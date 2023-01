Milatić o Petrolu: Na kraju ćemo vidjeti čija će biti zadnja

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić u ponedjeljak je izjavio da će od sutra cijene motornih goriva biti nešto više, a da su marže vraćene na lipanjskih 75 lipa preračunato u eure, a izmijenjena je i uredba o trošarinama na energente, što trebaju poštovati Petrol i Crodux.

Milatić je izvijestio da je Vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva te će se od sutra osnovni benzin eurosuper 95 prodavati za najviše 1,33 eura (10,02 kuna) po litri, a dizel za 1,47 eura (11,08 kuna). To je kod benzina poskupljenje za pet eurocenti odnosno 39 lipa i tri eurocenta ili 24 lipe za dizel, izvijestila je vlada. Taj režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

U odnosu na dosadašnji režim, marža je na dizelsko i benzinsko gorivo, za energetske subjekte, vraćena na razinu iz lipnja 2022. od 75 lipa, preračunato u eure. Do sada je ta marža na benzin i dizel bila 65 lipa.

Vlada u ponedjeljak donijela i uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom se nastavlja daljnja primjena mjere sniženja visine trošarine koje je Vlada izmjenama ove Uredbe tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, navodi se u priopćenju s telefonske sjednice.

Uredbom se snižava visina trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te za loživo ulje, za razdoblje do 31. siječnja 2023., i to za 106,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina, 53,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva i 35,14 eura na 1.000 litara loživog ulja. Tako će u siječnju trošarina na bezolovni motorni benzin iznositi 406 eura na tisuću litara, na dizelsko gorivo 353 eura na tisuću litara, a na lož ulje 21 euro na tisuću litara.

Ne vidi nikakav rat

Upitan kako je moguće da su jučer Petrol i Crodux imali više cijene goriva od onih koje je Vlada odredila, Milatić je rekao da je uredba po kojoj su to napravili donesena na zadnjoj sjednici Vlade u prošloj godini, prema kojoj je trošarina na benzin utvrđena na 3,86 kuna za litru, ali da se onda izmjenom te uredbe ta trošarina spušta.

- Do sada se uvijek događalo to da u slučaju tog intermezza od dan ili dva distributeri nisu podizali cijenu, u ovom slučaju Petrol je to napravio. Mi nismo presretni zbog toga što se to dogodilo, ostali to nisu napravili, a od sutra oni moraju cijene na one koje sam izdiktirao - naveo je Milatić.

Objasnio je naime kako se to razdoblje od jednog dana kad uredba (o visini trošarina) ne vrijedi mora dogoditi svakih 90 dana zbog Zakona o nafti i naftnim derivatima, prema kojem se uredbom mogu regulirati cijene najdulje do 90 dana.

Državni tajnik je rekao i da će se voditi računa da u svim razdobljima koja slijede inspekcijske službe, inspektorat i Porezna uprava, vode računa o tome kako i na koji način se određuju cijene da ne bi bilo nekih anomalija. Na pitanje je li potez Petrola, odnosno Croduxa bio u skladu sa zakonom, rekao je da će to utvrditi Porezna uprava i inspektorat.

Upitan je li baš slučajno da su Petrol i Crodux napravili taj potez, naglasio je da svatko ima pravo voditi svoju politiku, ali je i pozvao Petrol i ostale distributere da u tim razdobljima od dan ili dva tog intermezza između uredbi, ne posežu za time. - Svakako, ako od sutra ne vrate cijene, sigurno neće biti u skladu sa zakonom - naveo je Milatić.

Naglasio je i da tu ne vidi nikakav rat između Petrola i hrvatske države, jer svatko odgovara svojem vlasniku, pri čemu Ministarstvo gospodarstva i Vlada RH odgovaraju državi odnosno hrvatskom narodu, a Petrol i Crodux odgovaraju svojim dioničarima.

- Mi ćemo štititi gospodarstvo i građane, oni će štititi sebe, a onda ćemo na kraju vidjeti čija će biti zadnja - zaključio je Milatić.