranje pa inovacije

Kineski tehnološki sektor dugo se suočavao s optužbama za kopiranje zapadnih ideja, no situacija se drastično promijenila. Winston Ma, profesor na Sveučilištu u New Yorku, ističe da kineski poduzetnici brzo usvajaju i poboljšavaju postojeće tehnologije, povećavajući učinkovitost i smanjujući troškove isporuke. Bivši CEO Ubera, Travis Kalanick, rekao je da su kineske tehnološke tvrtke početkom 2010-ih kopirale u nevjerojatnom tempu, ali su kroz to stekle sposobnost inoviranja i nadmetanja s američkim divovima.

Danas su članovi ‘Fantastične četvorke‘ među najbogatijim ljudima Kine. Ipak, svi se drže podalje od javnosti i izbjegavaju eksponiranje. Recimo, Zhang Yiming i Wang Tao nisu davali intervjue godinama, dok se Liang Wenfeng gotovo uopće ne pojavljuje u medijima.

Nacionalni ponos

Njihov uspjeh dolazi u trenutku sve većeg tehnološkog sukoba između Kine i SAD-a. TikTok je postao politička meta u Washingtonu, dok Kina i dalje ulaže ogromna sredstva u umjetnu inteligenciju, robotiku i dronove. Nacionalni ponos dosegao je vrhunac početkom 2025., kada je DeepSeek predstavio jeftine, ali visokoučinkovite AI modele R1 i V3, koji su impresionirali čak i Silicijsku dolinu. Unitree Robotics, pak, osvojio je milijardu gledatelja u Kini kada su njihovi humanoidni roboti izveli plesnu koreografiju tijekom nacionalne proslave Lunarne nove godine.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da geopolitičke napetosti i američke sankcije mogu otežati međunarodnu ekspanziju kineskih tvrtki. Brock Silvers, glavni investicijski direktor Kaiyuan Capitala, kaže da samodostatnost možda jest ostvariva, ali globalna dominacija ovisit će o daljnjem razvoju kinesko-američkih odnosa.

Jedan od zanimljivih aspekata ove generacije poduzetnika jest njihova potpuna fokusiranost na rad. Ne eksponiraju se, ne prikazuju luksuzan način života i ne sudjeluju u javnim raspravama. Zhang Yiming poznat je po maratonskom čitanju AI istraživanja, dok je Liang Wenfeng posvećen znanstvenim istraživanjima i razvoju. Prema Jeffreyju Towsonu, konzultantu za digitalne strategije, ako su američke tvrtke poput nogometa, onda su kineske poput ragbija – oštrije, surovije i beskompromisne.

S obzirom na njihovu agresivnu poslovnu strategiju, tehnološku snagu i otpornost, mnogi analitičari vjeruju da će ‘Fantastična četvorka‘ nastaviti mijenjati globalni tehnološki pejzaž u nadolazećim godinama.





Fantastična četvorka

Liang Wenfeng (DeepSeek)

Liang Wenfeng rođen je 1985. godine u selu Mililing, u okrugu Tanba, Wuchuan, Kina. Njegovi roditelji bili su učitelji u osnovnoj školi a on je diplomirao je elektroničko informacijsko inženjerstvo na Sveučilištu Zhejiang 2007. godine, a 2010. magistrirao informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo. Njegov diplomski rad nosio je naslov "Istraživanje algoritma za praćenje ciljeva baziranog na jeftinoj PTZ kameri". Liang je suosnivač kvantitativnog hedge fonda High-Flyer te osnivač i izvršni direktor tvrtke za umjetnu inteligenciju DeepSeek. Njegova postignuća uključuju osvajanje prestižne nagrade Golden Bull 2019. godine te uspješnu integraciju AI-a u njegove poslovne pothvate.

Wang Xingxing (Unitree Robotics)

Wang Xingxing rođen je 1990. godine u gradu Ningbo, u provinciji Zhejiang, Kina. Od malih nogu pokazivao je interes za tehnologiju, izrađujući modele zrakoplova i provodeći male eksperimente. Iako je imao poteškoća s engleskim jezikom tijekom školovanja, bio je izvanredan u znanosti. Diplomirao je mehatroničko inženjerstvo na Sveučilištu Zhejiang Sci-Tech 2013. godine, a magistrirao na Sveučilištu u Šangaju 2016. godine. Nakon kratkog rada u DJI-u, Wang je 2016. godine osnovao Unitree Robotics, tvrtku specijaliziranu za razvoj četveronožnih robota. Unatoč početnim financijskim poteškoćama, tvrtka je do 2018. počela ostvarivati prihode i privukla dodatna ulaganja. Wang je poznat po svojoj usmjerenosti na potrošačko tržište, nudeći pristupačne robote u usporedbi s konkurencijom. U siječnju 2025. godine, Wang je bio najmlađi sudionik na poslovnom simpoziju pod predsjedanjem Xi Jinpinga, što je odraz njegovog značaja u kineskoj tehnološkoj industriji.

Zhang Yiming (ByteDance)

Zhang Yiming rođen je 1983. godine i poznat je kao osnivač ByteDancea, matične tvrtke globalno popularne aplikacije TikTok. Prije osnivanja ByteDancea 2012. godine, Zhang je radio u nekoliko tehnoloških tvrtki, uključujući Kuxun i Microsoft. Pod njegovim vodstvom, ByteDance je postao jedan od najvrjednijih svjetskih startupa.

Wang Tao, (DJI)

Wang Tao, poznat i kao Frank Wang, rođen je 1980. godine i osnivač je DJI-a, vodeće svjetske tvrtke za proizvodnju dronova. Wang je studirao na Hongkonškom sveučilištu za znanost i tehnologiju, gdje je započeo razvoj bespilotnih letjelica. Osnovao je DJI 2006. godine, a tvrtka je brzo postala lider na tržištu potrošačkih i profesionalnih dronova, poznata po inovacijama i kvaliteti svojih proizvoda.