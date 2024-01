Mister Džirlo - od Čanga Šlanga za mršavljenje do malih gradskih električnih vozila upitne kvalitete

Ako već europska automobilska industrija nije shvatila da su električna vozila budućnost i nema pripremljen odgovor na kinesku autoindustriju koja producira na tisuće automobila na struju dnevno, shvatio je to doajen regionalnog biznisa – Ishak Braco Džirlo. Ako vam ime nije poznato, to je možda zato što je čovjek poznatiji po svom poslovnom imenu Mister Džirlo. Mister Džirlo je godinama, pa i desetljećima sinonim za čaj za mršavljenje Čang Šlang koji se i dan danas reklamira u brojnim hrvatskim medijima kao „jedini dokazani preparat na tržištu za redukciju tjelesne mase“, a sada je biznismen iz regije pronašao novu nišu – uvoz i prodaja Mister Džirlo električnih vozila. Uvjeren je u svoj uspjeh toliko da je prvi put od 2015. godine, kada je zatvorio tvrtku Laslo, Mister otvorio istoimenu tvrtku u Hrvatskoj i nazvao je po svom alijasu. Tako je tvrtka Mister Džirle imena Mister Džirlo registrirana za Trgovinu na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala.

Vlasnik Holdinga

A vozila koja Džirlo prodaje su mala, jeftina električna vozila koja uvozi, kako navodi u svojoj reklami koja se vrti po hrvatskim televizijama, od svojih kineskih suradnika. No kako ponosno u reklami kaže on je vlasnik holdinga pod kojima se ti automobili i proizvode i prodaju, premda je tu tvrdnju nemoguće provjeriti. Vozila su mala, uglavnom jednosjedi i dvosjedi i stoje od 6.000 do 45.000 eura, ako pričamo o većem vozilu sa pet sjedala za koje je isto tako nemoguće provjeriti imaju li i kakve certifikate kvalitete i mogu li uopće prometovati po našim cestama.

- Mister Džirlo promo electric car se isporučuju u sve zemlje EU i zemlje Balkana, a realizira ih međunarodni holding kompanija Mister Džirla koji ima 29 privrednih subjekata – navodi se u reklami u kojoj poslovni čovjek poziva sve zainteresirane da, ako već neće ulagati u novo vozilo, ulože u tvrtku financije, pa makar i vlastitih 50 eura, koja će im se vratiti, kako se navodi, s kamatama većim nego u bankama.

Traži ulagače?

- Rizik za ulagače ne postoji jer ne postoji negativan trend, čim se pojavi prvi negativni trend ulagač u roku od sedam dana dobiva natrag iznos koji je uložio uvećan za bankarsku kamatu – navodi reklama u kojoj se posebno na ulaganje pozivaju žene i umirovljenici kojima isto tako jamči mjesečnu dobit.

- Garantirana minimalna mjesečna dobit je tri posto od uloženog iznosa, što je preko 46 posto godišnje, a u odnosu na bankarsku kamatu to je 1200 posto više – izračunao je genijalac koji osim čajeva za mršavljenje, kineskih električnih vozila prodaje i električne romobile te antinikotinski cigaršpic. Uostalom, kad je biznis u pitanju, samo je nebo granica.

No, ne bi trebala biti za Vijeće za elektroničke medije (VEM) koji bi se ovakvim promotivnim sadržajem itekako trebali pozabaviti.