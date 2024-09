Kineske burze s najboljim rezultatima u posljednjih 16 godina, Wall Street ponovno oborio rekorde

Kineske dionice ovoga tjedna bilježe rekordne brojke nakon što je Peking pokrenuo paket gospodarskih mjera uključujući 114 milijardi dolara za jačanje tržišta kapitala. Indeks CSI 300 kompanija koje kotiraju na burzi u Šangaju i Shenzhenu porastao je za gotovo 15 posto u tjedan dana što je njegov najbolji rezultat od studenog 2008. godine kada je Kina najavila sličan paket poticaja kao odgovor na globalnu financijsku krizu.

Osim podupiranja tržišta kapitala, Kina želi stabilizirati i nekretninsku krizu u zemlji te potaknuti domaću potrošnju kako bi ispunila svoj ciljani gospodarski rast od pet posto za ovu godinu. Narodna banka Kine ranije je ovog tjedna predstavila fond zajmova od oko 114 milijardi dolara za tržište kapitala koji se sastoji od sredstava namijenjenih kompanijama, ali i financijskim institucijama.

Indeks CSI 300 danas je ostvario rast od 3,8 posto dok je hongkonški indeks Hang Seng porastao za 2,8 posto ostvarivši rast od 12 posto od početka tjedna što je njegov najveći tjedni rast od kolovoza 2007. godine kada je dosegnuo rekordne razine neposredno prije početka globalne gospodarske krize.

Cijene dionica obaraju rekorde i na Wall Streetu, pri čemu je S&P 500 indeks dosegnuo novu najvišu razinu u povijesti, što se, među ostalim, zahvaljuje upravo navedenim poticajnim mjerama u kineskom gospodarstvu.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u rudarskom sektoru, gotovo dva posto. Razlog tome je rast cijena sirovina jer se ulagači nadaju jačanju potražnje i ubrzanju rasta kineskog gospodarstva, najvećeg svjetskog potrošača sirovina.

Pozitivno su na najveću svjetsku burzu utjecali i dobri podaci iz američkog gospodarstva. Druga procjena pokazala je da je u prvom tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) porastao tri posto na godišnjoj razini, gotovo isto kao što je pokazala i prva procjena. Kako su objavljeni i dobri podaci s tržišta rada, splasnula su strahovanja ulagača od preoštrog usporavanja rasta.

Među najvećim su dobitnicama jučer bile dionice proizvođača čipova, nakon što je Micron Technology procijenio da bi njegovi kvartalni prihodi mogli biti veći nego što se očekivalo. Cijena dionice te kompanije skočila je gotovo 16 posto, a to je potaknulo i rast cijena dionica većine proizvođača čipova.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,20 posto, na 8.284 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,69 posto, na 19.238 bodova, a pariški CAC 2,33 posto, na 7.742 boda.

No, vratimo se na Kinu. Kineske su vlasti u kolovozu ograničile dnevne podatke koji pokazuju priljev stranih ulagača u dionice no, kako prenosi Financial Times, iz Citigroupa su pak poručili da njihov tim za trgovanje dionicama u Aziji bilježi ‘rekordan protok klijenata‘ u kineske burze. To podupire i činjenica da je Šangajska burza objavila priopćenje koje upozorava ulagače na ‘abnormalno‘ spore transakcije kao rezultat mahnitog trgovanja.