Ministrica Brnjac predstavlja novi Zakon o turizmu svima osim Hrvatima

Na adrese redakcije ovih dana stižu priopćenja Ministarstva turizma i sporta o sudjelovanju ministrice Nikoline Brnjac na važnim globalnim skupovima o održivosti, na kojima ponosno predstavlja novi Zakon o turizmu kojim pridobiva globalne pohvale. To bi i bilo pohvalno da je netko u Hrvatskoj taj Zakon vidio, ali nije ga vidio jer kasni s procedurom ulaska u javnu raspravu koja je trebala biti još u lipnju, a tko zna kad će ući u saborsku proceduru.

Hrvatska možda ima novo sjedište u Bruxellesu, međutim neobično je da se, kako ga zovu, prvi takav, i najvažniji zakon o turizmu ikad, zaobilaze neki nacionalni okviri i procedure već se njegovi elementi predstavljaju na skupovima. I to u vrijeme žestokih rasprava o održivosti destinacija i prekomjernom građenju novih nekretnina na obali.

Konkretno, Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom (UNWTO) u sjedištu UN-a organiziralo je Okrugli stol na visokoj razini pod nazivom ‘Economic, Social and Environmental Sustainabilityin Tourism‘. Ministrica Brnjac na Okruglom stolu predstavila je aktivnosti Vlade u području turizma koje doprinose ispunjenju ciljeva održivog razvoja s posebnim naglaskom na Zakon o turizmu, koji će ‘uskoro‘ u javnu raspravu.

– Rješenja koja smo predvidjeli u Zakonu, poput donošenja Plana upravljanja destinacijom, Satelitskog računa održivog turizma, mogućnost uvođenja ekološke takse i mnoga druga, snažno će doprinijeti provedbi Agende održivog razvoja u Hrvatskoj. Kolege ministri koji su sudjelovali u panelu, kao i predstavnici UN-a to su prepoznali te smo dobili snažnu podršku – citirana je ministrica u priopćenju Ministarstva turizma.

Dodala je u UN-u i to da će novi Zakon o turizmu osigurati alate za mjerenje i praćenje održivosti destinacije kroz sustav pokazatelja održivosti vezanih uz gospodarenje otpadom, upravljanje vodnim resursima i slično. Uz to, istaknula je kako se Zakonom jača partnerstvo u upravljanju destinacijom kroz aktivno sudjelovanje svih dionika u izradi planova upravljanja destinacijom, od jedinica lokalne zajednice do poduzetnika, lokalnog stanovništva i turističkih zajednica.

Na nedavno održanoj EUSAIR konferenciji o održivom nautičkom turizmu na području Jadransko-jonske regije je pak izjavila da će se kroz novi Zakon o turizmu po prvi puta stvoriti i poseban okvir poticaja za održivu nautiku.

– Poticat će se projekti u turizmu visoke dodane vrijednosti, koji između ostaloga uključuju i charter flotu kao i djelatnosti smještaja gostiju na plovilima nautičkog turizma za krstarenje i plovila za jednodnevne i višednevne izlete. Radi smanjivanja emisija stakleničkih plinova iz turizma, osigurat će se dekarbonizacija turističke infrastrukture i zelena tranzicija turističke flote. Po prvi puta će se omogućiti korištenje potpora za charter flotu i to za obnavljanje ili kupnju čistih vozila ili vozila s nultom stopom emisije. Omogućit će se i ulaganje u marine, i to prihvatnih kapaciteta za crne tankove u marinama – iznijela je na EUSAIR konferenciji ministrica turizma.

Eto, pa koga zanima što piše u Zakonu neka prati gostovanja ministrice Brnjac po raznim skupovima.