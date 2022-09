Luka Orešković: Bili smo jedini hrvatski ulagač u Turskoj i time izazvali puno pažnje

-Turska kompanija CMC 2020. godine bila je prva akvizicija koju je M Plus grupa realizirala izvan Adria regije. Prilikom ubrzanog rasta borili smo se s nedostatkom radne snage u regiji, nedostajalo nam je tri tisuće zaposlenika. Tražili smo dodatne resurse i bazen radne snage koja je konkurentna i kvalitetna. Na tursko smo tržište ušli u siječnju 2020., puno je mladih ljudi bilo zainteresirano za suradnju no nakon dva mjeseca suočili smo se s COVID-om. Tako da se nismo vidjeli sljedećih 16 mjeseci, sve smo odrađivali online. No imali smo izvrsnu potporu i javnog i privatnog sektora. Bili smo jedini ulagač iz Hrvatske, a samim time osebujni. Izazvali smo puno pažnje – ispričao je Luka Orešković, izvršni predsjednik M Plus grupe na panelu koji se danas održao u sklopu Hrvatsko-turskog poslovnog foruma u hotelu Westin, gdje su se turskoj i poslovnoj zajednici obratili i hrvatski i turski predsjednici.

Orešković je dodao i to da je preuzimanje turske tvrtke bio strateški poslovni iskorak M Plus grupe, koji je pomogao da se regionalna kompanija transformira u vodećeg BPTO igrača. -Tijekom krize tržišta radne snage upravo nam je tursko dinamično i jezično bogato tržište pružilo povećanje broja ljudi kako bismo mogli uslužiti najzahtjevnije međunarodne kompanije. M Plus osim u Istanbulu djeluje na još šest lokacija diljem Turske, gdje zapošljava više od šest tisuća ljudi – istaknuo je Orešković.

Ulagači potencijal Hrvatske

Velibor Mačkić, poseban savjetnik predsjednika RH današnji je forum nazvao biznis diplomacijom u pravom smislu riječi. Spomenuo je i to da je od počeka mandata predsjednika Zorana Milanovića, većina poduzetnika koja ga je posjećivala bila iz Turske. - Radi se o popisu kompanija koje su već ulagale u Hrvatsku i namjeravaju i dalje ulagati. Predsjednik gdje god putuje, može pokrenuti poslovne teme, a ambasade bi trebale biti marketinške agencije za hrvatske kompanije – istaknuo je Mačkić, osvrnuvši se na to da male i srednje tvrtke uglavnom koje nemaju sredstva za marketinška istraživanja pa trebaju takvu vrstu pomoći.

Na panelu je sudjelovao i Burak Baykan, regionalni direktor Doğus grupe, istaknuvši da je još 2009. godine, prilikom ulaska na hrvatsko tržište, bio uvjeren u ulagački potencijal Hrvatske. – Izašli smo iz naše prve investicije, biznis s marinama, promijenili porftelj, međutim i dalje ulažemo u turizam. U tijeku je naša najveća investicija u rekonstrukciju hotela Maraksa u Zadru, gdje ćemo graditi i rezidencijalne objekte – najavio je Baykan.

Na pitanje zbog čega Turci traže sve više drugih djelatnosti za ulaganja, mimo turizma, odgovorio je da bi razlog tome mogla biti činjenica da i sama Turska ima ima ogromne turističke potencijale. - Moguće je da veliki investitori u turizmu radije ulažu na nacionalnom, nego međunarodnom nivou. Pandemija je pogodila turizam, ali imali smo i jak povratak. Ovogodišnji rezultati premašili su 2019, tako da imamo puno očekivanja u budućnosti. Investitori su pod pritiskom porasta velikih troškova poslovanja, tako da su svi izazovi više vezani za globalne nego regionalne razloge – zaključio je Baykan.