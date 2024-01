Mastercard ulaže 4,5 milijuna eura u europska mala poduzeća, prijaviti se mogu i tvrtke iz Hrvatske

Predstavnici malih poduzeća mogu se do 11. ožujka prijaviti za dobivanje sredstava iz Inovacijskog fonda Strive EU i osigurati potporu u iznosu do 500.000 eura

Mastercard je otvorio prijave za Inovacijski fond Strive EU, potpuno novu inicijativu s ciljem ubrzanja razvoja rješenja koja mogu pomoći malim europskim poduzećima na njihovom digitalnom putovanju.

Fond Strive EU će pružiti potporu do 20 projekata iz zemalja članica Europske unije putem bespovratnih sredstava u iznosu do 500.000 eura po projektu. Potpore se kreću od 100.000 do 500.000 eura, pod uvjetom da je za potpore od 250.000 eura i više potrebno najmanje 10 posto sufinanciranja od strane malog poduzeća. Osim financijske podrške Fond nudi i tehničku podršku malim poduzećima, mentorstvo stručnjaka relevantnih za inovacijska rješenja koja poduzeća žele razvijati kao i promociju kroz sam program.

Mogu se prijaviti startupovi, etablirane tvrtke, neprofitne i druge organizacije koje imaju manje od 10 zaposlenih uz uvjet da moraju biti registrirane i djelovati u jednoj ili više od 27 članica EU. Državne institucije kao ni akademske organizacije ne mogu konkurirati za natječaj.

Inovacijski fond poziva na dostavu prijedloga za digitalna i podatkovna rješenja koja podržavaju mala poduzeća na način da:

1. Otvaraju pristup radnom kapitalu i kreditima putem tzv. embedded finance;

2. Osiguravaju siguran put prema digitalizaciji jačanjem kibernetičke sigurnosti;

3. Uspješno navigiraju kroz promjenjive preferencije potrošača i regulatorna očekivanja u vezi s ekološkom održivosti;

4. Koriste prednosti umjetne inteligencije (AI) kako bi uštedjeli vrijeme i povećali prihode.

- Male tvrtke čine temelj europskog gospodarstva i, sada više nego ikada, ključno je da dobiju podršku koja im je potrebna kako bi uspjele u digitalnoj ekonomiji. S veseljem otvaramo prijave na Inovacijski fond Strive EU i s nestrpljenjem očekujemo tijekom sljedećih nekoliko mjeseci čuti o nekim od najboljih projekata koji dolaze od najinovativnijih umova Europe - izjavio je Mark Barnett, predsjednik Mastercarda za Europu.

Prijave za Strive EU

Predstavnici malih poduzeća u Hrvatskoj mogu se prijaviti za sudjelovanje u inicijativi Strive EU te tako dobiti priliku za ubrzanje svog digitalnog puta i ostvarivanje održivog uspjeha u budućnosti. Svi detalji o prijavi za Inovacijski fond Strive EU nalaze se OVDJE.

Rok za prijave je 11. ožujka 2024. godine, do 12 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ocjenjivanje će se provesti u lipnju, a konačni dobitnici bit će objavljeni u studenom 2024. godine.

Razvoj Inovacijskog fonda Strive EU

Inovacijski fond najnoviji je program Mastercardova globalnog programa Strive i prva namjenska aktivnost za Strive EU koja je službeno lansirana u studenom prošle godine u Europskom parlamentu, a provodit će je tvrtka Caribou Digital.

Inicijalno pokrenut 2021. godine, Strive je portfelj filantropskih programa usmjeren na podršku više od 10 milijuna malih poduzeća diljem svijeta kako bi ona uspješno poslovala u digitalnoj ekonomiji. Kroz inicijativu Strive EU, Mastercard namjerava dodatno potaknuti otpornost i rast zajednice malih europskih poduzeća podržavajući inovacije diljem EU koje pomažu malim tvrtkama u pridobivanju kapitala, digitalizaciji te u umrežavanju i stjecanju znanja.

Inicijativa Strive EU temeljit će se na uspjesima dviju inicijativa specifičnih za pojedine zemlje u Europi, Strive Češka i Strive Ujedinjeno Kraljevstvo. Od svog pokretanja 2021. godine, Strive UK je pružio podršku više od milijun poduzetnika, povezujući ih resursima, obukom i mentorstvom kako bi im olakšao snalaženje u digitalnoj ekonomiji. Strive Češka aktivno radi na ubrzanom jačanju kapaciteta lokalnih dionika, pružajući podršku mikro, malim i srednjim poduzećima diljem zemlje putem novih usluga, uključujući ‘peer shadowing‘ (surađivanje među kolegama) i tehničku pomoć, s ciljem dosezanja više od 250.000 malih i srednjih poduzeća.

- Digitalni napredak ima potencijal poslužiti kao ključni faktor kako bi se osiguralo da svi, posebno mala poduzeća koja pokreću naše gospodarstvo, imaju alate za rast i izgradnju svog poslovanja te da ostanu otporni. S nestrpljenjem očekujemo primjenu naučenih lekcija iz naših dosadašnjih programa Strive te proširenje našeg utjecaja i dosega diljem Europe - izjavila je Payal Dalal, viša potpredsjednica za društveni utjecaj, međunarodna tržišta pri Mastercard centru za inkluzivni rast.

Osniva se i Vijeće za mala poduzeća Strive EU

Uz Inovacijski fond, Mastercard će osnovati Vijeće za mala poduzeća Strive EU kako bi okupio europski poduzetnički ekosustav i potaknuo suradnju. Vijeće će, pod predsjedanjem Marka Barnetta, činiti 10-15 utjecajnih stručnjaka, predstavnika privatnog sektora i predstavnika malih poduzeća, a njihova imena će biti objavljena početkom veljače.

Vijeće za mala poduzeća Strive EU odigrat će ključnu ulogu u odabiru korisnika Inovacijskog fonda, kao i podršci dobitnicima s materijalnim i financijskim resursima, uključujući mentorsku podršku tijekom cijelog trajanja inicijative.

Malo poduzetništvo u Hrvatskoj

Mastercard je u Hrvatskoj pokrenuo projekt Uplift kako bi podržao mikro, mala i srednja poduzeća posebno u turističkom sektoru. Ovaj projekt odgovara na izazove s kojima se mali poduzetnici suočavaju, pružajući podršku za njihov tehnološki i tržišni razvoj. U sklopu projekta, Mastercard surađuje s Algebrom kako bi osigurao obrazovni program i stipendije za poduzetnike u turističkom sektoru putem Uplift akademije. Fokus je na izgradnji jačih poduzetnika kroz edukaciju, umrežavanje, mentoriranje i promociju.

- Cilj projekta Uplift je dugoročno transformirati poduzetničko okruženje u Hrvatskoj. Smatramo da su mala i srednja poduzeća presudna za uspjeh gospodarstva te da njihova održivost igra ključnu ulogu u napretku zajednice. Kroz Uplift, Mastercard želi biti pokretač rasta i inovacija, pružajući ne samo financijsku podršku, već i nužna znanja potrebna za uspjeh u digitalnom dobu. Želimo razvijati poduzetnike koji nisu samo svjesni digitalnih trendova i prilagodljivi, već i vođeni strateškim razmišljanjem te sposobni donositi inovativne odluke - izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Ovaj dugoročni projekt prilagođava se potrebama zajednice i usredotočuje se na revitalizaciju turizma te digitalnu transformaciju mikro, malih i srednjih poduzetnika.