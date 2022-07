Marko Primorac preuzeo dužnost ministra financija, poručio da je Vlada svjesna visoke inflacije

Marko Primorac u petak je preuzeo dužnost ministra financija od Zdravka Marića, pri čemu je izrazio nadu da će biti njegov dostojan zamjenik te da će nastaviti sa svim dosad učinjenim pozitivnim pomacima.

Prilikom primopredaje izvješća, koje sadrži pregled organizacije ministarstva, ključne rezultate i postignuća u proteklom razdoblju, kao i izazove koji se pred ministarstvom nalaze, Marić je još jednom čestitao Primorcu na imenovanju te mu zaželio puno uspjeha, zdravlja i sreće.

- Siguran sam da Ministarstvo financija prepuštam u dobre ruke, Markov životopis i dosadašnji rad najbolje o tome govore - ustvrdio je Marić, koji je ministar financija postao još 2016. godine, a prošli tjedan obznanio da podnosi ostavku na svoju dužnost.

Primorcu je rekao da u ministarstvu i svim njegovim sastavnicama rade 'sjajni ljudi', iskoristio je priliku da im se još jednom zahvali na suradnji, a na suradnji je zahvalio i medijima. Novom ministru je savjetovao da se u poslu vodi načelima struke, kao i da bude 'odlučan i čvrst' u svojim stavovima i pristupima.

- Znanja i iskustva mu ne nedostaje, dapače. Ima sjajan tim ljudi i siguran sam da će sve biti u redu - poručio je Marić na primopredaji u Ministarstvu financija.

Primorac, inače izvanredni profesor na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, ustvrdio je da je Marić radio 'izuzetan posao', zahvalio mu je na dosadašnjem radu i svemu što je napravio za očuvanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti. Pritom je izdvojio nekoliko krugova porezne reforme, kojima je došlo do 'doista velikog rasterećenja gospodarstva', kao i podizanje ugleda RH u međunarodnoj i financijskoj javnosti.

Primorac se nada da će biti dostojan zamjenik Mariću i da će nastaviti 'sve pozitivne pomake koje su Vlada RH, a posebno Ministarstvo financija, na tom tragu do sada učinili'.

Na konstataciju novinara da preuzima dužnost u trenucima rekordne inflacije, Primorac je rekao da je vlada do sada već pokazala da se zna nositi s izazovima, poput koronakrize i potresa, pa je siguran da će adekvatno odgovoriti i u ovim okolnostima, na dobrobit građana i očuvanja njihovog standarda, kao i gospodarstva i gospodarskog rasta.

Vlada svjesna visoke inflacije

Nakon što je u Saboru potvrđen za novog ministra financija, Primorac je, na upit novinara da prokomentira rekordnu godišnju stopu inflacije od 12,1 posto u lipnju, kazao da je Vlada svjesna da predstoji jedno izazovno razdoblje, no da je do sada prolazila kroz slične izazove i krize - od covid krize do potresa te da će i za tu aktualnu situaciju pronaći adekvatna rješenja. Kazao je i da će se konzultirati s ostalim kolegama - ministrima gospodarstva i rada te da će se u koordinaciji pripremiti za ono što nas očekuje na jesen.

Najavio je da će se u jesenskom paketu mjera ići prema najugroženijima građanima, onima s najmanjim primanjima, jer njih najviše i pogađa inflacija.

Upitan da prokomentira jučerašnju izjavu bivšeg ministra financija Borisa Lalovca da je košara mjera koje su na raspolaganju u potpunosti iscrpljena, Primorac je istaknuo da postoji još nešto alata u vladinom fiskalnom instrumentariju. No, dodao je i da fiskalna politika nema preveliku moć u borbi protiv inflacije, osim u određenim okolnostima, istaknuvši da ipak postoji određeni prostor da Vlada nešto napravi, obzirom da se i cijene energenata ugrađuju kao input u cijene ostalih proizvoda.

Siguran je da je dorastao zadatku koji je pred njim, a obzirom da je sada već bivši ministar financija Zdravko Marić podigao ljestvicu prilično visoko. Naveo je da je ministar Marić dao veliki doprinos, postizao dobre rezultate, a da to sada prepoznaju i rejting agencije, dodavši da najnovije povećanje kreditnog rejtinga olakšava situaciju u pogledu zaduživanja.

- Činjenica je da veći kreditni rejting odražava i manji kreditni rizik, što znači i da su troškovi zaduživanja države na financijskom tržištu niži - kaže novi ministar financija.

Troškovi zaduživanja bi, ocjenjuje, ipak mogli biti nešto veći nego što su bili dosad, no to neće biti uzrokovano uvođenjem eura, nego situacijom na tržištu koja bi mogla dovesti do porasta kamatnih stopa.

- Ali taj porast bi bio značajno veći da ne uvodimo euro - naveo je Primorac.

Upitan brine li ga da je Marić 'pobjegao' prije nego što su kola krenula nizbrdo, kazao je da ne bi komentirao osobne odluke ministra Marića te da se radi o ministru koji je vrijedno, predano i dobro radio posao.

Rekao je i da ne razmišlja o uvođenju poreza na nekretnine.

- Apsolutno ne, što se mene osobno tiče, to nije nešto što bi trebalo biti na repertoaru ove Vlade u sljedeće dvije godine mandata - naglasio je, dodavši međutim da se zalagao za porez na nekretnine i zalaže se i dalje jer smatra da je to porez koji je izvor najboljeg financiranja lokalnih jedinica i koji može restrukturirati to porezno opterećenje.

- Međutim svjesni smo izazova s kojima smo trenutno suočeni i apsolutno sam uvjeren da trenutno nije vrijeme za uvođenje tog poreza - tvrdi Primorac dodajući da se taj porez sad ne treba uvesti zbog ekonomskih, a ne političkih razloga.

- Nije stvar u tome da mislim da zbog političkih razloga ne treba uvesti porez na nekretnine, nego zbog ekonomskih razloga. Tu želim biti jasan. Zato što u razdoblju inflacije, razdoblju neizvjesnosti, u kojem građani očekuju porast cijena i intervencije Vlade kroz niz mjera koje bi im trebale olakšati ove izazove s kojima se suočavamo, mislim da u takvom trenutku takav porez nije dobro uvesti - kazao je.

Porez na nekretnine, kako je pojasnio, porez je koji zadire u samo strukturu oporezivanja i strukturu financiranja jedinica lokalne samouprave.

- To je porez koji se uvodi u nekim mirnodopskim vremenima, kada možete napraviti dobru pripremu, pripremiti ljude na ono što ih očekuje ali i evaluirati potencijalne učinke uvođenja tog poreza, a to u ovoj situaciji apsolutno ne možete - istaknuo je.

Novinari su Primorca pitali je li u pozadini pritisak banaka koje bi kao vlasnici velikog broja neaktivnih nekretnina podnijele najveći teret te je li pod njihovim pritiskom.

- Ja nisam pod ničijim pritiskom. Nisam još de facto ni stupio na dužnost, odnosno danas stupam na dužnost - kazao je napominjući kako nikakav pritisak na njega nije vršen i kako to govorim kao stručnjak i osoba koja se niz godina bavi pitanjem fiskalne decentralizacije i pitanjem jedinica lokalne samouprave.

Rekao je kako je radio na nizu projekata vezano uz taj segment, pa i sa Svjetskom bankom, pisali su detaljno izvješće na temu financiranja jedinica lokalne samouprave. Svjetska banka također ističe da bi bilo dobro uvesti porez na nekretnine u budućnosti, bez nekog vremenskog roka.

- Ali s obzirom da je bilo već nekoliko pokušaja uvođenja poreza na nekretnine koji su propali i koji su u komunikacijskom smislu možda nedovoljno dobro bili predstavljeni građanima apsolutno, ako i kada se bude išlo u to trebalo bi poraditi da se svi preduvjeti zadovolje, a njih je mnogo. To nije beznačajan porez, no to je i porez od kojeg građani na neki način velikim dijelom i bezrazložno strahuju - rekao je Primorac.

Na pitanje ima li plan B ukoliko dođe do recesije, Primorac je rekao da kako je Vlada reagirala u prethodnim krizama, da će sve mjere će koristiti i u budućnosti ako za to bude potrebe.