Lufthansim menadžerima bonusi, u Croatia Airlinesu dodatak za prevladavanje inflacije

Njemačku javnost nedavno je uznemirila najava nacionalnog zračnog prijevoznika Lufthanse da će se upravi uoči blagdana isplatiti bonusi. Nije bio toliko problem u bonusima samima po sebi, koliko u činjenici da je tvrtka ne tako davno tražila pomoć savezne vlade kako bi izbjegla bankrot. Naime, usred pandemije, karantene i zatvaranja granica, Njemačka je država preuzela 20-postotni udjel u Lufthansi kako bi ga spasili od najgoreg. I ne samo to, kompanija je primala državnu pomoć i prošle i ove godine, pa i ne čudi da je medijsko otkriće o isplati bonusa za 2021. i 2022. godinu uskomešalo duhove. Tim više što na takvo "spašavanje" Lufthanse ni Europska komisija nije gledala blagonaklono.

Sve to motiviralo nas je da pitamo i domaćeg nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines hoće li i njihova uprava na čelu sa Jasminom Bajićem dobiti bonuse, tim više što kompanija bez pomoći države ne može letjeti odnosno bez dokapitalizacija ne bi mogla funkcionirati. Posljednja dokapitalizacija dogodila se u nedavno, prije par dana, kada su dioničari Croatia Airlinesa na izvanrednoj glavnoj skupštini donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala za 296 milijuna kuna, a cjelokupni taj iznos trebala bi uplatiti država. To konkretno znači da će se povećati temeljni kapital sa 627,9 na 923,9 milijuna kuna, odnosno za 296 milijuna kuna, i to izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Bilo kako bilo, Croatia Airlines, odgovorili su na naš upit, neće upravi isplatiti bonuse. Kako kažu u svom odgovoru, "ugovorima o radu nije predviđena isplata bonusa menadžmentu tvrtke te se navedeni bonusi ne isplaćuju". No, to nije baš tako...

Naime, na plaće i druga primanja članova uprave društva, koje je, uzgred rečeno, uvršteno na popis pravnih osoba od posebnog interesa za RH, primjenjuje se Odluka Vlade RH o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava. A na tu odluku odluka o politici plaća u nacionalnom zračnom prijevozniku.

- Prilikom utvrđivanja fiksnog i varijabilnog iznosa primitaka članova Uprave primjenjuju se kriteriji koji su u korelaciji s prosječnom mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenom u pravnim osobama u RH. Fiksni dio plaće utvrđuje Nadzorni odbor u skladu s Odlukom Vlade, a varijabilni utvrđuje Nadzorni odbor ako za to budu ispunjeni posebni uvjeti – stoji u dokumentu naziva Politika primitaka članova uprave i nadzornog odbora Croatia Airlinesa za razdoblje 2021. do 2025. godine.

U tom dokumentu navodi se i to da uprava i nadzorni odbor imaju pravo i na stimulativnu nagradu za ostvarivanje višegodišnjeg plana (tri i više godina), no ako je vjerovati odgovoru iz tvrtke, ove godine bonusa biti neće. Možda ih treba pitati nagodinu ili godinu poslije...

No, premda menadžment ove godine neće biti nagrađen, zaposlenici hoće. Kako su odgovorili iz Croatia Airlinesa, na temelju odredbi Kolektivnog ugovora zaposlenicima Croatia Airlinesa isplaćena je božićnica u iznosu od 750 kuna.

- Osim toga, u namjeri da pridonese prevladavanju negativnog utjecaja inflacije na životni standard svojih zaposlenika Uprava tvrtke donijela je odluku o isplati dodatne naknade u iznosu od 1750 kuna – stoji u odgovoru iz Croatia Airlinesa.