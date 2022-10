Mi Hrvati: Za Katar prodani gotovo svi aranžmani po 40 tisuća kuna

Još je manje od mjesec dana preostalo do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru, kojeg su mnogi kritizirali po nekoliko točaka – od nepovoljnih termina održavanja utakmica, zaštite ljudskih prava, nemogućnosti konzumacije alkohola do natprosječnih cijena.

Međutim, kako stvari stoje, uvijek se u Hrvatskoj nađe dovoljno navijača kojima ništa od toga ne smeta i koji su spremni platiti koliko god treba kako bi podržali ‘vatrene‘.

Službena agencija Hrvatskog nogometnog saveza je Ban Tours iz Zagreba, koja je za odlazak u Katar pripremila bogati program za posjetitelje, u trajanju od pet dana, tijekom kojih gosti imaju priliku prisustvovati na dvije nogometne utakmice. Vlasnik Ban toursa Željko Marković kaže da je Katar specifičan po tome što ima vrlo ograničen smještajni kapacitet te da mnogo posjetitelja neće imati priliku uživo pratiti prvenstvo upravo iz tog razloga. Međutim, kaže i to da je, s obzirom na sve trenutne globalne izazove, potražnja za Katarom veća nego što su u agenciji očekivali, a uđe li hrvatska reprezentacija drugi krug natjecanja, taj interes će još više ‘poskočiti‘.

-Za sada smo prodali preko 300 aranžmana, na sva tri programa ostalo je još ostalo 50-ak mjesta i intenzivno radimo na idućim fazama. Na proteklim prvenstvima bolje su išle rezervacije za kraća putovanja, međutim u slučaju Katara vrlo je teško organizirati putovanje samo na jedan dan jer charter zrakoplov ne može čekati putnike na aerodromu u Dohi već se mora preseliti u Dubai ili na neku drugu lokaciju. To je vrlo zahtjevna i na koncu skuplja varijanta – priča Marković, dodajući da u charteru surađuju s Croatia Airliniesom i Qatar Airwaysom.

Ono što je također specifično za Katar je da poslovni partneri traže plaćanje apsolutno svih usluga unaprijed, i aviokarte i transfere i smještaj po principu ‘uzmi ili ostavi‘ pa se stoga i od kupaca aranžmana očekuje da uplate prilikom rezervacije aranžmana 100 posto iznosa.

Ban Tours je smještaj za posjetitelje organizirao u središtu Dohe i to na dvije atraktivne lokacije: na putničkom brodu, novoizgrađenom MSC Cruiseru "World Europa" koji se nalazi u samom centru grada u blizini Katarskog nacionalnog muzeja te Muzeja Islamske Umjetnosti te u, također novoizgrađenim stanovima, na ekskluzivnoj lokaciji "The Pearl", gdje su dostupni jednosobni te dvosobni stanovi za dvije, odnosno četiri osobe.

-S obzirom na trenutnu potražnju za smještajem niti pet Doha ne bi bilo dovoljno za smještaj svih navijača. U Rusiji je situacija bila sasvim drukčija, igralo se u pet, šest gradova, od kojih je svaki imao kapacitet koliko ukupno ima Doha. Uz to, sve je prilično skupo, cijena noćenja u hotelu kreće se od tisuću do dvije tisuće eura, dok se cijena leta iz Hrvatske za Dohu popela na dvije tisuće eura. Tako da ne očekujemo klasične navijače kakvi su išli na Svjetsko prvenstvo u Rusiju već posjetitelje veće platežne moći – kaže Marković.

Programi Ban Toursa pokrivaju sve usluge poput taksi zračnih luka, transfera, smještaja i hrane te izleta koji zvuče prilično atraktivno – od šopinga, posjeta muzejima, do vožnje terenskim vozilima kroz pustinjske dine i jahanja deva te krstarenja drvenim čamcima. Šestodnevni aranžman, od 22. do 28. studenog košta 39.750 kuna, bez ulaznice za utakmicu.

Prodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo organizira i provodi Fifa kao organizator natjecanja te su već održana dva kruga prodaje karata u travnju i kolovozu za igru u skupini F protiv Maroka, Kanade, i Belgije.

Navijački sektori svih reprezentacija imaju kapacitet od osam posto ukupnog kapaciteta stadiona, pa je to primjenjivo i za utakmice hrvatske reprezentacije.

Kako najavljuju u Hrvatskom nogometnom savezu, postoji mogućnost da se, u dogovoru s Fifom, omogući kupnja dodatnog kontingenta ulaznica, i u tom slučaju će HNS pravodobno obavijestiti javnost.

- Prema brojkama koje smo do sada dobivali iz Fife, interes za hrvatskim sektorom je manji od uobičajenog na velikim natjecanjima te očekujemo između 1.500 i 2.000 hrvatskih navijača na utakmicama prvog kruga. Manji interes prvenstveno pripisujemo ograničenim opcijama smještaja u Dohi te stoga očekujemo puno veći broj interesenata u slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u drugi krug, kada će se puno smještaja osloboditi te će postati dostupniji navijačima – kažu u HNS-u.

Cijene pojedinačnih ulaznica za prvu fazu natjecanja iznose od 500 do 1.700 kuna, dok se za, primjerice, polufinale kreću od tri do osam tisuća kuna, što znači da bi u grubo navijača posjet Kataru na pet dana mogao izaći i do deset tisuća eura sa svim troškovima.

Marković kaže da je za sada organizacija Svjetskog prvenstva u Kataru izvrsna, pogotovo osiguranje. S obzirom na to da je u toj zemlji zabranjena konzumacija alkoholnih pića i droga te da gotovo nema kriminala, na ovom prvenstvu se očekuje i drukčiji profil posjetitelja s drukčijim navikama od uobičajenih navijačkih. Postoji samo mali broj dozvola izdanih za hotele koji unutar kuće smiju točiti alkohol inače se niti u hotelima ne smije konzumirati alkohol, a kamoli u javnosti. Međutim, Katar je, svjestan svojih kulutorloških razlika u odnosu na druge zemlje, omogućio konzumaciju alkohola unutar tzv. fan zona koje se prostiru na velikim površinama diljem cijeloga grada pa time i teza da se ne može konzumirati alkohol za vrijeme Svjetskog prvenstva baš i ne stoji.

Iako se po cijenama da zaključiti da je Svjetsko prvenstvo u Kataru rezervirano isključivo za društvenu elitu koja si može priuštiti nekoliko tisuća eura za par dana putovanja, Marković kaže da postoji veliki broj ljudi u Hrvatskoj, fanova hrvatske reprezentacije, kojima je odlazak na velika prvenstva životni stil. – Poznajem neke poljoprivrednike iz Slavonije koji ne idu nigdje drugdje, osim na Svjetska prvenstva. Samo na to troše novac– kaže Marković.

Osvrnuo se i na organizaciju idućeg prvenstva za četiri godine koje će se održati u SAD-u, Meksiku i u Kanadi, koje će, kaže, biti prilično zahtjevno. Očekuje se značajno više posjetitelja, s obzirom na praktički neograničene kapacitete.