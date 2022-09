Ministarstvo graditeljstva čuva 450 milijuna kuna za Inu

Nakon što je premijer Andrej Plenković izjavio da je s računa jednog od osumnjičenih za nezakonitu preprodaju hrvatskog plina prebačeno 450 milijuna kuna u državni proračun, zanimalo nas je zašto je taj novac uplaćen na račun države s obzirom da je oštećena tvrtka Ina, a ne država.

Iz Ministarstva financija nismo dobili odgovor, dok su nas iz DORH-a uputili da se obratimo USKOK-u, koji također nije za sada poslao odgovor.

Ipak, iz jedne državne institucije neslužbeno su nas uputili na članak 557.a Zakona o kaznenom postupku u kojem piše sljedeće: 'Radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjom ovlašteni tužitelj može prije i nakon pokretanja kaznenog postupka predložiti osiguranje bilo kojom privremenom mjerom kojom se postiže ta svrha, a posebno… oduzimanjem i polaganjem gotovoga novca, vrijednosnih papira te njihovom predajom državnom tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom.'

Ina može tražiti povrat novca

To znači da je spomenutih 450 milijuna kuna na temelju sudskog naloga, a po zahtjevu tužiteljstva, položeno ili na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili na račun Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) koje je u nadležnosti spomenutog ministarstva, jer su to tijela koja su prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom zadužena za to. Taj će novac biti, pojednostavljeno rečeno, čuvan na posebnom računu sve do okončanja sudskog postupka.

Naime, kako je rekao naš sugovornik koji je želio ostati anoniman, u kaznenom postupku koji slijedi Ina može podnijeti i zahtjev za nadoknadu štete na način da se tih 450 milijuna kuna iz državnog proračuna uplati na račun te tvrtke, ali tek po pravomoćnom okončanju postupka.