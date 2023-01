Marinko Nikolić (Adriakarton): Svijest potrošača se promijenila, traže se ekološki proizvodi što kartonska kutija svakako jest

Od 1991., kad je trogirski Adriakarton osnovan, proizveo je oko 30.000 tona ambalaže i danas je najveća tvornica kartonske ambalaže u Dalmaciji. Proizvodi sve vrste kutija: od malih za olovke do velikih za hladnjake. Bilježi stabilan razvoj tijekom tri desetljeća, a sve jača okrenutost svijeta prema ekološki održivim proizvodima jamči mu dobru budućnost

Vinarstvo, slastičarstvo, pekarstvo, cvjećarstvo, farmacija, poljoprivreda, veletrgovina, nakladništvo, uljarstvo, pizzerije, proizvodnja namještaja i čokolade te automobilska industrija, samo su neke od djelatnosti za koje Adriakarton iz Trogira izrađuje kartonsku ambalažu. Od 1991. godine kada je Adriakarton osnovan, proizveo je oko 30.000 tona ambalaže ili 1000 tona kartonskih kutija na godinu, a sa svojih 2500 četvornih metara najveća je tvornica kartonske ambalaže u Dalmaciji. Osnivač i direktor Marinko Nikolić kaže da proizvode sve vrste kutija, od troslojnog i peteroslojnog valovitoga kartona, s tiskom ili bez, štancane ili amerikanke (lijepe se nakon pakiranja, nisu samosložive) odnosno, najjednostavnije rečeno: po narudžbi izrađuju sve – od kutijica za olovke do kutija za hladnjake.

Kartonaža je prije svega mjesna priča, rekao je Nikolić, ponajviše zato što kartonska ambalaža ne trpi dugotrajan prijevoz. Objašnjava da je riječ o robi niskoga cjenovnog razreda koja je ujedno i gabaritna roba te zauzima mnogo prostora. Primjerice, u tegljač nosivosti 40 tona može stati najviše 12 tona kartonske ambalaže.

Među prvima

– Upravo je to naša prednost koja nas štiti od konkurencije s kontinenta, ali istodobno i slabost koja nas zaustavlja u prodoru na tržišta izvan Hrvatske. Ipak, naših kutija ima na proizvodnim vrpcama nekih od najvećih europskih proizvođača automobila poput Grupe Volkswagen te Daimler-Benza, zahvaljujući našim mjesnim kupcima. Oni dijelove za autoindustriju koje proizvode u Solinu i Dugom Ratu pakiraju u naše kutije. Na svojim, pak, počecima bili smo jedna od prvih privatnih tvrtki u županiji, u Trogiru među jedinima. Danas je situacija mnogo drugačija. Ulaskom u Europsku uniju i općenito s trendom internacionalizacije poslovanja, trgovinskih prepreka je sve manje. Dostava, čak i međukontinentalna, svima je lako dostupna, čime je ponuda mnogo veća i raznovrsnija, a potencijalni kupci su informiraniji o alternativama. Kada smo počinjali, na tržištu je vladala nestašica svega. Mislim da bismo uspjeli da smo započeli bilo što budući da je postojala ogromna potražnja doslovno za svime, pa tako i za kartonskom ambalažom. Osim toga, u ono vrijeme postojala je ozbiljna proizvodnja u Dalmaciji, mnogo veća negoli danas te je postojala i velika potreba za proizvodnjom kartonske ambalaže za te proizvode. Tu smo uvidjeli tržišni potencijal i pokrenuli tvrtku – opisuje Nikolić.

Ulaganje u druge djelatnosti

Prije pokretanja proizvodnje ambalaže Nikolić je ulagao u turizam. Bilo je to 80-ih godina, u vrijeme socijalističkog turizma kada je već sagradio prve apartmane na ovim prostorima i među prvima otvorio turističku agenciju u Trogiru. Obitelj je radila i u Njemačkoj 70-ih i 80-ih godina, a Nikolić je bio direktor investicija u tvrtki Unioninvest u Bosni i Hercegovini odakle se s obitelji seli u Trogir potkraj 1986. godine.

– Danas poslujemo u više sektora i imamo više tvrtki, no i dalje sve odluke donosimo u krugu obitelji. Supruga Milka i kći Martina vode sektor turizma, a sinovi Marin i Matej nekretnine, investicije i proizvodnju. Posljednjih godina najvažnije nam je ulaganje u nekretnine. Zašto nekretnine? Presudna je bila strast za nekretninama, osim toga, po struci sam inženjer građevine. Na svojim mrežnim stranicama nudimo i proizvode austrijskog brenda Sopro koji proizvodi vezivne materijale u graditeljstvu. Njegovo zastupstvo dobili smo kao rezultat višegodišnje suradnje, budući da smo te proizvode redovito kupovali i ugrađivali u svoje objekte. A da biste opstali u poslu, posebno u proizvodnji, morate stalno ulagati. Od osnutka do danas imali smo nekoliko ciklusa ulaganja. Jedno od većih ulaganja bilo je 2002. kada smo u rad pustili novi proizvodni pogon površine 1000 četvornih metara. Investirali smo i u kupnju novoga strojnog parka: slotera, štanci, ljepilica, motalica i drugog. Zbog stalnih promjena tehnologije planiramo skoru zamjenu strojeva novim, bržim i modernijim. Osim toga, pomno pratimo trendove i osluškujemo potrebe tržišta za komplementarnim proizvodima, pa s tim u skladu razmatramo i ulaganje u srodne djelatnosti – iznosi Nikolić.

Kartonaža treba Dalmaciji

Upravo je praćenje trendova za Nikolića ključ uspjeha. U koronakrizi, posebno za vrijeme zaključavanja, online prodaja obarala je sve rekorde, što se nastavilo i poslije. Adriakarton je na vrijeme prepoznao taj trend otvorivši vlastiti web shop www.ekutije.hr, u kojemu nudi više od 150 različitih vrsta kutija.

Marinko nikolić: Krize su dio života – U 35 godina bavljenja poduzetništvom u Hrvatskoj promijenio sam dvije države i tri valute, k tome bezbroj zakona, podzakonskih propisa, poreznih politika… Zbog toga je vođenje poslovanja u vremenima krize sastavni dio moga mentalnog sklopa

– Također, u razgovoru s kupcima stalno otkrivamo što treba promijeniti kako bismo im olakšali pakiranje proizvoda. Stoga smo nedavno investirali u kupnju ljepilice koja može lijepiti kutije na četiri točke, što u potpunosti izbacuje upotrebu lijepljenja dna kutije samoljepljivom trakom, kao što je to bio slučaj do sada. Time se uvelike ubrzava postupak pakiranja. U planu su i druge investicije, najveća od njih je svakako ulaganje u digitalni tisak, koji će donijeti revoluciju u svijetu tiska na kutiju, jer ne zahtijeva nikakvu (pred)izradu alata, već radi poput pisača. Međutim, još se ne primjenjuje masovno zbog vrlo visoke cijene. Nadalje, glavninu proizvoda izrađujemo prema narudžbi budući da kupci rijetko imaju proizvode istih gabarita. Ako pak i imaju, svatko od njih želi drugačiji dizajn svoje kutije. Sve im to možemo ponuditi, a za to je zaslužna naša grafička priprema. Smatram da će Dalmacija uvijek imati potrebu za ozbiljnom kartonažom. U budućnosti može samo rasti proizvodnja na ovom području, jer turizam nema dugoročnog opstanka bez proizvodnje. A budući da su proizvodnja i ambalaža kao spojene posude, s povećanjem proizvodnje rast će i potreba za ambalažom, tako i kartonskom – vjeruje Nikolić.

Vruće pitanje cijena

Adriakarton surađuje s nizom domaćih tvrtki kao dobavljačima ili kupcima, a Nikolić izdvaja DS Smith iz Belišća, koji je Adriakartonov pouzdani dobavljač kartonskih ploča od prvog dana. Uvjeren je da bez njegove potpore u počecima ne bi bilo Adriakartona u današnjem obliku. Sa stranim tvrtkama surađuju uglavnom posredno, preko kupaca koji izvoze na strana tržišta, izravno nešto manje, uglavnom su to tvrtke iz BiH. Za Adriakarton je sretna okolnost da se unazad nekoliko godina svijest potrošača promijenila budući da sve više ljudi odabire ekološki održive proizvode. To kartonska kutija svakako jest, rekao je Nikolić, jer se danas karton proizvodi od recikliranoga otpadnog papira.

