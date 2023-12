Milijarderi usred vlastitog velikog transfera bogatstva

Današnji milijarderi prolaze kroz seizmičku promjenu, prenoseći neviđenu količinu bogatstva na nasljednike diljem svijeta koje je toliko veliko da mijenja sastav tipičnog milijardera. Naime, trenutno, tipični milijarder ima oko 69 godina i zaradio je (gotovo uvijek muškarac) novac od neke vrste poduzetništva. Zanima ga filantropija i vjerojatno će živjeti u Sjedinjenim Državama, koje imaju 751 milijardera koji drže bogatstvo u vrijednosti većoj od 4,5 trilijuna dolara.

Međutim, ova je godina obilježila promjenu u višim slojevima društva, prema UBS-ovom Izvješću o ambicijama milijardera za 2023. godinu.

Novopečeni milijarderi su u razdoblju na koje se odnosi ovogodišnje izvješće veći dio svog bogatstva akumulirali ne poduzetništvom, već nasljedstvom. U stvari, 53 nasljednika dobila su oko 151 milijardu dolara, u usporedbi sa 141 milijardom dolara koju su iskovala nova 84 samostvorena milijardera diljem svijeta.

Predviđa se da će do 2045. godine obični Amerikanci naslijediti oko 84,4 trilijuna dolara. No, nasljedstva milijardera su na nekoj drugoj razini. Tijekom sljedeća dva do tri desetljeća, UBS, koji opslužuje klijente visoke neto vrijednosti, očekuje da će samo 1000 milijardera globalno naslijediti bogatstvo procijenjeno na 5,2 trilijuna dolara.

Ovi mlađi nasljednici često imaju drugačije prioritete od svojih predaka. Vjerojatnije je da će, na primjer, prihvatiti brz tempo tehnoloških promjena i ulagati u rješenja za čistu energiju. Samo 32 posto anketiranih nasljednika reklo je da bi im glavni cilj bio ispuniti svoje filantropske ciljeve ili utjecati na svijet i društvo, u usporedbi sa 68 posto iz prve generacije. Oni su više zainteresirani za utjecajno ulaganje nego njihovi roditelji. Više od polovice od 53 nasljednika odlučilo je ne raditi u obiteljskoj tvrtki.

Ipak, nasljeđe je važno. Više od dvije trećine milijardera koje je anketirao UBS, a koji su naslijedili svoje bogatstvo, kažu da namjeravaju nastaviti razvijati ono što su njihove obitelji započele, a 60 posto želi prenijeti bogatstvo budućim generacijama. I to ne treba preuveličavati promjene koje se upravo sada događaju: oni možda imaju različite prioritete, ali 43 posto nedavnih nasljednika odlučilo je nastaviti raditi u obiteljskom poslu.

Porast akumulacije bogatstva

U posljednja tri desetljeća zabilježen je povijesni porast akumulacije bogatstva. Godine 1995. u svijetu je bilo samo 377 milijardera, s ukupnim bogatstvom od 954 milijarde dolara, prema UBS-u. Sada ih je 2.544.

Dio razloga zašto su nasljednici milijardera naslijedili više novca tijekom prošle godine nego što su milijarderi koji su sami to postali akumulirali, je to što se ova paradigma mijenja. UBS koristi tržište inicijalne javne ponude (IPO) 2022. i početkom 2023. kao jednu ilustraciju trenda. S manje IPO-a, manje je prilika za milijardere poput Marka Zuckerberga. Ipak, 21 posto novopečenih milijardera iz tog razdoblja svoje je bogatstvo steklo upravo IPO-om.

- Iako nasljedstvo neće uvijek nadmašiti poduzetništvo kao izvor bogatstva novih milijardera, ono očito postaje sve materijalniji čimbenik u stvaranju novih milijardera i pokazuje kako se bogatstvo akumulira unutar obitelji - stoji u izvješću.