Kongres menadžera ‘Lideri budućnosti‘: UI je dovela do nove podjele karata i svi imaju jednake šanse

U Opatiji je, u organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA, održan kongres menadžera ‘Lideri budućnosti‘ koji je otvorio niz pitanja, ali dao i odgovore na razvoj tehnologije i primjene umjetne inteligencije, obrazovanja i osposobljavanja generacije Z te kako se prilagoditi novoj generaciji koja dolazi te, na kraju, kako ostvariti balans poslovnog i privatnog. Drugim riječima, kako biti uspješan poduzetnik i menadžer koji će izbjeći burnout i uskladiti poslovne i obiteljske obaveze.

U sklopu kongresa održan je panel ‘AI - prilika ili prijetnja‘ koji je započeo s prezentacijom istraživanja provedenog u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da gotovo većina građana Hrvatske imaju negativan stav, što, paneliste nije iznenadilo, odnosno kako je jedan od sudionika panela rekao, ‘ljudi se boje novih tehnologija, novih strojeva, pa kako su u 19. stoljeću uništavali parne strojeve, nije ništa neobično da zaziru i od pojave i korištenja umjetne inteligencije‘.

Govoreći o mnogobrojnim benefitima, kao najveći od istih je rečeno da je umjetna inteligencija ‘dovela do nove podjele karata i svi imaju jednake šanse za novi razvoj‘.

Podatak kojim je započeo drugi panel ‘Budućnost edukacije menadžera – generacija Z‘ da 25 posto svjetske populacije pripada generaciji Z, a čak više od jedne trećine zaposlenika dolazi iz generacije Z dodatno je izazavao pozornost sudionika. Koliko poznajemo generaciju Z, znamo li njihove želje i potrebe, koja su njihova promišljanja i kakvi su njihovi stavovi te ciljevi u životu i, posebno, kako obrazovati novu generaciju o kojoj dosta (ne)znamo?

– Nove generacije nisu ‘lojalne‘ no to nije nužno loše. Upravo sadašnji lideri i menadžeri moraju prvo upoznati novu generaciju, prihvatiti da je drugačija od nas, uvažiti stavove i željene cijeva i pripremati je da nas zamijene. No svi mi moramo shvatiti da je zaposlenik epicentar naše kompanije i mi se moramo u tom dijelu mjenjati. Također, u obrazovnom sustavu moramo nove generacije učiti rješavanju problema, a ne učenju činjenica napamet odnosno štrebanju – zaključeno je na panelu.

O balansu vrhunskog menadžmenta i zdravlja na trećem je panelu govorio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je izjavio da ‘ako se bavimo različitim poslovima, opet upravljamo ljudima‘.

– Da bih bio uspješan u vođenju reprezentacije moram biti fizuički i psihički u iznimnoj kondiciji. Upravo obitelj i Bog mi daju mentalnu sngagu i to nije fraza. Drago mi je da moji dečki kada dolaze na pripreme i utakmice dolaze nasmijani i sretni. Uspjeli smo razviti kult reprezentacije i to me čini neopisivo sretnim i ponosnim – poručio je izbornik.