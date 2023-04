M San Grupa korak po korak širi vlastitu proizvodnju

Prošla su vremena u kojima je distribucija tuđih proizvoda bila neupitno lukrativan biznis kao što je to bilo potkraj prošlog i početkom ovog stoljeća kad je Stipo Matić osnovao M SAN, tvrtku kojoj je primarna djelatnost distribucija računalnog hardvera, softvera i potrošačke elektronike. U to vrijeme na hrvatskom je prodajnom tržištu IT opreme konkurencija bila skromna, glavnu je riječ vodio HG Spot, a internetske trgovine poput Alibabe bile su udaljene još cijelo desetljeće.

S mrežom u kojoj je više od 6100 partnera u regiji te s distribucijskim ugovorima s više od pedeset vodećih svjetskih brendova informatičke opreme i potrošačke elektronike, distribucija i logistika još su primarna djelatnost M SAN Grupe, kompanije osnovane samo dvije godine nakon utemeljenja tvrtke M SAN i na koju je preneseno njezino poslovanje. Strategija razvoja od početka se temeljila na jačanju portfelja sa svim većim svjetski poznatim brendovima informatičke opreme i potrošačke elektronike, a u posljednjih dvadesetak godina, otkad je M SAN Grupa registrirala svoj prvi brend Vivax, vidljiva je bila i dugoročna strateška orijentacija korak po korak ​prema vlastitoj proizvodnji.

U 28 godina postojanja ništa se u toj kompaniji nije događalo naglo i preko noći. Promatrajući njezin razvoj sa strane, čovjek stječe dojam da njezin osnivač, vjerojatno najsamozatajniji među nemalim brojem samozatajnih hrvatskih poduzetnika, svaki svoj potez planira godinama, kao da ima na raspolaganju sve vrijeme ovoga svijeta. No možda se varamo. Napokon, radi se o kompaniji koja je u prošloj godini ostvarila ukupan prihod od gotovo 330 milijuna eura, po čemu je najveća hrvatska tvrtka u IT branši, tri puta veća od iduće po veličini IT tvrtke u Hrvatskoj, King ICT-a, također u vlasništvu Stipe Matića, koji je prema tome doista stvarni king hrvatskog, ali i regionalnog IT tržišta.

U prvoj polovini svoga dosadašnjeg vijeka M SAN Grupa bila je ponajprije fokusirana na širenje svoje distribucijske djelatnosti po regiji, a uz nju i logističke te servisne djelatnosti, što osnivanjem vlastitih tvrtki pod imenom Kim Tec, što preuzimanjem domicilnih. Paralelno s aktivnostima širenja distribucije po regiji počeli su i razvoj i proizvodnja vlastitih robnih marki, kojih u portfelju M SAN Grupe sad ima pet, a koje pokrivaju vrlo širok spektar uređaja, računala, komponenata, električnih bicikala i romobila.

Proizvodi pod vlastitim robnim markama proizvode se u Kini, Turskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Veći dio proizvodnje realizira se u pogonima trećih osoba, a manji dio otpada na pogone kompanije MS Industrial, Matićeve​ joint venture tvrtke u Kini. U vlastitim pogonima M SAN Grupe u Beogradu i Rugvici pokraj Zagreba proizvode se, odnosno sklapaju, osobna računala marke MSGW i TV uređaji pod markom Vivax, a od prošle godine u pogone u Rugvici iz Kine je preseljeno i sklapanje električnih bicikala marke MS Energy. Uzgred, Vivax je jedan od rijetkih europskih brendova potrošačke elektronike koji svoje proizvode izrađuje na europskom tlu.

Da strategija razvoja vlastitih marki postaje sve važnija, može se iščitati i iz toga što je M SAN Grupa nedavno objavila obvezujuću ponudu za preuzimanje bjelovarske tvrtke Data Link, male, ali visokotehnološke tvrtke koja razvija vlastite proizvode. Data Link ima ono što joj treba: proizvodnju specijalne LED rasvjete, proizvodnju elektronike te projektno orijentirana tehnološka rješenja za različite globalne naručitelje. M SAN Grupa pak ima ono što treba Data Linku – odlično razvijenu distribuciju.

Cijeli članak od M San grupi čitajte u digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera.