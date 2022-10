Mediteranske zemlje pozivaju Nijemce da prezime kod njih i uštede na grijanju, a mi ih zovemo samo na Advent

Ostavite ove zime svoj njemački dom, ne plaćajte skupi njemački plin, unajmite preko zime luksuznu kuću za odmor na mediteranskom suncu uz gakanje galeba i svježe riblje specijalitete i radite iz... Grčke, Malte i Španjolske. Njemački mediji su posljednjih tjedana doista puni ovakvih reklama kojima se poziva Nijemce da prezime na Mediteranu, daleko od krize koja je zahvatila cijelu Europu, koja se, čini se, na suncu Mediterana, premda zubatom, bolje podnosi.

Iako je Hrvatska kao destinacija Nijemcima bliža i od Grčke i od Malte, a pogotovo od Španjolske, domaći turistički sektor ove godine nije uočio priliku za takvo oglašavanje u njemačkim medijima. No, to ne znači da interesa za "prezimljavanje" u hrvatskim luksuznim kućama za odmor nema. Prema nekim iskustvima iz Istre, pojedina mjesta već su popunila kapacitete za ovu zimu, no radi se doista o izoliranim slučajevima. Kuća, dvije u zabačenom istarskom mjestašcu koje su popunjene cijele zime ne znači da su Nijemci ili bilo koji drugi strani gosti odlučili proljeće dočekati uz krckanje vatrice u kaminu u Hrvatskoj, nasuprot kuća u Njemačkoj koja je neće smjeti grijati preko 21 stupnja.

– Smještaj u luksuznim vilama integrira specifičnu razinu profila gostiju koji su najčesće visoke ili najviše razine platne moći pa takvi navodi kako Nijemci dolaze uštediti na grijanju dolaskom u vile u Hrvatsku nije pretjerano logična jer je riječ o kapacitetima koji su svojom cjenovnom razinom značajno iznad prosjeka i privlače goste koji su materijalno i financijski situirani – objasnio je Josip Stulić, osnivač i konzultant Croatia Luxury Rent agencije.

Interes za božićne i novogodišnje blagdane

Prema njegovim riječima, po pitanju punjenja kapaciteta, ove su sezone imali produljenu ljetnu sezonalnost koja iznosi 65 posto popunjenosti svih njihovih jedinica, a interes za nadolazeće razdoblje je i dalje izražen.

– No, on se temelji na periodu oko božićnih i novogodišnjih blagdana, dok su termini prije tog perioda na tragu prošlogodišnjih ostvarenja, bez značajnijih pokazatelja pada ili značajnijeg povećanja – ispričao nam je Štulić.

Njegovu teoriju potvrđuju, doduše, neslužbeno i druge agencije koje predstavljaju luksuzne kuće za odmor, interes i booking na razini je prošle zime.

Za Kristijana Staničića, predsjednika Hrvatske turističke zajednice (HTZ), nema ništa sporno što se Hrvatska nije u njemačkim medijima upuštala u kampanju privlačenja ljudi da zimu dođu provesti u našu zemlju. No, to ne znači da nema kampanja na tom tržištu.

– Uskoro kreće kampanja ciljano za kamping tržište, kao i kampanja za nautičko tržište, nakon čega će uslijediti kampanija za Advent – zaključio je Staničić.