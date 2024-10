Matej i Kristijan Krištić (Rox): Pad marže zbog zamrzavanja cijena goriva nadomjestili smo dodatnim prodanim količinama

Kompaniju Rox osnovao je Ivo Krištić 1992., na čijem čelu je bio sve do prošle godine kada je upravljanje prepustio svojim sinovima Mateju (35) i Kristijanu (32), s kojima smo i razgovarali o poslovanju i poslovnim prilikama te planovima. Matej je diplomirao na studiju financija u Švicarskoj i radio u Londonu, a Kristijan je završio studij za menadžment i marketing u Londonu i radio u Kini. Kompanija se bavi distribucijom i prodajom robe široke potrošnje, zastupanjem poznatih svjetskih brendova u kategorijama autokozmetike, autoopreme, kućanstva, igračaka, prehrane, vrta, alata, biciklizma…, a ima i svoju distribuciju, tj. logistiku. Drugi sektor su benzinske crpke, kojih je šest (dvije u Hrvatskoj te jedna franšiza i tri u BiH), a ove godine počeli su graditi i poslovni hotel, čime su i definitivno krenuli u razvoj novog segmenta poslovanja – hotelijerstva.

Zanimljivo je da je Rox 2019. ostvario 19,7 milijuna eura prihoda, da bi 2020., u godini pandemije i lockdowna, bio povećan na 30 milijuna eura. Prošla je godina pak završena s 49,5 milijuna eura prihoda. S Matejom i Kristijanom razgovarali smo o svemu, bilo je zanimljivo čuti kako su reagirali u nekim situacijama u kojima se našla njihova kompanija, kao i druge kompanije na tržištu, poput koronakrize, ali i zamrzavanja cijena goriva, o čemu odlučuje Vlada. Za vrijeme pandemije i lockdowna, doduše, na čelu kompanije bio je njihov otac, ali oni su već tada bili involvirani u sve poslovne procese, a njihova poslovna odluka, donesena u konzultaciji s ocem nakon što je vlada premijera Andreja Plenkovića zamrznula cijene goriva, mogla bi inače biti zanimljiva za poduzetnike.

Ipak, kad je u pitanju ocjena te Vladine odluke, Krištići nisu htjeli odgovoriti na to pitanje. Također ni na pitanje traje li zamrzavanje cijena predugo, što misle mnogi poduzetnici i ekonomski analitičari. No to je njihovo pravo. Također je zanimljiv model upravljanja koji će primijeniti kada sagrade poslovni hotel, o čemu već imaju sve dogovoreno s francuskim lancem hotela Novotelom. Kompanija Rox zadnjih pet godina imala je velike skokove u prihodima, donijela je neke strateške odluke, a o tome, kao i o drugim temama razgovarali smo s braćom Krištić.

Krizne su godine prohujale, a vi ste uspjeli dobro poslovati. U čemu je tajna?

Kristijan: – Rasli smo u svim segmentima. Primjerice, 2019. završili smo rekonstrukciju crpke u zagrebačkoj Slavonskoj aveniji i od nje počeli ostvarivati prihode. Dio rasta ostvarile su naše benzinske crpke, ali rasli smo i u svom temeljnom biznisu – distribuciji i prodaji robe široke potrošnje. No svakako da je važan udio u rastu prihoda ostvaren zahvaljujući tada velikoj potražnji za maskama. S obzirom na to da imamo veliki broj dobavljača iz Kine, avionima smo dovozili maske kako bismo ih što prije distribuirali po Hrvatskoj. Zapravo smo bili jedni od rijetkih čije su maske imale certifikat. Prodaja dobrog dijela robe je stala i morali smo nečim nadomjestiti promet. I segment ‘napravi sâm‘ jako je rastao tada kad su ljudi ostajali doma.

Matej: – Rasla je tada i internetska prodaja, što ne treba smetnuti s uma. Osim toga, rastu prihoda idućih godina pridonijeli su i novi ugovori, primjerice kada smo 2019. počeli prodavati gumene bombone. Uspjeli smo se posložiti u uvjetima kada smo svi imali probleme zbog kašnjenja isporuka, cijene kontejnera su sa 1500 eura skočile na 17 tisuća dolara. Prije je dobava iz Kine trajala oko tri mjeseca, sad smo računali na šest.

Koliki je udio od benzinskih crpki u strukturi prihoda i kakva su vaša iskustva nakon što je Vlada zamrznula cijene goriva?

Matej: – Udio je oko 30 posto, a što se tiče zamrzavanja cijena, marža je pala, ali taj smo gubitak nadomjestili dodatnim prodanim količinama. Snašli smo se tijekom pandemije, i sada smo se snašli, privukli smo nove kupce.

Koji su to kupci?

Kristijan: – Imamo maloprodaju i veleprodaju, odnosno jako mnogo maloprodajnih kupaca jer su benzinske crpke na dobrim lokacijama. I veleprodaja raste. Naš je veleprodajni tim, koji taj posao radi tridesetak godina, obavio uistinu dobar posao.

Kako ste poslovali u prvih devet mjeseci ove godine?

Matej: – Prihod je rastao za 20 posto, manje-više jednako u svim segmentima. Ispunjavamo planove i mislimo da će ova godina biti dobra.

Pretpostavljam da je prihod zadnjih godina rastao dijelom i zbog rasta cijena. Hoće li cijene tih proizvoda rasti i sljedeće godine?

Matej: – Vjerojatno će rasti, ali to ne ovisi o nama, nego o proizvodnji, sirovinama koje upotrebljavaju naši dobavljači. Prema svojim kupcima želimo biti fer i zadržati što niže marže, ali katkad nije moguće zadržati cijene. Primjerice, na svjetskim je burzama cijena kakaa drastično porasla, pa je porasla i cijena nekih čokolada. Sad je bilo pitanje što raditi s tim proizvodima: i dalje ih prodavati ili zamijeniti sličnim koji imaju i manje kakaa. Dakle, ne ovisi samo o nama. S druge strane, sada svjetsko gospodarstvo ima problem zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, pa nije isključen novi poremećaj logističkih lanaca, kao što se već događa na dijelu Arapskog poluotoka na kojem utjecaja imaju Huti.

