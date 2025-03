Kineski veleposlanik: Nakon Zagreba, BYD i u Splitu i Dubrovniku

Kineski električni automobili koštat će u Hrvatskoj oko 30 tisuća eura, najavio je veleposlanik Qi Qianjin

Kineski proizvođač električnih vozila, BYD, trebao bi do kraja ovog mjeseca otvoriti vrata svog salona u Savskoj ulici u Zagrebu, a osim showrooma u kojem se mogu razgledati i kupiti vozila, u Hrvatskoj će se otvoriti i BYD servisni centar. No, osim Zagreba, u kojem će po prvi put biti moguće kupiti najprodavanije kineske električne automobile, BYD će otvoriti još dva salona u Hrvatskoj, u Splitu i Dubrovniku, najavio je danas Qi Qianjin, veleposlanik Narodne Republike Kine, na redovnom godišnjem predstavljanju kineskih vanjskopolitičkih ciljeva s hrvatskim medijima.

Poznata i cijena

- S ponosom mogu najaviti kako će se uskoro i u Hrvatskoj moći kupiti BYD-ova vozila koja spajaju kvalitetu i vrhunsku tehnologiju na električni pogon i to po cijeni od oko, kako sam načuo, 30 tisuća eura - najavio je veleposlanik Qi Qianjin.

Nije to jedina kineska investicija, naime, kako je veleposlanik rekao, nedavno je u procesu javne nabave na natječaju za izgradnju fotonaponske elektrane Korlat snage 99 MWp kod Zadra, posao na natječaju dobio konzorcij u kojem su Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute i China North Industries Group International Corporation (NORINCO). Projekt će sufinancirati Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka, a nositelj je Hrvatska elektroprivreda (HEP). Vrijednost ugovora je 59,96 milijuna eura, a ugovor obuhvaća inženjering, nabavu, izgradnju, puštanje u rad i testiranja fotonaponskog postrojenja. Predviđeni datum završetka projekta je 23. travnja 2028. godine.

- Osim toga, kineski Temu, globalna internetska trgovina dogovorio je strateško partnerstvo s Hrvatskom poštom, vodećim pružateljem poštanskih usluga u državi kako bi se unaprijedile usluge dostave i poboljšao proces isporuke za kupce u Hrvatskoj, što znači da će kineske pošiljke u Hrvatsku stizati brže - rekao je veleposlanik i dodao kako si ti projekti tek dio gospodarske suradnje između dvije zemlje koje su u protekloj godini, ostvarile 2,96 milijardi američkih dolara robne razmjene, a veleposlanika

Qianjina posebno raduje što raste i hrvatski izvoz u Kinu. Samo je u prošloj godini izvoz iz Hrvatske u Kinu porastao za 19,7 posto i iznosio je 260 milijuna dolara.

- To će dati vjetar u leđa svim ostalim poduzetnicima i investitorima iz Hrvatske koji žele i izvoziti i ulagati u Narodnu Republiku Kinu - kazao je Qianjin te napomenuo kako se u Kinu u prošloj godini izvezlo najviše drvne građe i industrijskih sirovina, namještaja te električne opreme za što je, naravno, zaslužna hrvatska kompanija Končar. Kineske tvrtke osim toga, napomenuo je, već surađuju s Rimac automobilima kao i s Infobipom, koji je također prisutan na tom tržištu.

Na sajmove u Kinu

Za veleposlanika dobra je stvar što raste izvoz hrvatske tune u Kinu, a u tom segmentu on vidi još prilika. Pogotovo ako hrvatski poduzetnici jače krenu na sajmove u Kini, što je još jedan vid promocije.

- Kineski potrošači itekako znaju kakve je kvalitete hrvatska tuna, a čuju i da imate kvalitetno meso, kao i odlična vina i tu bi se mogla proširiti suradnja - rekao je i dodao da je između ostalog Kina ukinula vize za hrvatske građane koje je pozvao da posjete njegovu zemlju kako bi se uvjerili na svoje oči kako Kina danas izgleda i za kakve se vrijednosti zalaže.

Veleposlanik Qianjin je pozvao isto tako i sve hrvatske investitore da ulažu u Kinu, pogotovo u sektor zelenih tehnologija, jer je Kina, naglasio je i ustvrdio kako je to i politika Narodnog kongresa Narodne Republike Kine (NPC) i Nacionalnog odbora Kineske političke konzultativne konferencije (CPPCC).

Protumjere zbog carina

- Investitori su dobrodošli u Kinu - poručio je veleposlanik te nastavio pričati o aktulanoj situaciji u svijetu, pogotovo o situaciji u kojoj se svijet našao otkako SAD vodi Donald Trump opet. Pa je tako naglasio da Amerikanci imaju svoj san, a Kinezi svoj san, da bi bilo dobro da surađuju i da se poštuju razlike, no onda je najavio i da će doći do reakcije, ako se nastavi inzistirati na carinama iz kojih nitko neće izaći kao pobjednik. Kina, dodao je, ima niske carine, oko 7,3 posto, a takve će i ostati, ako ne dođe do korekcija zbog protumjera.

Što se tiče Europe, kineski veleposlanik ističe da je ona važna u multipolarnom svijetu. Prema njegovim riječima, Kina podupire nastojanja EU da postane moćna, neovisnija, autonomnija, a k tome stav je NR Kine da europske zemlje moraju imati važnu poziciju u međunarodnim i regionalnim sigurnosnim pitanjima. Kina i EU nisu rivali kad je u pitanju strateška sigurnost, stoga trebamo biti dobri partneri i prijatelji.

- Uostalom, naše se tehnologije nadopunju, Volkswagen ima najbolji auto s motorom na unutrašnje izgaranje, a BYD najbolji električni automobil - zaključio je veleposlanik.