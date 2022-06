Kompanije prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji osnovale svoju udrugu

Petnaest malih, srednjih i velikih kompanija prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji ujedinile su se u zajedničkoj Udruzi prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji (UPIDuT).

Kompanije koje su članice udruge ostvaruju 6,5 milijardi kuna prihoda i zapošljavaju više od 5500 djelatnika, a kako ističu u priopćenju, pandemija je ukazala na važnost prerađivačke industrije za stabilnost i rast gospodarstva u teškim i nepredvidljivim krizama, stoga se i razlozi osnivanja temelje na potrebi osnaživanja položaja i poticaja rasta prerađivačke industrije u Hrvatskoj.

Cilj udruge je udruženim djelovanjem i konstruktivnim dijalogom s dionicima relevantnih institucija, poslovnih udruženja i interesnih organizacija stvoriti snažnije pretpostavke za odgovore na izazove predstojećih razdoblja te doprinijeti rastu konkurentnosti industrije koja je u Hrvatskoj i Europi prepoznata kao motor razvoja gospodarstva.

Na sjednici osnivačke skupštine za predsjednicu je jednoglasno izabrana Dajana Mrčela, predsjednica Uprave Saponije dok su za članove Upravnog odbora izabrani: Miroslav Božić, savjetnik Uprave Hrvatske industrije šećera, Ivan Bračić, osnivač i prokurist tvrtke PIP, Božidar Poldrugač, član Uprave Končar Elektroindustrija i Slaven Ružić, predsjednik Uprave PIK Vrbovec plus.

Udruga je imenovala i članove Savjeta UPIDuT-a kojeg čine: Tomislav Alagušić, predsjednik Uprave tvrtke Zvijezda plus, Franjo Beser, direktor Grafičar Ludbreg i Gordana Deranja, predsjednica Uprave Tehnomonta.

Glavni izazovi prerađivačke industrije o kojima će Udruga razgovarati sa svim relevantnim donositeljima odluka, institucijama i interesnim dionicima su cijene energenata i tržište rada, potencijali EU fondova te unaprjeđenje zakonskog, administrativnog investicijskog te poslovnog okvira.

- Prerađivačka industrija je u temeljima hrvatskog gospodarstva i ključna za ukupnu konkurentnost gospodarstva i zemlje. Ostvaruje gotovo četvrtinu prihoda realnog sektora i osigurava jednako toliko radnih mjesta te sudjeluje u ukupnom izvozu s više od 80 posto. Hrvatska prerađivačka industrija pokretačka je snaga u istraživanjima i razvoju, inovacijama, investicijama i izvozu, međutim, izostaju pretpostavke za njen veći rast i bolji položaj na međunarodnom tržištu. Osnovali smo udruženje kako bismo udruženim snagama doprinijeli većoj prepoznatljivosti prerađivačke industrije koja predstavlja motor razvoja hrvatskog i europskog gospodarstva. Znanja i resurse koristit ćemo za podršku u rješavanju strateških pitanja industrije: nedostatka radne snage, investicijske klime, iskoristivosti EU fondova i lakoće poslovanja. Stvaranje boljih prilika na globalnom tržištu počinje u Hrvatskoj, a agilnost u unaprjeđenju poslovnog okruženja pretpostavka je za ostvarenje tih prilika. U nastojanjima da doprinesemo većem rastu i značaju prerađivačke industrije pozivam i sva gospodarska udruženja na dijalog i zajedničku suradnju kako bismo spremnije dočekali naredna razdoblja - pročila je Mrčela.

UPIDuT ujedinio hrvatske prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji te tvrtki iz pratećih i povezanih usluga koje zajedno čine industrijsku infrastrukturu i ukupni industrijski potencijal. Osnivači Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji su (abecednim redom): Agrolaguna, Grafičar Ludbreg, Hrvatska industrija šećera, Include, Jamnica plus, Kandit, Končar Elektroindustrija, Messer Croatia Plin, Pastor Grupa, PIK Vrbovec plus, PIP, Saponia, TBG Beton, Tehnomont i Zvijezda plus.