Kostas Nebis, Hrvatski telekom: Predani smo investicijskim planovima

U sklopu ankete za Liderovih 500 najboljih o budućnosti poslovanja Hrvatskog Telekoma, progovorio je Kostas Nebis, predsjednik Uprave

Neviđeni rast cijena električne energije i rekordno visoka inflacija predstavljaju izazov za cijelo gospodarstvo. Međutim, usprkos rastućim makroekonomskim pritiscima, uspjeli smo ostvariti solidne rezultate u prvih šest mjeseci 2022. ojačavši poziciju vodeće fiksne i mobilne mreže, ostvarivši pritom i rekordno visoko zadovoljstvo korisnika.

Ova postignuća predstavljaju nastavak provedbe naše fokusirane strategije, no očekujemo kako će nepredvidivo i nestabilno makroekonomsko okruženje i učinci inflacije na našu profitabilnost postati još vidljiviji u drugoj polovici godine. Pozdravljamo nacionalni paket mjera koji uključuje mala, srednja i velika poduzeća, a koji će tijekom narednog perioda omogućiti gospodarstvu da se nosi s velikim teretom cijena električne energije koje su bez presedana i koje utječu na sve grane gospodarstva kao i standard života građana. Doneseni paket mjera definitivno će biti potpora radu nacionalnog gospodarskog motora, za kojeg je ključno da ne trokira sada kada je najvažnije.

Hrvatski Telekom podržava nacionalne prioritete te stoga i u ovakvim okolnostima ostajemo predani svojim investicijskim planovima, pri čemu naša ulaganja u optiku i 5G igraju ključnu ulogu u gospodarskom i društvenom razvoju, učinkovito osiguravajući platformu za budući napredak. Ovo je osobito bitno uzmemo li u obzir najnoviji DESI indeks koji je odraz izostanka modernizacije dijela regulatornog okvira, posebice u pogledu fiksnog širokopojasnog interneta, a zbog čega Hrvatska kaska za zemljama EU-a i sprječava je u iskorištavanju digitalnih prilika koje bi mogle dati prijeko potreban poticaj gospodarstvu.

To je i razlog zbog kojeg smo nastavili s daljnjom izgradnjom naših mreža, pri čemu smo ponovno osvojili nagrade Best in Test za najbolju i najbržu mobilnu i fiksnu širokopojasnu mrežu. Optičkom mrežom pokrili smo gotovo pola milijuna kućanstava i tvrtki, radimo na povezivanju dodatnih 150 tisuća korisnika u ruralnim i prigradskim područjima diljem Hrvatske do kraja 2023., dok s 5G već imamo pokriveno više od dva milijuna ljudi i gotovo 100 gradova. Nećemo stati na ovome jer su ulaganja u kritičnu infrastrukturu koju gradimo ključna za novi ciklus gospodarskog rasta i šireg društvenog razvoja. Zbog toga u izazovnom poslovnom okruženju ostajemo predani svojim investicijskim planovima.