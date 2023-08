Milijarderi i strategije: Neki ulažu u tvrtke, drugi u otoke

Ljudi koji su izgradili neke od najuspješnijih i najutjecajnijih svjetskih tvrtki na različite su načine širili svoja poslovna carstva akvizirajući razne brendove i tvrtke. Međutim, najbogatiji svjetski milijarderi, uključujući Elona Muska, Bernarda Arnaulta, Jeffa Bezosa i Billa Gatesa, upotrijebili su različite strategije za izgradnju svojih velikih carstava.

Dok se neki nisu umorili od dovođenja sličnih entiteta pod okrilje svojih početnih pothvata, drugi su skrenuli sa svojih staza kako bi istražili druge industrije. Tako je osnivač Amazona Jeff Bezos 2013. učinio upravo ovo drugo kada je kupio novine The Washington Post. Dogovor je sklopljen 5. kolovoza 2013. Osim dijela medijske industrije koju je lijepo posjedovati, jer tko će pisati lijepo o tebi ako neće tvoji, Bezos se 2000. bacio i na svemir kada je osnovao tvrtku za svemirske letove Blue Origin. Mediji, pa svemir, pa još svašta. Naime, kroz svoje vlasništvo nad Amazonom, čiji je i dalje najveći dioničar, Bezos je stekao niz tvrtki od kojih su najviše odjeknula preuzimanja Audiblea (2008.), Twitcha (2014.) i Whole Foodsa (2017.), no manje je poznato da Amazon posjeduje i IMDb (Internet Movie Database - kupljen 1998.) i Zappos.com (kupljen 1998. 2009).

Elon Musk još je jedan milijarder s raznolikim ukusom za akvizicije, a u zadnje vrijeme nešto ga privlače i borbe. Njegovi brendovi Tesla, Space X i The Boring Company već dolaze iz različitih industrija što se samo nastavilo akvizicijom Twittera sada poznatog kao X. Musk također posjeduje i Neuralink Corporation, tvrtku koja eksperimentira s moždanim implantatima. Musk se, kako se vidi, dobro razgranao industrijama, koje bi se u budućnosti mogle još dodatno proširiti s tko zna kakvim Muskovim akvizicijama.

Otoče, otoče

I dok neki ulažu u tvrtke drugi, poput Larryja Ellisona, najvećeg dioničara tvrtke Oracle ulaže u otoke. Tako Ellison posjeduje 98 posto otoka Lana‘i, šestog po veličini na Havajima, gdje sada i živi. Također je osnovao Sensei Ag, tvrtku za koju kaže da joj je cilj donijeti zdravu i pristupačnu hranu svijetu kroz inovativne tehnike uzgoja. Živi bili pa vidjeli!

Omraženi Bill Gates je milijarder koji je vjerojatno najviše odmaknuo od svoje izvorne kreacije, tvrtke Microsoft, pa se sada bavi sa svim i svačim i ima mišljene o svemu, poput recimo zdravstva, infektologije, klime i slično. Najgore od svega je što ga se sluša, iako čovjek nema ama baš nikakve veze s navedenim. Jedan od najbogatijih ljudi svijeta osnovao je najplodniji filantropski pothvat, Zakladu Billa i Melinde Gates pomoću koje zadire u sve industrije.

Među sedam najbogatijih svijeta nalaze se i Bernard Arnault, Warren Buffett i Mark Zuckerberg. Francuz Arnault, koji je i dalje najveći dioničar u luksuznom konglomeratu LVMH, preko entiteta kontrolira svoje istoimene brendove Louis Vuitton, Moët & Chandon i Hennessy, kao i Tiffany & Co., Dior, Sephora i Bulgari.

Warren Buffett i Mark Zuckerberg, također još uvijek najveći dioničari tvrtki koje su ih proslavile, prošli su sličnim putem. Zuckerberg je preko Mete (bivši Facebook) preuzeo velike tehnološke brendove poput Instagrama, WhatsAppa i tijekom svog prodora u virtualnu stvarnost, proizvođača VR naočala Oculus VR (sada restrukturiran kao Reality Labs). Buffett je preko Berkshire Hathawaya prikupio cijeli popis tvrtki za potrošačke proizvode uključujući Dairy Queen, proizvođača sportske obuće Brooks, Duracell, Fruit of the Loom i tvrtku za osiguranje automobila Geico.

A da ruka ruku mije, posebno u milijarderskom svijetu pokazuje i podatak da su mnogi među njima međusobno povezani. Recimo, Larry Ellison posjeduje 1,4 posto Tesle dok najveći dio zaklade Billa Gatesa drži upravo Berkshire Hathaway.